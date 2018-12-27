Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06

Ай, красотуля.

Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...

Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.

Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.

Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.

Я где-то подобное встречал: Не читал, но не понравилось, не видел, но не красочно, не пробовал, но не вкусно...



Сибас стандарта 300-400 граммов - 23 лиры - отличная цена!

А как крючит Шехрезаду, а как крючит, реально забавно...



Там на первой странице еще мед пчелиный в баночках по 280 граммов в самом деле смотрел позавчера - стоил 12,5 лиры - сейчас за 6 - тоже классно.

Мед, кстати, моя двоюродная сестра с мужем производят в Днепропетровской области - сами не продают - все сдают оптом, там со 100 кг настоящего меда делают забравшие у них оптом 300 - и к Шехрезаде на рынок.

На третьей странице баранья ножка - там продают передние (45 лир кг) и задние (65 лир кг) - тоже можно взять, я думаю, это задняя - по 50 лир - и запечь в духовке.

Всё! Сегодня заеду!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).