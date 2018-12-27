Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Все трохи простіше, розумніше та приємніше. 1. Я виїхав з Туреччини за простою, зрозумілою та приємною (ви ж не сумнівалися???) причиною - яку не приховував - на 10 червня в мене квитки в Париж, а звідти в Сан Францисько. Хотів виїхати десь 4-го а бо 5-го, але трохи перестрахувалися - все ж таки не можна спізнитися на авіарейс від компанії Air France. До речі, перший раз летів на Airbus А-380. Рекомендую: було і віскі, і вино, і дуже смачна по дорозі їжа. Суперові фільми прямо на екрані крісла.
2. В США провів один місяць - пожив потрохи у кожного із синів. Було реально цікаво (я ізджу щорічно, і вже багато років). Крім того, молодший син отримав диплом Master degree for Compuner science (вже була перша зарплата - чистими 10 000 доларів) та перселявся за допомогою папи та мами в інше місто: шукали квартиру, меблі, готували речі, мандрували Каліфорнією і таке інше. Теж рекомендую мандрувати Каліфорнією - можу бути гідом.
2. Моя порада на літо: дуже жарко в Туреччині і конкретно в Анталії приблизно з 1 липня по 31 серпня - може сягати температура до +40 (в цьому році було максимум +38, ну, приблизно, як в той самий час і в ті самі дні в Запоріжжі- ну, ви ж знаєте, можна врятуватисятільки на річці, що має дитячу назву "Краснючка"). Тому я би радив з точку зору клімату: - можна не жити тут приблизно з 10 грудня (починаються дощі) до 30 січня. Мінімальна температура падає до +10. СНІГУ НЕ БУВАЄ. У період з 1 лютого по 20 березня варто мандрувати - гори, каньони, озера, водоспади, ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ВІДПОЧИНОК. З 20 березня вже можете купатися у морі, буде +20.
3. Якщо собисто вам на п"ятницю 13 вересня на капнуло нічого на картку - я не винен. Мені о 12-00 капнуло сьогодні 5 000 гривень на картку Привату, а в понеділок - 5200 на картку Альфа-банку. До цього 13 000 на картку Привату теж. Ну, хто на що вчився...
4. Про унітази важко жартувати: - по перше я ж вам писав неодноразово: депозитчик заробив гривню - як тут писали достатньо покласти на депозит 200 000 гримвень і повне щастя у вигляді 1 960 гривень на місяць забезпечать його повністю: можна купити сиру Радомер по 186 гривень кіло, можна ошийок на шашлик за 130. Можна літру молока, в яке додають молоко тільки для запаху (це мені особисто сказав директор Павлоградського молокозаводу). Тобто ви ж самі знаєте - ті 1 960 гривень відберуть вдало та майстерно, може й до унітазу не вистачить. А можна робити не так: я розплачуюся всюди картками Привату і Альфа-банку, і мені все коштує мінімум в 2 рази дешевше, як Вам. Свинину не купую. ЇЇ тут немає. Але вам не раджу купувати і вдома: пара мої приятелів продають її на ринку. Звісно, самі не їдять того. Купю тут Баранину (зараз миттєво чергові напишуть: "гидомирна баранина"), яловичину (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча яловичина", рибу (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча риба"). - родичу - 50 років вирізали вже й частку прямого кішківника, і частину легенів, і частину печінки - зараз ось думають, що із копчиком робити - метастази пішли в кістки. Всього вже вклав майже 100 000 доларів і радив нікому із чоловіків не жартувати ні з унітазами, ні з відвідуванням проктолога (з того й почалося).
Акурт, Вам писали что Хацапетовка может откладывать 75$ и иметь тоже самое что и Вы не потратив 50000$ и рисковать Хацапетовка будет 8000$ вместо 50000$ Озвучьте плиз стоимость электроэнергии и стоимость мяса, ибо когда на ролике мне Москвичка заявляет что это дорого, я задумываюсь. Итого, Вы проводите максимум 3-4 месяца в своем поместье 1+1 за 2,5км от моря и рассказываете другим что именно так надо жить а другие не хотят, подлецы и слепцы, и путешествуют по всем побережьям всех морей. Ваш контингент - уставшие от бытия и спешки люди согласные пришвартоваться на одном месте. Но даже они писяют кипятком от своей недвиги максимум 3 года, а потом начинают прозревать, что обменять ее на деньги - это попадалово и желающих купить их охрененную квартиру меньше и меньше, т.к. рядом и комплекс новее и бассейн побольше строят... Объясню более подробно про курсовые риски. Проседание в 2 раза 200000грн будет 4000$ потери. Проседание недвиги хотя бы в 10% от 50000$ это 5000$. Реальность 20-30%, посчитаете сами с калькулятором
У меня в жизни бывали - как у всех - трудные моменты. Первый трудный момент был, когда мне шепнули, что за мною - по должности - следят компетентные органы. Второй момент был трудным, когда у ребенка была плохая реакция Манту. Я всегда делал так - сразу в церковь - к иконе Николая Чудотворца - свечку - перекрестился. Ушел. Компетентные органы вопросов не имели. Реакция Манту повторная оказалась правильная...
Теперь я в церковь не хожу - у меня есть целая когорта спасателей и чудотворцев: и запах рыбы отведут, и деньги мои за меня подсчитают, и расскажут как сэкономить, и подскажут, как мне жить, и купюры по купюрам разло... нет, купюры я сам пораскладываю, у меня это быстро и легко получается. Тем более, что только то вернулся из банка. Как умно я сделал: раньше нужно было ходить в церковь, а теперь достаточно заботы stm и не только: все парни и девчата зорко следят, чтобы из кармана не выпала монетка в 25 корушей (примерно 1 гривна). РЕБЯТА И ДЕВЧАТА: Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ ИСКРЕННЕ! Научитесь зарабатывать деньги и точно полюбите меня тоже.