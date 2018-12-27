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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06

Ай, красотуля.
Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...
Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.
Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.
Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.
Я где-то подобное встречал: Не читал, но не понравилось, не видел, но не красочно, не пробовал, но не вкусно...

Сибас стандарта 300-400 граммов - 23 лиры - отличная цена!
А как крючит Шехрезаду, а как крючит, реально забавно...

Там на первой странице еще мед пчелиный в баночках по 280 граммов в самом деле смотрел позавчера - стоил 12,5 лиры - сейчас за 6 - тоже классно.
Мед, кстати, моя двоюродная сестра с мужем производят в Днепропетровской области - сами не продают - все сдают оптом, там со 100 кг настоящего меда делают забравшие у них оптом 300 - и к Шехрезаде на рынок.
На третьей странице баранья ножка - там продают передние (45 лир кг) и задние (65 лир кг) - тоже можно взять, я думаю, это задняя - по 50 лир - и запечь в духовке.
Всё! Сегодня заеду!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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