Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39

НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".

Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?

По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.

Сейчас ситуация повторилась.

Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).