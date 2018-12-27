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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34

Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????

Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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