Ай, красотуля.
Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...
Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.
Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.
Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.
Я где-то подобное встречал: Не читал, но не понравилось, не видел, но не красочно, не пробовал, но не вкусно...
Сибас стандарта 300-400 граммов - 23 лиры - отличная цена!
А как крючит Шехрезаду, а как крючит, реально забавно...
Там на первой странице еще мед пчелиный в баночках по 280 граммов в самом деле смотрел позавчера - стоил 12,5 лиры - сейчас за 6 - тоже классно.
Мед, кстати, моя двоюродная сестра с мужем производят в Днепропетровской области - сами не продают - все сдают оптом, там со 100 кг настоящего меда делают забравшие у них оптом 300 - и к Шехрезаде на рынок.
На третьей странице баранья ножка - там продают передние (45 лир кг) и задние (65 лир кг) - тоже можно взять, я думаю, это задняя - по 50 лир - и запечь в духовке.
Всё! Сегодня заеду!