Задумайтесь!!!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:39
НЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ вы 50 000 евро просто банковским переводом "на человека".
Первый вопрос в банке в Украине - "откуда дровишки"?
По вашей ссылке более года назад я действительно спрашивал, какие варианты.
Сейчас ситуация повторилась.
Надо вообще-то не мне, я по первому звонку в США получаю SWIFT-переводом с американского банка СО СВОЕГО (повторю: со своего) счета на СВОЙ (повторю: СВОЙ) счет в Турецком банке ЛЮБУЮ сумму (в разумных пределах, и речь не об одном долларе) с комиссией в 45 долларов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:42
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Почему не переведете? У «друга» проблема с финмонитрингом, деньги не отбелил? Он в Украине и не может показать банку откуда баблишки? Он, «друг», что, под грушой их держал?! Они нормально так смотрят, сквозь пальцы, прошлый депозит, договор на продажу имущества, главное до 2015 года, откуда до этого деньги - не важно. А какие ещё проблемы? С переводом? viewtopic.php?p=4488444#p4488444
Да, так если у «друга» проблемка, так он и из банка справку не сможет получить, он и с кульком таможню не пройдет, так?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:43
Для тех, кто думает головой.
Опубликован рейтинг университетов мира.
Приятно отметить, что к университетам в рейтинге от 13 до 179 я имею некоторое ПРЯМОЕ отношение.
Думайте.
Сегодня в эти дни в Украине в гостях наш БЫВШИЙ соотечественник - ныне граждани (название европейской станы удалено для приватности), который в переписке меня называет "Сенсей".
Он посетил сегодня родной университет - не буду называть - который закончил примерно 10 лет назад.
Его слова: (цитирую): Ужас. Мрак.
Вот сегодня в четверг - рабочий учебный день - он ДНЕМ не обнаружил на территории университета НИ ОДНОГО человека - не то, что студента - вообще НИ ОДНОГО человека.
Безмолвные пустые коридоры.
Я ему посоветовал пройтись по самому оживленному когда-то - третьему этажу.
Не встретил вообще ни одного человека.
Все аудитории пустые.
Подошел с своей выпускающей кафедре - на Доске объявлений - список преподавателей - и НЕТ НИ ОДНОЙ консультации.
Не шучу: НИ ОДНОЙ И НИ У КОГО.
А родители думают, что ребенок на занятиях и учится в Национальном университете.
Фото не выкладываю.
Университет не называю.
За свои слова отвечаю.
Ректору - 71, ректор с 1999 года.
Для тих, хто купив нерухомість в Анталії.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 20:04, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05
Kripo, надо признать в Украине деньги уже не так резво бегают. НБУ ввел очень интересную идею. "Банк должен знать своего клиента" и ещё более интересную борьба с отмыванием денег известная в ЕС как BEPS. Так что пока банки не научатся документы будут горами подаваться
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
А КОГДА, БАБУШКА, НАСТУПИТ ЮРЬЕВ ДЕНЬ?
(Исторический факт: "Юрьев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную" крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.)
В последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"
Часть вторая.
Часть первая по непонятным мне причинам удалена утром модератором.
Поскольку я пишу чистые экспромты, копия не сохранилась. Ключевые слова первой части: доллар по 24,80; средний бизнес; "Покупать доллар или продавать доллар?"
Кто сегодня "На коне", невзирая на "Пятницу, 13-е"?
Начнем с хорошего и позитивного в эту пятницу,13-го...
(Часть вторая удалена автором через 1 час. Ключевые слова: "Госслужащие", "Лендлорды" "Депозитчики", "ЧП-шники", IT-шники, деньги, доллар, гривна, недвижимость. Кто не успел прочитать - я не виноват. Ясно дело, что вопросы денег и недвижимости никого не волнуют).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
якось дивно, сьогодні 13е, та й капає там не тільки 1го
а що ж так, в Туреччині зле літом?
а в Туреччині даже до унітаза не доходить?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:31
Пан Flyman!
Все трохи простіше, розумніше та приємніше.
1. Я виїхав з Туреччини за простою, зрозумілою та приємною (ви ж не сумнівалися???) причиною - яку не приховував - на 10 червня в мене квитки в Париж, а звідти в Сан Францисько. Хотів виїхати десь 4-го а бо 5-го, але трохи перестрахувалися - все ж таки не можна спізнитися на авіарейс від компанії Air France. До речі, перший раз летів на Airbus А-380. Рекомендую: було і віскі, і вино, і дуже смачна по дорозі їжа. Суперові фільми прямо на екрані крісла.
2. В США провів один місяць - пожив потрохи у кожного із синів. Було реально цікаво (я ізджу щорічно, і вже багато років). Крім того, молодший син отримав диплом Master degree for Compuner science (вже була перша зарплата - чистими 10 000 доларів) та перселявся за допомогою папи та мами в інше місто: шукали квартиру, меблі, готували речі, мандрували Каліфорнією і таке інше.
Теж рекомендую мандрувати Каліфорнією - можу бути гідом.
2. Моя порада на літо: дуже жарко в Туреччині і конкретно в Анталії приблизно з 1 липня по 31 серпня - може сягати температура до +40 (в цьому році було максимум +38, ну, приблизно, як в той самий час і в ті самі дні в Запоріжжі- ну, ви ж знаєте, можна врятуватисятільки на річці, що має дитячу назву "Краснючка"). Тому я би радив з точку зору клімату:
- можна не жити тут приблизно з 10 грудня (починаються дощі) до 30 січня. Мінімальна температура падає до +10. СНІГУ НЕ БУВАЄ. У період з 1 лютого по 20 березня варто мандрувати - гори, каньони, озера, водоспади, ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ВІДПОЧИНОК. З 20 березня вже можете купатися у морі, буде +20.
3. Якщо собисто вам на п"ятницю 13 вересня на капнуло нічого на картку - я не винен. Мені о 12-00 капнуло сьогодні 5 000 гривень на картку Привату, а в понеділок - 5200 на картку Альфа-банку. До цього 13 000 на картку Привату теж. Ну, хто на що вчився...
4. Про унітази важко жартувати:
- по перше я ж вам писав неодноразово: депозитчик заробив гривню - як тут писали достатньо покласти на депозит 200 000 гримвень і повне щастя у вигляді 1 960 гривень на місяць забезпечать його повністю: можна купити сиру Радомер по 186 гривень кіло, можна ошийок на шашлик за 130. Можна літру молока, в яке додають молоко тільки для запаху (це мені особисто сказав директор Павлоградського молокозаводу). Тобто ви ж самі знаєте - ті 1 960 гривень відберуть вдало та майстерно, може й до унітазу не вистачить. А можна робити не так: я розплачуюся всюди картками Привату і Альфа-банку, і мені все коштує мінімум в 2 рази дешевше, як Вам. Свинину не купую. ЇЇ тут немає. Але вам не раджу купувати і вдома: пара мої приятелів продають її на ринку. Звісно, самі не їдять того. Купю тут Баранину (зараз миттєво чергові напишуть: "гидомирна баранина"), яловичину (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча яловичина", рибу (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча риба").
- родичу - 50 років вирізали вже й частку прямого кішківника, і частину легенів, і частину печінки - зараз ось думають, що із копчиком робити - метастази пішли в кістки. Всього вже вклав майже 100 000 доларів і радив нікому із чоловіків не жартувати ні з унітазами, ні з відвідуванням проктолога (з того й почалося).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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