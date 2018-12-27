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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Дві тисячі знаків - ні про що!
Всего символов: 4555 Без пробелов: 3803 Количество слов: 753
Просто обидчивая хочет писать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:55

Дві учьотки стали зранку на чергування.
Намагаються читача залити лайном.
Підтримую.
Тим більше, що у мене вони в "ігнорі" і я лайна на бачу.
Ну а вам, читаче, не позаздриш...
Ну, читаете те лайно, а я піду вигуляю собаку та перевірю стиглість гранатів на дереві.
Учьотки! Команда "фас"! Працюйте!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:03

  akurt написав:
Спекулянт вяленой рыбой брал товар ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и продавал его в своем же отечестве за отечественные же деньги.


  akurt написав:Вирішив почати "правильне" життя та зробити саме так: життя наповнити "рибою дешевою"...
ЧИСТИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ!





Ось воно що!
П.Акурт бореться за дешеву рибу в усьому світі! І ненавидить тих, хто продає її задорого! Голодне дитинство - закарбувалось в пам'ять на все життя!

Але яким боком риба відноситься до нерухомості????


  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Дві тисячі знаків - ні про що!
Всего символов: 4555 Без пробелов: 3803 Количество слов: 753
Просто обидчивая хочет писать


Гроші заробляти, а не просто писати. Для того advego.com і створений)))


Квартири в Марокко, від 90 т євро !
Налітай, поки дешево!


https://www.homesoverseas.ru/country/Morocco
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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