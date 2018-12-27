Додано: Чет 12 вер, 2019 15:55

Я так понимаю, вы едите жмых, запаренную дерть, комбикорм?

Рыбка - ни-ни, не есть пользительно?

Между прочим: 100 граммов в день морской рыбы покрывают потребность в Омега-3 для человека в сутки.

Нужно съесть 10 кг запаренного кипятком комбикорма.

А вообще вот "без балды" - я Вас не ёрничая - похвалил пару дней назад - вы же заметили все вот эти всякие V2 - сейчас модераторы почистили ветку от глупостей в языкознании совершенно безграмотных в других вопросах людей - они же НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ.

Они не знают, что есть калькулятор.

Я не вдавался в Ваши подсчеты, было некогда, но было приятно что ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК дружит с калькулятором. С цифрами. С головой. Сами видите по этой ветке: люди не дружат.

Ну а потом вы свой авторотет как-то ПОКА слегка уронили рассуждениями о "запахе" жаренной рыбы.

Следующий этап: рассказы нам о запахе колбасы, яичницы, плова?



Если вы Netflix не понимаете, то это я тоже виноват в чем-то?



Кроме фильмов с Netflix - и кстати - ОЧЕНЬ рекомендую - не зря ваша дочь хочет смотреть - я смотрю в оригинале на английском - смотрю сериалы и фильмы на пиратском - кажется - сайте hdrezka.tv

Вот там справа внизу можно выбирать качество изображения - выбираю самое качественное и идет трансляция на стену. Ну вот мне нравится, так что же теперь? Рекомендую. Всего-то.



P.S. А проблема с выводом за границу 100 000 долларов реально есть.

И не вс так просто.

Вы должны учесть следующее - человеческий фактор.

Вот сидит в отделении клуша и говорит человеку:

1) "Сергей Петрович, вы что - будете везти в самолете 50 000 долларов наличными? Сергей Петрович - я хоть и езжу раз в год к бабушке в Жмеринку и везу с собой гривен 10 и то боюсь!"



2) Серей Петрович, я вот для вас делаю Справку, что деньги ваши чистые - поезжайте с нею за границу и так и скажите: Деньги у меня чистые и отвяжитесь!". Они Вас, Сергей Петрович, точно послушают!

Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).