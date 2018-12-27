Задумайтесь!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39
НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".
Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?
По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.
Сейчас ситуация повторилась.
Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:42
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?
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Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:43
Для тех, кто думает головой.
Опубликован рейтинг университетов мира.
Приятно отметить, что к университетам в рейтинге от 13 до 179 я имею некоторое ПРЯМОЕ отношение.
Думайте.
Сегодня в эти дни в Украине в гостях наш БЫВШИЙ соотечественник - ныне граждани (название европейской станы удалено для приватности), который в переписке меня называет "Сенсей".
Он посетил сегодня родной университет - не буду называть - который закончил примерно 10 лет назад.
Его слова: (цитирую): Ужас. Мрак.
Вот сегодня в четверг - рабочий учебный день - он ДНЕМ не обнаружил на территории университета НИ ОДНОГО человека - не то, что студента - вообще НИ ОДНОГО человека.
Безмолвные пустые коридоры.
Я ему посоветовал пройтись по самому оживленному когда-то - третьему этажу.
Не встретил вообще ни одного человека.
Все аудитории пустые.
Подошел с своей выпускающей кафедре - на Доске объявлений - список преподавателей - и НЕТ НИ ОДНОЙ консультации.
Не шучу: НИ ОДНОЙ И НИ У КОГО.
А родители думают, что ребенок на занятиях и учится в Национальном университете.
Фото не выкладываю.
Университет не называю.
За свои слова отвечаю.
Ректору - 71, ректор с 1999 года.
Для тих, хто купив нерухомість в Анталії.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 20:04, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05
Kripo, надо признать в Украине деньги уже не так резво бегают. НБУ ввел очень интересную идею. "Банк должен знать своего клиента" и ещё более интересную борьба с отмыванием денег известная в ЕС как BEPS. Так что пока банки не научатся документы будут горами подаваться
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
А КОГДА, БАБУШКА, НАСТУПИТ ЮРЬЕВ ДЕНЬ?
(Исторический факт: "Юрьев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную" крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.)
В последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"
Часть вторая.
Часть первая по непонятным мне причинам удалена утром модератором.
Поскольку я пишу чистые экспромты, копия не сохранилась. Ключевые слова первой части: доллар по 24,80; средний бизнес; "Покупать доллар или продавать доллар?"
Кто сегодня "На коне", невзирая на "Пятницу, 13-е"?
Начнем с хорошего и позитивного в эту пятницу,13-го...
- Державні службовці.
У меня несколько бывших сотрудников трудятся в Министерствах и образования украинцев, и охраны здоровья украинцев. Знаю о зарплате и приятных "плюшках" типа зарубежных командировках или приема иностранных делегаций. Как правило, зарплата - с бонусами от 50 000 гривен в месяц и выше. Работа не пыльная.
Вчера только разговаривал опять с бывшим подчиненным, спрашивал: "Как сделать Сертификат о знании украинского языка? У меня в аттестате не "5" (тогда Сертификат выдают без экзамена), а "4" - надо всё по-новой!"
Без него сейчас госчиновником не стать. Это при том, что там еще такой ворох документов надо предоставить, что ого-го, там каждая копейка должна быть видна за последние 28 лет. Мучается, а хочет. Надо. Двое сынишек очень кушать хотят.
Папа молодец - головОМ думает, а не ногОМ.
Кум тоже молодец: потратил 2 года на создание ОТГ на базе трех сел. Ну да, не все получилось: к трем селам БОГАТЫМ присовокупить заставили 2 села убогих. Ну и что?
Был у них штат в сельсовете 4 человека (голова, секретарь, бухгалтер и землемер).
Стало - не поверите - 20!!!
Двадцать человек в штате!
Председатель ОТГ - 40 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.
Первый зам председателя - 38 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.
Просто зам. председателя (ясно, что все почти одноклассники или кумовья и кумушки) 35 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.
Утомлять не буду - самая низкая должность - 15 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.
А еще для них во всех... молчу, молчу...
- Лендлорды украинские.
Тут забавно получилось. 100% моих приятелей и друзей имеют под сдачу в аренду от 2-х до 6-ти квартир в разных городах. Прибыль с неба падает в гривнах. А вот один "прокололся": всем своим арендаторам назначил цену в долларах. Так и сказал: 500 факсов в месяц и никаких гвоздей!
Сейчас плачет и рыдает. Арендатор потирает руки.
Все другие поют песенку:
"кАнхвЄткІ- бараночкі -
слОвнО лЄбЄдІ- сАнОчкІ..."
Денюжка капнула как с куста аккурат 1-го числа на карточку Привата - и - гей-гей, Португалия! Гей-гей, Италия! Гей-гей Турция! Гей-гей, Норвегия! Вчера один удивил: в Исландии уже. Сказка!
Именины сердца.
- УМНЫМ И СООБРАЗИТЕЛЬНЫМ, которые сообразили, что надо работать с ОТЕЧЕСТВЕННЫМ производителем на ОТЕЧЕСТВЕННОМ товаре и получать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ деньги качестве ОТЕЧЕСТВЕННОЙ прибыли.
Вот все лето я провел в Украине: и Львов, и Ровно, и Киев, и Житомир, и Харьков, и Днепр, и Запорожье...
Захожу в фирму, где сидят сразу 3 (три) директора и все - мои родственники.
Боже правый: и кофе подают, и секретарша бегает, и телефоны звонят, и ноубуки работают, завели в "ЗАЛ ПЕРЕГОВОРОВ" - мать моя женщина...
И все товар ОТНЕЧЕСТВЕННЫЙ. Карту Украины показали - так там флажков натыкано красных -поставщики - вся наша большая страна - она же реально большая - я лично ее проехал за рулем от Чопа до Антрацита и от Балаклавы до Репки под Черниговом.
Самое главное: товар НАШЕГО производителя, спрос сумасшедший. Экспорт в Турцию, Польшу, Словакию.
Директор 1 прикупил себе новую квартиру к той трехе, что есть, за 100 000 долларов. И на тачках сидят как не Тойоты, так Ауди. Вот будут Теслу брать. Директор 2 - тачка выше крыши. Новая квартира. Директор 3 - тачка выше крыши. Новая квартира. Две квартиры.
Оно вроде и не показатель, а вот показатель другое: только в Турции два раза в году бывают. Обнаглели совсем: звонят и говорят мне: "А как яхту из Кемер заказать?"
Учитесь, парни на моих родственниках...
- Депозитчикам - отчасти.
"Тяжела, она - каторга - царская!" (князь Меньшиков).
Так же тяжела и ноша депозитчика.
Конечно, и не мечтали заработать 14,5 процента годовых по валюте, а вот получилось даже и больше.
Правда часть денег ушла на Корвалол, Валокордин, Корвалмент и другие кардиопрепараты.
Но - хорошо.
Но - плохо.
Весь доход депозитчика, бегающего с кульком из АТБ то по Форвард-банку, то по Альфа-Банку, то по банку "Универсал" уходит в унитаз.
Разве что радости добавляет в эти дни картошка не по 16 гривен, а по 14. Ну или там в каком-то киоске прихватишь филе типа куриное - ясно что нашприцованное - по 86 гривен кг. Ну в Сильпо - если не задумываться о ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВОЗРАСТЕ - реально можно затариться Дорадо по 178 гривен кг. Если задуматься: кто и как ее бедную вез из Грции в это Сильпо?
А так полной радости нет.
- Таким как я: умеющим считать на калькуляторе.
Вот уж сегодня 2 (два) года исполнится, как я 13 сентября в пятницу написал:
"Самое умное - организовать свою жизнь так, чтобы вы получали доход в гривнах с Украины, пусть капает на несколько карточки - Приват, Альфа, ПУМБ - а сами живете за границей и наслаждаетесь жизнью, гуляя с собакой и проверяя спелость гранатов (еще все же зеленые, но уже - скоро) в саду рядом...
(Продолжение будет. Самое главное-то впереди: кому и почему жить плохо?).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
якось дивно, сьогодні 13е, та й капає там не тільки 1го
а що ж так, в Туреччині зле літом?
а в Туреччині даже до унітаза не доходить?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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