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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23

akurt

Задумайтесь!!!


  V2 написав:akurt гарно пише, завжди цікаво читати ;)



  V2 написав:Досить довго був гречний до akurtа, проте його маніпуляції та реакція на критику шляхом образ інших форумчан змушують трішки змінити свою думку.
Прикро!
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:піднімає її в ТОП Форуму.
брехня это не ТОП,тут смешно.
ЗображенняЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57

  V2 написав:Шановна akurt!
1. Щодо Польщі - мали б що сказати, думаю, сказали б.
2. Щодо вбивства громадянки в Анталії - це коментар Вашого попереднього повідомлення про "повну і безперечну безпеку" ;)

Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.

Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:То есть товарисчь абсАлЮтнА не в курсе, какое качество изображения (1280×720 пикселей) и картинку дают проекторы.


ну, самый обычный, для презентаций, даже не фулл хд, я думал что вообще 800x600, но хорошо иметь успешного сына... на нем тока презентации смотреть, сейчас смартфон с таким экраном даже в Украине не продать а вы это на стену растягиваете, метра на 2 так... На шершавую стену, даже не на экран, хорошо что зрение не очень... В конторе списали такие 2 штуки (у лампы 80% износа - рискованно использовать), тоже не побрезговал, взял поиграться, но это такое дерьмо, чо я своим родителям ЭТО не подарил, не скажу что они нуждаются в 4К телевизоре, но они такие дешовые были, что...

  akurt написав:Ше якби пана Kripo хоч раз на місяць жінка годувала смаженою рибою та його так не дратували б слова "риба", "смажена", "їжа"...


А если бы пан Акурт хоть чуть-чуть любил свою жену, водил бы ее в кафе-рестораны а не заставлял бы стоять у плиты полдня, то она бы ему... xотя, нет, возраст...

Ну Наташу (в Турции так проституток называют) найдите там, хотя нет...

у вас же с деньгами туго - сибас, и все такое...

экономите...

вот от чего вы жёлчный такой...
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.


а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:43

Приятно слышать, что вы хоть узнали, что бывают полезные для человека вещицы типа "Проектор".
Я вам еще глаза раскрою:
- уже закончился развод покупателей на ТВ с 3D изображением.
- уже закончился развод покупателей с ТВ с поддержкой режима "4К" - у мене такой ТВ с диагональю 50 дюймов - а вы и не знали о существовании таких. Можете уже и не покупать: изображения в режиме 4К есть только на YouTube - первые дни интересно смотреть, потом на бабочек и цветочки - надоедает.
- уже закончился развод покупателей на ТВ с панорамно-изогнутым экраном. Можете уже не менять свой "Электрон" на такой, ничего особенного он не воспроизводит.
А вот проектор - это вещь!
Представьте - у меня Премиум подписка на канал Netflix - вы и не слышали о таком - изображение на всю стену с проектора и сегодня - 6-я серия второго сезона испанского сериала "ElitE" - весьма и весьма рекомендую найти в инете (конечно, качество оригинала платной подписки от Netflix вы не увидите - но все же... все же...) Не пугайтесь: сериал молодежный, очень музыкальный, очень красочный.
Много криминала и много секса. И настоящей любви парня к девушке. И о настоящей дружбе двух кровных братьев.

Хоть я Вас "просвечу" в технике, а то уж совсем отстали от жизни.
Кстати, вы очередной забавный персонаж она ветке для тех, кто хочет купить недвижимость за рубежом.
Да, когда женитесь - спросите у жены - как она сможет поджарить рыбку, чтобы в кухне не было запаха?
Ну а пока угощу без запаха.
Зображення
Сделайте так:
- закройте глаза и представьте, что Вам разрешили жениться на Наташе, которую упомянули выше.
- представьте себе, что выпросили у тестя деньги, чтобы повести ее в ресторан.
- представьте себе, что она Вам и себе заказала Дораду - причем не ту, что валялась в Сильпо непонятно сколько дней - а вот - выловленную сегодня.
- представьте себе, что ее поджарили - сняв при вас со льда, и вот поставили перед вами на стол.
- представьте себе, что у вас есть деньги купить лимон.
- представьте себе запах свежеподжаренной рыбки.
- налейте в бокал немного розового сухого. Отпейте.
- отделите от рыбки верхний плавник, вилочкой стяните с рыбки кожицу - оголится белое мясо, выдавите сок лимона на рыбку, съешьте медленно кусочек и подумайте так:
"И что же это я - не покладая рук - и протерев штаны, пишу на ветке всякие глупости вместо его, чтобы искать Наташу?"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

опять жареная рыба...

Гастрит будет, язва, поберегите себя, а то будет на форуме грустно...

и нетфликс этот я не понимаю, дочка в прошлом году уговорила взять подписку, типа ей на английском смотреть надо обязательно, теперь дальше - какие -то сериалы и фильмы в ЮСА есть а в Германии нет, ей теперь весной нужен был ВПН, это еще она 6€ в месяц трарит...

Бред, торрент-эдишион же есть, и качество же лучше, нетфикс на айпадах на айфонах норм...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:55

Я так понимаю, вы едите жмых, запаренную дерть, комбикорм?
Рыбка - ни-ни, не есть пользительно?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну а пока угощу без запаха.

Зображення
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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