RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23

akurt

Задумайтесь!!!


  V2 написав:akurt гарно пише, завжди цікаво читати ;)



  V2 написав:Досить довго був гречний до akurtа, проте його маніпуляції та реакція на критику шляхом образ інших форумчан змушують трішки змінити свою думку.
Прикро!
V2
4
 
Повідомлень: 6212
З нами з: 03.07.09
Подякував: 236 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:піднімає її в ТОП Форуму.
брехня это не ТОП,тут смешно.
ЗображенняЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 03.12.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57

  V2 написав:Шановна akurt!
1. Щодо Польщі - мали б що сказати, думаю, сказали б.
2. Щодо вбивства громадянки в Анталії - це коментар Вашого попереднього повідомлення про "повну і безперечну безпеку" ;)

Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.

Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20408
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.


а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...

viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 24.07.10
Подякував: 296 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39

НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".
Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?
По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.
Сейчас ситуация повторилась.
Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 12.02.09
Подякував: 736 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:42

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444

Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 24.07.10
Подякував: 296 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:43

Для тех, кто думает головой.
Опубликован рейтинг университетов мира.
Приятно отметить, что к университетам в рейтинге от 13 до 179 я имею некоторое ПРЯМОЕ отношение.
https://www.timeshighereducation.com/wo ... cols/stats

Думайте.
Сегодня в эти дни в Украине в гостях наш БЫВШИЙ соотечественник - ныне граждани (название европейской станы удалено для приватности), который в переписке меня называет "Сенсей".
Он посетил сегодня родной университет - не буду называть - который закончил примерно 10 лет назад.
Его слова: (цитирую): Ужас. Мрак.
Вот сегодня в четверг - рабочий учебный день - он ДНЕМ не обнаружил на территории университета НИ ОДНОГО человека - не то, что студента - вообще НИ ОДНОГО человека.
Безмолвные пустые коридоры.
Я ему посоветовал пройтись по самому оживленному когда-то - третьему этажу.
Не встретил вообще ни одного человека.
Все аудитории пустые.
Подошел с своей выпускающей кафедре - на Доске объявлений - список преподавателей - и НЕТ НИ ОДНОЙ консультации.
Не шучу: НИ ОДНОЙ И НИ У КОГО.
А родители думают, что ребенок на занятиях и учится в Национальном университете.
Фото не выкладываю.
Университет не называю.
За свои слова отвечаю.
Ректору - 71, ректор с 1999 года.

Для тих, хто купив нерухомість в Анталії.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 20:04, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 12.02.09
Подякував: 736 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05

  Kripo написав:Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444

Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Kripo, надо признать в Украине деньги уже не так резво бегают. НБУ ввел очень интересную идею. "Банк должен знать своего клиента" и ещё более интересную борьба с отмыванием денег известная в ЕС как BEPS. Так что пока банки не научатся документы будут горами подаваться ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 04.03.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 425426427428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 406, 407, 408
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4070 366620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 09:51
Модератор
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
150 18570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 13:59
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16402)
12.09.2019 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.