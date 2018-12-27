Всего символов: 4555 Без пробелов: 3803 Количество слов: 753
Просто обидчивая хочет писать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всего символов: 4555 Без пробелов: 3803 Количество слов: 753
Просто обидчивая хочет писать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:55
Дві учьотки стали зранку на чергування.
Намагаються читача залити лайном.
Підтримую.
Тим більше, що у мене вони в "ігнорі" і я лайна на бачу.
Ну а вам, читаче, не позаздриш...
Ну, читаете те лайно, а я піду вигуляю собаку та перевірю стиглість гранатів на дереві.
Учьотки! Команда "фас"! Працюйте!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:03
Ось воно що!
П.Акурт бореться за дешеву рибу в усьому світі! І ненавидить тих, хто продає її задорого! Голодне дитинство - закарбувалось в пам'ять на все життя!
Але яким боком риба відноситься до нерухомості????
Гроші заробляти, а не просто писати. Для того advego.com і створений)))
Квартири в Марокко, від 90 т євро !
Налітай, поки дешево!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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