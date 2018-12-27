Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27

Так, пані stm - я вас розумію - важка доля ріелтора в Кропивницькому.

Це ж раніше жирували - 5% від вартості трьошки в 60 000 доларів - робота ніякої, а в кишеную капнуло 3000 доларів "як з куща".

Часи змінилися: вже не мріють мати 5%, хоча б 3% та не від 60 000, а від 10 000 доларів.

А якщо клієнт "зривається" - то хоча би вирвати 1 відсоток, тобто сотка м"ята баксів...

Так, ви праві: життя у Вас важке важке.

А ще й ділитися із колєгами треба, ви ж знаєте: ріелтор - то людина, що продає інформацію - один ріелтор перепродав інфу нішому за 35%, а другий третьму - за 10%.

Мені розказував один продаван, що за двушку-хрущовку встигли взяти з лохів 25 000 доларів, там ріелторських було всьго 1 000 доларів, так один молодий хлопчина-ріелтор - стояв третім у черзі - за 200 доларів бідненький простояв в коридорах нотаріуса з 9-00 до 17-00. Договір важко йшов - прописані були діти. Ще й військовзобов"язаний...

Так що я вас розумію: Тяжко-важко Вам в світі жити....



х х х

Я вот подумал, что всю эту когорту веселых и забавных парней и девчат, без конца доказывающих тут, что они типа умные, а я глупый - на работу инструкторами в райком/горком/обком бы не взяли.

НЕ УБЕДИТЕЛЬНО.

Получается: неумеющие заработать рассказывают нам, как мы неправильно живем и НЕ рассказывают, как надо "правильно" жить.

Как они "правильно" живут - НЕ рассказывают.



Как говорят в Одессе:

"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал...

Слепой увидел это дело - и всё глухому рассказал!"

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).