Задумайтесь!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57
Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.
Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39
НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".
Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?
По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.
Сейчас ситуация повторилась.
Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:42
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?
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Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:43
Для тех, кто думает головой.
Опубликован рейтинг университетов мира.
Приятно отметить, что к университетам в рейтинге от 13 до 179 я имею некоторое ПРЯМОЕ отношение.
Думайте.
Сегодня в эти дни в Украине в гостях наш БЫВШИЙ соотечественник - ныне граждани (название европейской станы удалено для приватности), который в переписке меня называет "Сенсей".
Он посетил сегодня родной университет - не буду называть - который закончил примерно 10 лет назад.
Его слова: (цитирую): Ужас. Мрак.
Вот сегодня в четверг - рабочий учебный день - он ДНЕМ не обнаружил на территории университета НИ ОДНОГО человека - не то, что студента - вообще НИ ОДНОГО человека.
Безмолвные пустые коридоры.
Я ему посоветовал пройтись по самому оживленному когда-то - третьему этажу.
Не встретил вообще ни одного человека.
Все аудитории пустые.
Подошел с своей выпускающей кафедре - на Доске объявлений - список преподавателей - и НЕТ НИ ОДНОЙ консультации.
Не шучу: НИ ОДНОЙ И НИ У КОГО.
А родители думают, что ребенок на занятиях и учится в Национальном университете.
Фото не выкладываю.
Университет не называю.
За свои слова отвечаю.
Ректору - 71, ректор с 1999 года.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05
Kripo, надо признать в Украине деньги уже не так резво бегают. НБУ ввел очень интересную идею. "Банк должен знать своего клиента" и ещё более интересную борьба с отмыванием денег известная в ЕС как BEPS. Так что пока банки не научатся документы будут горами подаваться
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:08
Впервые поставил stm "плюс".
Знает дело.
А Kripo конечно, не в теме.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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