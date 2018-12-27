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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06

Ай, красотуля.
Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...
Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.
Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.
Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.

Ну уговорите форумчан переехать к Вам в город.
Расскажите о прелестях жития.
Ждем-с.
Мне уже аж хочется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:48

Турецькі бізнесмени запанікували через аеропорт Дніпра

Турецькі інвестори позбавлені можливості вкладати кошти у розвиток Дніпра через проблему з аеропортом.

Про це представники турецьких компаній повідомили під час зустрічі з мером Дніпра Борисом Філатовим 13 вересня.
"Як турецький бізнесмен хочу поговорити про одну з найважливіших проблем. Ми не можемо використовувати Дніпровський аеропорт. Ніхто не може пояснити цього. Як бізнесмени ми сподіваємося на вирішення цього питання. Упродовж 20 років ми інвестували в це місто понад 150 млн доларів", – сказав представник компанії "Міропласт", "UDK" та "Axor" Мустафа Башер.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що нині проблема аеропорту для міста є першочерговою та найбільш болючою. Існуюча монополія забирає туристичні та інвестиційні перспективи.

"Власником термінала Дніпровського аеропорту є людина, котра володіє також і телеканалом, що знімає брудні фільми про компанію "Limak" і мерію. Він прагне монополізувати небо і не дає компанії "Turkish Airlines" літати в цей аеропорт. Моя причина конфлікту полягає, зокрема, в тому, що я хочу відкрити небо. Хочу, щоб сюди літали не лише турецькі авіалінії, а й інші компанії. І щоб у реконструкції цього летовища на відкритих конкурсних умовах взяли участь також і турецькі компанії", - повідомив міський голова Дніпра.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:14

  stm написав:
  akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).

Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум ;) Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии ;)


если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро :)

зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.

ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:27

  change_pm написав:
  stm написав:
  akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).

Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум ;) Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии ;)


если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро :)

зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.

ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?

Какие уж приколы, Вам так же как и топикастеру можно терять на стоимости основного актива ради призрачной экономии на еде ;) Но с важным видом при этом говорить о своих финансовых подвигах по картинкам блумберга :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:45

Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...

Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:
В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?

х х х
Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.
Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.
Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Зображення

Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:48

  akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...

Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:
В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?

Боже, "вонючий сибас" это ваше же выражение в посте про метро, причем оно же и в цитате моей или подправить успели?
И позавчера мне чистили комп, так мастер тоже похвалился что он на МакБук Про 80000 грн который Винду устанавливал для дамы, я была в шоке. Поэтому марка ноута ни о чем не говорит. Если вы купили МакБук Про, но при этом не являетесь разработчиком на ИОс или дизайнером интерьеров и сайтов, то опять же Вы хвастаетесь за зря... :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:56

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:00

  akurt написав:"Вонючий сибас" - чисто ваше родное, с молоком матери же впитали.
Реально интересно, как и чем вы внюхиваете запах гнилой рыбы с экрана монитора?

Я цитирую топикастера который до сих пор не подправил свой пост радости от третьей страницы метро;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:05

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:а вам вот не стыдно выставлять себя профессиональной сельской дурочкой на весь Финансовый форум Украины?
проглот же не стыдил тебя
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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