Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:20

предварительно все свои обязательства по отношению к нему.

зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.

доказывают мне не то, что ОНИ ПЛОХО работают на ПЛОХОЙ РАБОТЕ, а то что я не так кушаю.

(Исторический факт: "Юриев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную"имел право уйти от хозяина, выполнивЭто было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когдаВ последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"Смешные парни и девчата.Но давайте попробуем разобраться.Разобраться будет легко, ибо чего греха таить: на этой ФИНАНСОВОМ форуме Украины банально 80% - простые спекулянты в понимании спекулянта именно советских времен.И полные нули и в финансах, и в экономике, и в провозе через польско-украинскую границу товаров, и в грамоте, и во многих других вопросах.Но щеки от важности раздувают (там - внутри щек -- воздух - нет ничего).Это только легенда о том, что Спекулянт - это почти Ротшильд - была такая легенда.на самом деле спекулянт был такой же нищий как и все, и ан Ауди А7 или на Митсубиши - как сейчас - не ездил.Во времена УССР чем спекулянт занимался?(ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВОПРОСА)Например, спекулянт садился на поезд и ехал из Днепра, Киева или Сум в Астрахань. И ехал в РСФСР.В Астрахани воблы и тарани были мешки. Просто даром.Спекулянт набивал полный коленкоровый чемодан воблой и таранью, тщательно закрывал чемодан - на ж.д. вокзале милиция - и привозил воблу или тарань в Днепр.В Днепре он шел на рынок "Озёрка" и продавал там воблу или тарань ПОШТУЧНО, например за 3 советских зеленого цвета рубля.За доходами спекулятна зорко следили сотрудники ОБХСС - вылавливая спекулянта.Каждый из них - и спекулянт и сотрудник ОБХСС - играли в напряженную игру.- Первый понимал, что все равно схватят "за руку" и все отберут, потому с собой в кармане плаща имел не более 2-х вяленных рыбешек.- Второй понимал, что если арестовать (задержать) человека с двумя рыбешками, то и в Протокол писать нечего будет.Первый имел сообщника с небольшим запасом вяленой рыбы, который "отирался" неподалеку. Второй понимал, что надо взять "крупную" добычу и пытался выследить первого. Первый понимал, что его могут выследить, и потому, продав 2 рыбешки, уходил с места продажи под крышей рынка и долго кружил среди мешков с пшеницей, продававшейся по 40 коп. за 1 кг.Второй понимал, что пока будет ходить среди мешков с пшеницей, выслеживая первого, то прозевает другого спекулянта и останется день без Протокола -Будет топать ногами и матом ругаться.НЕЧТО ПОХОЖЕЕ ПРОИСХОДИТ В НАШИ ДНИ С МНОГИМИ ФОРУМЧАНАМИ.Потому - зная, что начальник (жена и голодные дети) заругает - они с утра до вечера с ОСТЕРВЕНЕНИЕМНе так плаваю. Не так тр.... Не того сорта рыбу ем. Не такого цвета вино пью. Не на те экскурсии вожу приятелей. Не так солнцезащитные очки одеваю. Не в тех купальных шортах захожу в море.Они не видят и не понимают главного: Спекулянт вяленой рыбой брал товар ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и продавал его в своем же отечестве за отечественные же деньги.Вот этого они понять не могут, что стали крестьянами, как во времена Руси (читай выше).Так вот, на все эти звонки я отвечаю:- Доллар по 24,80?- Так как же вы рады? Доллар же уже 24,80!!! Надо его покупать или надо его продавать?И потому рад, ибо я свою "империю" построил на другом: я получаюВсе нахомяченные баксы у меня в зарубежных банках. Нет ни одного доллара на территории Украины.- Нет, ну вы же доллары сдаете на прожитие - купить товар (еды, воды, туалетной бумаги, колбасы) и имеете денег на покупки- Так вот самое прикольное, что я НЕ СДАЮ доллары и покупаю каждый день и воду, и колбасу, и туалетную бумагу, и зубную пасту, которые для меня каждый день становятся ДЕШЕВЛЕ И ДЕШЕВЛЕ, то есть моя покупательная способность растет с каждым днем. И я покупаю БОЛЬШЕ! И я жду 26 ноября, когда доллар будет стоить не 24,60 как сегодня, а 11,60.- Ничего не понимаю. А как же я уже прекратил продавать товар своей фирмы, дал указание "залечь на дно" и ничего не продавать? Мне реально плохо: я захожу в магазины и ничего не понимаю: МОЙ ТОВАР СТАЛ ДЕШЕВЛЕ и я ПРОДАЮ ЕГО в убыток.- А продукты стали ДОРОЖЕ и ты уже не знаешь, как прокормить семью?- Так и получается. Я картошку покупаю по 16 гривен.- А я ее почти не ем - но если надо, то покупаю по 8 гривен, а не по 16.- Так это же как так?- А тут все просто, смотри:...(текст далее будет, надо после утреннего кофе поплавать в плавательном бассейне.)