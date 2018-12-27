Задумайтесь!!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57
Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.
Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39
НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".
Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?
По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.
Сейчас ситуация повторилась.
Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:42
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:43
Для тех, кто думает головой.
Опубликован рейтинг университетов мира.
Приятно отметить, что к университетам в рейтинге от 13 до 179 я имею некоторое ПРЯМОЕ отношение.
Думайте.
Сегодня в эти дни в Украине в гостях наш БЫВШИЙ соотечественник - ныне граждани (название европейской станы удалено для приватности), который в переписке меня называет "Сенсей".
Он посетил сегодня родной университет - не буду называть - который закончил примерно 10 лет назад.
Его слова: (цитирую): Ужас. Мрак.
Вот сегодня в четверг - рабочий учебный день - он ДНЕМ не обнаружил на территории университета НИ ОДНОГО человека - не то, что студента - вообще НИ ОДНОГО человека.
Безмолвные пустые коридоры.
Я ему посоветовал пройтись по самому оживленному когда-то - третьему этажу.
Не встретил вообще ни одного человека.
Все аудитории пустые.
Подошел с своей выпускающей кафедре - на Доске объявлений - список преподавателей - и НЕТ НИ ОДНОЙ консультации.
Не шучу: НИ ОДНОЙ И НИ У КОГО.
А родители думают, что ребенок на занятиях и учится в Национальном университете.
Фото не выкладываю.
Университет не называю.
За свои слова отвечаю.
Ректору - 71, ректор с 1999 года.
Для тих, хто купив нерухомість в Анталії.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 20:04, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05
Kripo, надо признать в Украине деньги уже не так резво бегают. НБУ ввел очень интересную идею. "Банк должен знать своего клиента" и ещё более интересную борьба с отмыванием денег известная в ЕС как BEPS. Так что пока банки не научатся документы будут горами подаваться
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:20
А КОГДА, БАБУШКА, НАСТУПИТ ЮРИЕВ ДЕНЬ?
(Исторический факт: "Юриев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную" крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.)
В последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"
Смешные парни и девчата.
Но давайте попробуем разобраться.
Разобраться будет легко, ибо чего греха таить: на этой ФИНАНСОВОМ форуме Украины банально 80% - простые спекулянты в понимании спекулянта именно советских времен. Только гораздо хуже.
И полные нули и в финансах, и в экономике, и в провозе через польско-украинскую границу товаров, и в грамоте, и во многих других вопросах.
Но щеки от важности раздувают (там - внутри щек - пусто - воздух - нет ничего).
Это только легенда о том, что Спекулянт - это почти Ротшильд - была такая легенда.
на самом деле спекулянт был такой же нищий как и все, и ан Ауди А7 или на Митсубиши - как сейчас - не ездил.
Во времена УССР чем спекулянт занимался?
(ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВОПРОСА)
Например, спекулянт садился на поезд и ехал из Днепра, Киева или Сум в Астрахань. И ехал в РСФСР.
В Астрахани воблы и тарани были мешки. Просто даром.
Спекулянт набивал полный коленкоровый чемодан воблой и таранью, тщательно закрывал чемодан - на ж.д. вокзале милиция - и привозил воблу или тарань в Днепр.
В Днепре он шел на рынок "Озёрка" и продавал там воблу или тарань ПОШТУЧНО, например за 3 советских зеленого цвета рубля.
За доходами спекулятна зорко следили сотрудники ОБХСС - вылавливая спекулянта.
Каждый из них - и спекулянт и сотрудник ОБХСС - играли в напряженную игру.
- Первый понимал, что все равно схватят "за руку" и все отберут, потому с собой в кармане плаща имел не более 2-х вяленных рыбешек.
- Второй понимал, что если арестовать (задержать) человека с двумя рыбешками, то и в Протокол писать нечего будет.
Первый имел сообщника с небольшим запасом вяленой рыбы, который "отирался" неподалеку. Второй понимал, что надо взять "крупную" добычу и пытался выследить первого. Первый понимал, что его могут выследить, и потому, продав 2 рыбешки, уходил с места продажи под крышей рынка и долго кружил среди мешков с пшеницей, продававшейся по 40 коп. за 1 кг.
Второй понимал, что пока будет ходить среди мешков с пшеницей, выслеживая первого, то прозевает другого спекулянта и останется день без Протокола - начальник заругает.
Будет топать ногами и матом ругаться.
НЕЧТО ПОХОЖЕЕ ПРОИСХОДИТ В НАШИ ДНИ С МНОГИМИ ФОРУМЧАНАМИ.
Потому - зная, что начальник (жена и голодные дети) заругает - они с утра до вечера с ОСТЕРВЕНЕНИЕМ доказывают мне не то, что ОНИ ПЛОХО работают на ПЛОХОЙ РАБОТЕ, а то что я не так кушаю. Не так плаваю. Не так тр.... Не того сорта рыбу ем. Не такого цвета вино пью. Не на те экскурсии вожу приятелей. Не так солнцезащитные очки одеваю. Не в тех купальных шортах захожу в море.
Они не видят и не понимают главного: Спекулянт вяленой рыбой брал товар ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и продавал его в своем же отечестве за отечественные же деньги.
Вот этого они понять не могут, что стали крестьянами, как во времена Руси (читай выше).
Так вот, на все эти звонки я отвечаю:
- Доллар по 24,80? Так я рад.
- Так как же вы рады? Доллар же уже 24,80!!! Надо его покупать или надо его продавать?
- Так я не покупаю доллар и не продаю доллар. И потому рад, ибо я свою "империю" построил на другом: я получаю гривневый доход и трачу его за границей. Все нахомяченные баксы у меня в зарубежных банках. Нет ни одного доллара на территории Украины.
- Нет, ну вы же доллары сдаете на прожитие - купить товар (еды, воды, туалетной бумаги, колбасы) и имеете денег на покупки меньше?
- Так вот самое прикольное, что я НЕ СДАЮ доллары и покупаю каждый день и воду, и колбасу, и туалетную бумагу, и зубную пасту, которые для меня каждый день становятся ДЕШЕВЛЕ И ДЕШЕВЛЕ, то есть моя покупательная способность растет с каждым днем. И я покупаю БОЛЬШЕ! И я жду 26 ноября, когда доллар будет стоить не 24,60 как сегодня, а 11,60.
- Ничего не понимаю. А как же я уже прекратил продавать товар своей фирмы, дал указание "залечь на дно" и ничего не продавать? Мне реально плохо: я захожу в магазины и ничего не понимаю: МОЙ ТОВАР СТАЛ ДЕШЕВЛЕ и я ПРОДАЮ ЕГО в убыток.
- А продукты стали ДОРОЖЕ и ты уже не знаешь, как прокормить семью?
- Так и получается. Я картошку покупаю по 16 гривен.
- А я ее почти не ем - но если надо, то покупаю по 8 гривен, а не по 16.
- Так это же как так?
- А тут все просто, смотри:
...
(текст далее будет, надо после утреннего кофе поплавать в плавательном бассейне.)
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 06:52, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:38
Дві тисячі знаків - ні про що!
Віртуальна боротьба з радянськими спекулянтами, що зникли як вид 28 років назад. Схоже, пані - історик, тому завжди плутається в цифрах.
Повторюю питання до ріелторші: чим їй не подобається нерухомість на Кіпрі, на Мальті, в Греції, в Марокко?? Чим вона гірша турецької?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|