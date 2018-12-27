akurt написав:

можу бути гідом.

я не винен.

сьогодні

Звісно, самі не їдять того. Купю тут

ПанВсе трохи простіше, розумніше та приємніше.1. Я виїхав з Туреччини за простою, зрозумілою та приємною (ви ж не сумнівалися???) причиною - яку не приховував - на 10 червня в мене квитки в Париж, а звідти в Сан Францисько. Хотів виїхати десь 4-го а бо 5-го, але трохи перестрахувалися - все ж таки не можна спізнитися на авіарейс від компанії Air France. До речі, перший раз летів на Airbus А-380. Рекомендую: було і віскі, і вино, і дуже смачна по дорозі їжа. Суперові фільми прямо на екрані крісла.2. В США провів один місяць - пожив потрохи у кожного із синів. Було реально цікаво (я ізджу щорічно, і вже багато років). Крім того, молодший син отримав диплом Master degree for Compuner science (вже була перша зарплата - чистими 10 000 доларів) та перселявся за допомогою папи та мами в інше місто: шукали квартиру, меблі, готували речі, мандрували Каліфорнією і таке інше.Теж рекомендую мандрувати Каліфорнією -2. Моя порада на літо: дуже жарко в Туреччині і конкретно в Анталії приблизно з 1 липня по 31 серпня - може сягати температура до +40 (в цьому році було максимум +38, ну, приблизно, як в той самий час і в ті самі дні в Запоріжжі- ну, ви ж знаєте, можна врятуватисятільки на річці, що має дитячу назву "Краснючка"). Тому я би радив з точку зору клімату:- можна не жити тут приблизно з 10 грудня (починаються дощі) до 30 січня. Мінімальна температура падає до +10. СНІГУ НЕ БУВАЄ. У період з 1 лютого по 20 березня варто мандрувати - гори, каньони, озера, водоспади, ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ВІДПОЧИНОК. З 20 березня вже можете купатися у морі, буде +20.3. Якщо собисто вам на п"ятницю 13 вересня на капнуло нічого на картку -Мені о 12-00 капнуло5 000 гривень на картку Привату, а в понеділок - 5200 на картку Альфа-банку. До цього 13 000 на картку Привату теж. Ну, хто на що вчився...4. Про унітази важко жартувати:- по перше я ж вам писав неодноразово: депозитчик заробив гривню - як тут писали достатньо покласти на депозит 200 000 гримвень і повне щастя у виглядігривень на місяць забезпечать його повністю: можна купити сиру Радомер по 186 гривень кіло, можна ошийок на шашлик за 130. Можна літру молока, в яке додають молоко тільки для запаху (це мені особисто сказав директор Павлоградського молокозаводу). Тобто ви ж самі знаєте - ті 1 960 гривень відберуть вдало та майстерно, може й до унітазу не вистачить. А можна робити не так: я розплачуюся всюди картками Привату і Альфа-банку, і мені все коштує мінімум в 2 рази дешевше, як Вам. Свинину не купую. ЇЇ тут немає. Але вам не раджу купувати і вдома: пара мої приятелів продають її на ринку.Баранину (зараз миттєво чергові напишуть: "гидомирна баранина"), яловичину (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча яловичина", рибу (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча риба").- родичу - 50 років вирізали вже й частку прямого кішківника, і частину легенів, і частину печінки - зараз ось думають, що із копчиком робити - метастази пішли в кістки. Всього вже вклав майже 100 000 доларів і радив нікому із чоловіків не жартувати ні з унітазами, ні з відвідуванням проктолога (з того й почалося).