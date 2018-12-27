Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????
Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34
Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????
Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:57
Акурт, Вам писали что Хацапетовка может откладывать 75$ и иметь тоже самое что и Вы не потратив 50000$ и рисковать Хацапетовка будет 8000$ вместо 50000$
Озвучьте плиз стоимость электроэнергии и стоимость мяса, ибо когда на ролике мне Москвичка заявляет что это дорого, я задумываюсь. Итого, Вы проводите максимум 3-4 месяца в своем поместье 1+1 за 2,5км от моря и рассказываете другим что именно так надо жить а другие не хотят, подлецы и слепцы, и путешествуют по всем побережьям всех морей.
Ваш контингент - уставшие от бытия и спешки люди согласные пришвартоваться на одном месте. Но даже они писяют кипятком от своей недвиги максимум 3 года, а потом начинают прозревать, что обменять ее на деньги - это попадалово и желающих купить их охрененную квартиру меньше и меньше, т.к. рядом и комплекс новее и бассейн побольше строят...
Объясню более подробно про курсовые риски. Проседание в 2 раза 200000грн будет 4000$ потери.
Проседание недвиги хотя бы в 10% от 50000$ это 5000$. Реальность 20-30%, посчитаете сами с калькулятором
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33
У меня в жизни бывали - как у всех - трудные моменты.
Первый трудный момент был, когда мне шепнули, что за мною - по должности - следят компетентные органы.
Второй момент был трудным, когда у ребенка была плохая реакция Манту.
Я всегда делал так - сразу в церковь - к иконе Николая Чудотворца - свечку - перекрестился. Ушел.
Компетентные органы вопросов не имели.
Реакция Манту повторная оказалась правильная...
Теперь я в церковь не хожу - у меня есть целая когорта спасателей и чудотворцев:
и запах рыбы отведут, и деньги мои за меня подсчитают, и расскажут как сэкономить, и подскажут, как мне жить, и купюры по купюрам разло... нет, купюры я сам пораскладываю, у меня это быстро и легко получается.
Тем более, что только то вернулся из банка.
Как умно я сделал: раньше нужно было ходить в церковь, а теперь достаточно заботы stm и не только: все парни и девчата зорко следят, чтобы из кармана не выпала монетка в 25 корушей (примерно 1 гривна).
РЕБЯТА И ДЕВЧАТА: Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ ИСКРЕННЕ!
Научитесь зарабатывать деньги и точно полюбите меня тоже.
P.S. Пані stm за приємну турботу за мене - приємна новина для Вас.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:42
Пані Акурт, маєте що сказати про віли на Сейшельських островах? А на Мальдівських? Чи ростуть вони в ціні, як в Туреччині, чи знецінюються, в залежності від курса драхми чи тугрика?
За Ваші досягнення в галузі просування гілки вперед і уверх - пропоную Вам подати свою кандидатуру на отримання Ігнобелівс ької премії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:18
Акурт, я тоже 100% психотип покупателя Турецкой недвижимости нашла. Люблю людей с хорошим чувством юмора "а вот и наш колхоз "8марта" ))) и колбасы из дичи как главное блюдо стола, то-то Вы на сало за 600грн во Львове подсели )))
Честно, всё очень мило и хорошо, пока не начинаешь продавать Очень милые и интеллигентные люди
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27
Так, пані stm - я вас розумію - важка доля ріелтора в Кропивницькому.
Це ж раніше жирували - 5% від вартості трьошки в 60 000 доларів - робота ніякої, а в кишеную капнуло 3000 доларів "як з куща".
Часи змінилися: вже не мріють мати 5%, хоча б 3% та не від 60 000, а від 10 000 доларів.
А якщо клієнт "зривається" - то хоча би вирвати 1 відсоток, тобто сотка м"ята баксів...
Так, ви праві: життя у Вас важке важке.
А ще й ділитися із колєгами треба, ви ж знаєте: ріелтор - то людина, що продає інформацію - один ріелтор перепродав інфу нішому за 35%, а другий третьму - за 10%.
Мені розказував один продаван, що за двушку-хрущовку встигли взяти з лохів 25 000 доларів, там ріелторських було всьго 1 000 доларів, так один молодий хлопчина-ріелтор - стояв третім у черзі - за 200 доларів бідненький простояв в коридорах нотаріуса з 9-00 до 17-00. Договір важко йшов - прописані були діти. Ще й військовзобов"язаний...
Так що я вас розумію: Тяжко-важко Вам в світі жити....
х х х
У меня возникла совершенно глупая мысль.
Как-то мой знакомый - старший преподаватель очень престижного университета - рассказывал мне о том, что в дивные "Брежневские времена" самые высокие конкурсы для поступления были на Исторические факультеты университетов - до 20 человек на одно место (и это не Киев).
Я тогда удивлялся, а как же так: космос типа, ЭВМ типа, самолет типа, электровоз типа?
Он говорил: "Ты, брат, ничего не понимаешь: кто закончил Исторический факультет - сразу идет работать в райком партии инструктором, потом зав. отделом, потом - горисполком, потом в обком или в облисполком, потом в ЦК партии, жизнь - удалась!"
Я сказал: круто! Реально!
Он добавил: "Мне вот тоже предлагали перейти в горком партии на должность инструктора. Прикинь: зарплата сразу в 2 раза выше, чем у старшего преподавтаеля университета!"
- Круто! Надо идти! Ты согласился?
- Нет. Думал-думал, как бы у меня работа все же спокойная и научная. А там надо людям рассказывать, как хорошо жить при коммунизме, лапшу вешать, что вот "Продовольственная программа",еще чуть-чуть и накормим всех, и что быть бедным, босым и голодным лучше и приятнее. Но рассказать надо людям, что всё - зашибись! И что быть босым голодным и без денег - быть лучше! И коммунизЬм мы обязательно построим! И денег не будет ни у кого!"
- Да уж... Зря вы это...
Я вот подумал, что всю эту когорту веселых и забавных парней и девчат, без конца доказывающих тут, что они типа умные, а я глупый - на работу инструкторами в райком/горком/обком бы не взяли.
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО.
Получается: неумеющие заработать рассказывают нам, как мы неправильно живем и НЕ рассказывают, как надо "правильно" жить.
Как они "правильно" живут - НЕ рассказывают.
Как говорят в Одессе:
"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал...
Слепой увидел это дело - и всё глухому рассказал!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
|