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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06
Ай, красотуля.
Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...
Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.
Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.
Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.
Ну уговорите форумчан переехать к Вам в город.
Расскажите о прелестях жития.
Ждем-с.
Мне уже аж хочется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:48
Турецькі інвестори позбавлені можливості вкладати кошти у розвиток Дніпра через проблему з аеропортом.
Про це представники турецьких компаній повідомили під час зустрічі з мером Дніпра Борисом Філатовим 13 вересня.
"Як турецький бізнесмен хочу поговорити про одну з найважливіших проблем. Ми не можемо використовувати Дніпровський аеропорт. Ніхто не може пояснити цього. Як бізнесмени ми сподіваємося на вирішення цього питання. Упродовж 20 років ми інвестували в це місто понад 150 млн доларів", – сказав представник компанії "Міропласт", "UDK" та "Axor" Мустафа Башер.
Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що нині проблема аеропорту для міста є першочерговою та найбільш болючою. Існуюча монополія забирає туристичні та інвестиційні перспективи.
"Власником термінала Дніпровського аеропорту є людина, котра володіє також і телеканалом, що знімає брудні фільми про компанію "Limak" і мерію. Він прагне монополізувати небо і не дає компанії "Turkish Airlines" літати в цей аеропорт. Моя причина конфлікту полягає, зокрема, в тому, що я хочу відкрити небо. Хочу, щоб сюди літали не лише турецькі авіалінії, а й інші компанії. І щоб у реконструкції цього летовища на відкритих конкурсних умовах взяли участь також і турецькі компанії", - повідомив міський голова Дніпра.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:14
stm написав: akurt написав:
Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.
Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).
Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум
Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии
если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро
зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.
ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
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change_pm
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:27
change_pm написав: stm написав: akurt написав:
Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.
Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).
Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум
Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии
если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро
зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.
ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
Какие уж приколы, Вам так же как и топикастеру можно терять на стоимости основного актива ради призрачной экономии на еде
Но с важным видом при этом говорить о своих финансовых подвигах по картинкам блумберга
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stm
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