Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27

Так, пані stm - я вас розумію - важка доля ріелтора в Кропивницькому.

Це ж раніше жирували - 5% від вартості трьошки в 60 000 доларів - робота ніякої, а в кишеную капнуло 3000 доларів "як з куща".

Часи змінилися: вже не мріють мати 5%, хоча б 3% та не від 60 000, а від 10 000 доларів.

А якщо клієнт "зривається" - то хоча би вирвати 1 відсоток, тобто сотка м"ята баксів...

Так, ви праві: життя у Вас важке важке.

А ще й ділитися із колєгами треба, ви ж знаєте: ріелтор - то людина, що продає інформацію - один ріелтор перепродав інфу нішому за 35%, а другий третьму - за 10%.

Мені розказував один продаван, що за двушку-хрущовку встигли взяти з лохів 25 000 доларів, там ріелторських було всьго 1 000 доларів, так один молодий хлопчина-ріелтор - стояв третім у черзі - за 200 доларів бідненький простояв в коридорах нотаріуса з 9-00 до 17-00. Договір важко йшов - прописані були діти. Ще й військовзобов"язаний...

Так що я вас розумію: Тяжко-важко Вам в світі жити....



х х х

У меня возникла совершенно глупая мысль.

Как-то мой знакомый - старший преподаватель очень престижного университета - рассказывал мне о том, что в дивные "Брежневские времена" самые высокие конкурсы для поступления были на Исторические факультеты университетов - до 20 человек на одно место (и это не Киев).

Я тогда удивлялся, а как же так: космос типа, ЭВМ типа, самолет типа, электровоз типа?

Он говорил: "Ты, брат, ничего не понимаешь: кто закончил Исторический факультет - сразу идет работать в райком партии инструктором, потом зав. отделом, потом - горисполком, потом в обком или в облисполком, потом в ЦК партии, жизнь - удалась!"

Я сказал: круто! Реально!

Он добавил: "Мне вот тоже предлагали перейти в горком партии на должность инструктора. Прикинь: зарплата сразу в 2 раза выше, чем у старшего преподавтаеля университета!"

- Круто! Надо идти! Ты согласился?

- Нет. Думал-думал, как бы у меня работа все же спокойная и научная. А там надо людям рассказывать, как хорошо жить при коммунизме, лапшу вешать, что вот "Продовольственная программа",еще чуть-чуть и накормим всех, и что быть бедным, босым и голодным лучше и приятнее. Но рассказать надо людям, что всё - зашибись! И что быть босым голодным и без денег - быть лучше! И коммунизЬм мы обязательно построим! И денег не будет ни у кого!"

- Да уж... Зря вы это...



Я вот подумал, что всю эту когорту веселых и забавных парней и девчат, без конца доказывающих тут, что они типа умные, а я глупый - на работу инструкторами в райком/горком/обком бы не взяли.

НЕ УБЕДИТЕЛЬНО.

Получается: неумеющие заработать рассказывают нам, как мы неправильно живем и НЕ рассказывают, как надо "правильно" жить.

Как они "правильно" живут - НЕ рассказывают.



Как говорят в Одессе:

"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал...

Слепой увидел это дело - и всё глухому рассказал!"

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).