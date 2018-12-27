Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????
Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34
Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????
Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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