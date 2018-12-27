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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06
Ай, красотуля.
Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...
Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.
Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.
Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.
Ну уговорите форумчан переехать к Вам в город.
Расскажите о прелестях жития.
Ждем-с.
Мне уже аж хочется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:48
Турецькі інвестори позбавлені можливості вкладати кошти у розвиток Дніпра через проблему з аеропортом.
Про це представники турецьких компаній повідомили під час зустрічі з мером Дніпра Борисом Філатовим 13 вересня.
"Як турецький бізнесмен хочу поговорити про одну з найважливіших проблем. Ми не можемо використовувати Дніпровський аеропорт. Ніхто не може пояснити цього. Як бізнесмени ми сподіваємося на вирішення цього питання. Упродовж 20 років ми інвестували в це місто понад 150 млн доларів", – сказав представник компанії "Міропласт", "UDK" та "Axor" Мустафа Башер.
Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що нині проблема аеропорту для міста є першочерговою та найбільш болючою. Існуюча монополія забирає туристичні та інвестиційні перспективи.
"Власником термінала Дніпровського аеропорту є людина, котра володіє також і телеканалом, що знімає брудні фільми про компанію "Limak" і мерію. Він прагне монополізувати небо і не дає компанії "Turkish Airlines" літати в цей аеропорт. Моя причина конфлікту полягає, зокрема, в тому, що я хочу відкрити небо. Хочу, щоб сюди літали не лише турецькі авіалінії, а й інші компанії. І щоб у реконструкції цього летовища на відкритих конкурсних умовах взяли участь також і турецькі компанії", - повідомив міський голова Дніпра.
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