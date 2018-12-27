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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34

Куди пропало моє повідомлення про марокканську нерухомість?
За 90 т євро????

Чи тут обговорюють лише турецьку нерухомість і дешеву рибу???
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:57

  akurt написав:Пан Flyman!

Все трохи простіше, розумніше та приємніше.
1. Я виїхав з Туреччини за простою, зрозумілою та приємною (ви ж не сумнівалися???) причиною - яку не приховував - на 10 червня в мене квитки в Париж, а звідти в Сан Францисько. Хотів виїхати десь 4-го а бо 5-го, але трохи перестрахувалися - все ж таки не можна спізнитися на авіарейс від компанії Air France. До речі, перший раз летів на Airbus А-380. Рекомендую: було і віскі, і вино, і дуже смачна по дорозі їжа. Суперові фільми прямо на екрані крісла.

2. В США провів один місяць - пожив потрохи у кожного із синів. Було реально цікаво (я ізджу щорічно, і вже багато років). Крім того, молодший син отримав диплом Master degree for Compuner science (вже була перша зарплата - чистими 10 000 доларів) та перселявся за допомогою папи та мами в інше місто: шукали квартиру, меблі, готували речі, мандрували Каліфорнією і таке інше.
Теж рекомендую мандрувати Каліфорнією - можу бути гідом.

2. Моя порада на літо: дуже жарко в Туреччині і конкретно в Анталії приблизно з 1 липня по 31 серпня - може сягати температура до +40 (в цьому році було максимум +38, ну, приблизно, як в той самий час і в ті самі дні в Запоріжжі- ну, ви ж знаєте, можна врятуватисятільки на річці, що має дитячу назву "Краснючка"). Тому я би радив з точку зору клімату:
- можна не жити тут приблизно з 10 грудня (починаються дощі) до 30 січня. Мінімальна температура падає до +10. СНІГУ НЕ БУВАЄ. У період з 1 лютого по 20 березня варто мандрувати - гори, каньони, озера, водоспади, ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ВІДПОЧИНОК. З 20 березня вже можете купатися у морі, буде +20.

3. Якщо собисто вам на п"ятницю 13 вересня на капнуло нічого на картку - я не винен. Мені о 12-00 капнуло сьогодні 5 000 гривень на картку Привату, а в понеділок - 5200 на картку Альфа-банку. До цього 13 000 на картку Привату теж. Ну, хто на що вчився...

4. Про унітази важко жартувати:
- по перше я ж вам писав неодноразово: депозитчик заробив гривню - як тут писали достатньо покласти на депозит 200 000 гримвень і повне щастя у вигляді 1 960 гривень на місяць забезпечать його повністю: можна купити сиру Радомер по 186 гривень кіло, можна ошийок на шашлик за 130. Можна літру молока, в яке додають молоко тільки для запаху (це мені особисто сказав директор Павлоградського молокозаводу). Тобто ви ж самі знаєте - ті 1 960 гривень відберуть вдало та майстерно, може й до унітазу не вистачить. А можна робити не так: я розплачуюся всюди картками Привату і Альфа-банку, і мені все коштує мінімум в 2 рази дешевше, як Вам. Свинину не купую. ЇЇ тут немає. Але вам не раджу купувати і вдома: пара мої приятелів продають її на ринку. Звісно, самі не їдять того. Купю тут Баранину (зараз миттєво чергові напишуть: "гидомирна баранина"), яловичину (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча яловичина", рибу (зараз чергові миттєво напишуть "вонюча риба").
- родичу - 50 років вирізали вже й частку прямого кішківника, і частину легенів, і частину печінки - зараз ось думають, що із копчиком робити - метастази пішли в кістки. Всього вже вклав майже 100 000 доларів і радив нікому із чоловіків не жартувати ні з унітазами, ні з відвідуванням проктолога (з того й почалося).

Акурт, Вам писали что Хацапетовка может откладывать 75$ и иметь тоже самое что и Вы не потратив 50000$ и рисковать Хацапетовка будет 8000$ вместо 50000$ ;)
Озвучьте плиз стоимость электроэнергии и стоимость мяса, ибо когда на ролике мне Москвичка заявляет что это дорого, я задумываюсь. Итого, Вы проводите максимум 3-4 месяца в своем поместье 1+1 за 2,5км от моря и рассказываете другим что именно так надо жить ;) а другие не хотят, подлецы и слепцы, и путешествуют по всем побережьям всех морей.
Ваш контингент - уставшие от бытия и спешки люди согласные пришвартоваться на одном месте. Но даже они писяют кипятком от своей недвиги максимум 3 года, а потом начинают прозревать, что обменять ее на деньги - это попадалово и желающих купить их охрененную квартиру меньше и меньше, т.к. рядом и комплекс новее и бассейн побольше строят...
Объясню более подробно про курсовые риски. Проседание в 2 раза 200000грн будет 4000$ потери.
Проседание недвиги хотя бы в 10% от 50000$ это 5000$. Реальность 20-30%, посчитаете сами с калькулятором ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33

У меня в жизни бывали - как у всех - трудные моменты.
Первый трудный момент был, когда мне шепнули, что за мною - по должности - следят компетентные органы.
Второй момент был трудным, когда у ребенка была плохая реакция Манту.
Я всегда делал так - сразу в церковь - к иконе Николая Чудотворца - свечку - перекрестился. Ушел.
Компетентные органы вопросов не имели.
Реакция Манту повторная оказалась правильная...

Теперь я в церковь не хожу - у меня есть целая когорта спасателей и чудотворцев:
и запах рыбы отведут, и деньги мои за меня подсчитают, и расскажут как сэкономить, и подскажут, как мне жить, и купюры по купюрам разло... нет, купюры я сам пораскладываю, у меня это быстро и легко получается.
Тем более, что только то вернулся из банка.
Как умно я сделал: раньше нужно было ходить в церковь, а теперь достаточно заботы stm и не только: все парни и девчата зорко следят, чтобы из кармана не выпала монетка в 25 корушей (примерно 1 гривна).
РЕБЯТА И ДЕВЧАТА: Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ ИСКРЕННЕ!
Научитесь зарабатывать деньги и точно полюбите меня тоже.

P.S. Пані stm за приємну турботу за мене - приємна новина для Вас.
https://business.rayon.in.ua/news/17693 ... 2LZZd1Voqs
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:42

Пані Акурт, маєте що сказати про віли на Сейшельських островах? А на Мальдівських? Чи ростуть вони в ціні, як в Туреччині, чи знецінюються, в залежності від курса драхми чи тугрика?

За Ваші досягнення в галузі просування гілки вперед і уверх - пропоную Вам подати свою кандидатуру на отримання Ігнобелівс ької премії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:18

  akurt написав:У меня в жизни бывали - как у всех - трудные моменты.
Первый трудный момент был, когда мне шепнули, что за мною - по должности - следят компетентные органы.
Второй момент был трудным, когда у ребенка была плохая реакция Манту.
Я всегда делал так - сразу в церковь - к иконе Николая Чудотворца - свечку - перекрестился. Ушел.
Компетентные органы вопросов не имели.
Реакция Манту повторная оказалась правильная...

Теперь я в церковь не хожу - у меня есть целая когорта спасателей и чудотворцев:
и запах рыбы отведут, и деньги мои за меня подсчитают, и расскажут как сэкономить, и подскажут, как мне жить, и купюры по купюрам разло... нет, купюры я сам пораскладываю, у меня это быстро и легко получается.
Тем более, что только то вернулся из банка.
Как умно я сделал: раньше нужно было ходить в церковь, а теперь достаточно заботы stm и не только: все парни и девчата зорко следят, чтобы из кармана не выпала монетка в 25 корушей (примерно 1 гривна).
РЕБЯТА И ДЕВЧАТА: Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ ИСКРЕННЕ!
Научитесь зарабатывать деньги и точно полюбите меня тоже.

P.S. Пані stm за приємну турботу за мене - приємна новина для Вас.
https://business.rayon.in.ua/news/17693 ... 2LZZd1Voqs

Акурт, я тоже 100% психотип покупателя Турецкой недвижимости нашла. Люблю людей с хорошим чувством юмора "а вот и наш колхоз "8марта" ))) и колбасы из дичи как главное блюдо стола, то-то Вы на сало за 600грн во Львове подсели )))
https://youtu.be/g4L_nxKA5Es
Честно, всё очень мило и хорошо, пока не начинаешь продавать ;) Очень милые и интеллигентные люди :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27

Так, пані stm - я вас розумію - важка доля ріелтора в Кропивницькому.
Це ж раніше жирували - 5% від вартості трьошки в 60 000 доларів - робота ніякої, а в кишеную капнуло 3000 доларів "як з куща".
Часи змінилися: вже не мріють мати 5%, хоча б 3% та не від 60 000, а від 10 000 доларів.
А якщо клієнт "зривається" - то хоча би вирвати 1 відсоток, тобто сотка м"ята баксів...
Так, ви праві: життя у Вас важке важке.
А ще й ділитися із колєгами треба, ви ж знаєте: ріелтор - то людина, що продає інформацію - один ріелтор перепродав інфу нішому за 35%, а другий третьму - за 10%.
Мені розказував один продаван, що за двушку-хрущовку встигли взяти з лохів 25 000 доларів, там ріелторських було всьго 1 000 доларів, так один молодий хлопчина-ріелтор - стояв третім у черзі - за 200 доларів бідненький простояв в коридорах нотаріуса з 9-00 до 17-00. Договір важко йшов - прописані були діти. Ще й військовзобов"язаний...
Так що я вас розумію: Тяжко-важко Вам в світі жити....

х х х
Я вот подумал, что всю эту когорту веселых и забавных парней и девчат, без конца доказывающих тут, что они типа умные, а я глупый - на работу инструкторами в райком/горком/обком бы не взяли.
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО.
Получается: неумеющие заработать рассказывают нам, как мы неправильно живем и НЕ рассказывают, как надо "правильно" жить.
Как они "правильно" живут - НЕ рассказывают.

Как говорят в Одессе:
"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал...
Слепой увидел это дело - и всё глухому рассказал!"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:03

  Frant написав:
  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,




Те, що ріелтор Акурт за малу копійчину рекламує турецьку нерухомість - то видно неозброєним оком.


Аеурт, навіщо ви ображаєте людей? Ви самі визнали, що займаєтесь ріелторської діяльністю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вот ссылка на каталоги Метро, все могут ознакомиться с ценами:

https://kataloglar.metro-tr.com/12-eylu ... blications
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:41

Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:54

  akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).

Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум ;) Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии ;)
stm
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