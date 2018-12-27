Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ай, красотуля. Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада... Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ. Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут. Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.
Ну уговорите форумчан переехать к Вам в город. Расскажите о прелестях жития. Ждем-с. Мне уже аж хочется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Турецькі інвестори позбавлені можливості вкладати кошти у розвиток Дніпра через проблему з аеропортом.
Про це представники турецьких компаній повідомили під час зустрічі з мером Дніпра Борисом Філатовим 13 вересня. "Як турецький бізнесмен хочу поговорити про одну з найважливіших проблем. Ми не можемо використовувати Дніпровський аеропорт. Ніхто не може пояснити цього. Як бізнесмени ми сподіваємося на вирішення цього питання. Упродовж 20 років ми інвестували в це місто понад 150 млн доларів", – сказав представник компанії "Міропласт", "UDK" та "Axor" Мустафа Башер.
Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що нині проблема аеропорту для міста є першочерговою та найбільш болючою. Існуюча монополія забирає туристичні та інвестиційні перспективи.
"Власником термінала Дніпровського аеропорту є людина, котра володіє також і телеканалом, що знімає брудні фільми про компанію "Limak" і мерію. Він прагне монополізувати небо і не дає компанії "Turkish Airlines" літати в цей аеропорт. Моя причина конфлікту полягає, зокрема, в тому, що я хочу відкрити небо. Хочу, щоб сюди літали не лише турецькі авіалінії, а й інші компанії. І щоб у реконструкції цього летовища на відкритих конкурсних умовах взяли участь також і турецькі компанії", - повідомив міський голова Дніпра.
akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!! Заеду вечером возьму. Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.
Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!! Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).
Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 ))) И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии
если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли? в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро
зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.
ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине. А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!! Заеду вечером возьму. Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.
Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!! Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).
Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 ))) И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии
если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли? в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро
зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.
ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине. А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
Какие уж приколы, Вам так же как и топикастеру можно терять на стоимости основного актива ради призрачной экономии на еде Но с важным видом при этом говорить о своих финансовых подвигах по картинкам блумберга
Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...
Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста: В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?
х х х Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура. Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника. Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...
Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста: В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?
Боже, "вонючий сибас" это ваше же выражение в посте про метро, причем оно же и в цитате моей или подправить успели? И позавчера мне чистили комп, так мастер тоже похвалился что он на МакБук Про 80000 грн который Винду устанавливал для дамы, я была в шоке. Поэтому марка ноута ни о чем не говорит. Если вы купили МакБук Про, но при этом не являетесь разработчиком на ИОс или дизайнером интерьеров и сайтов, то опять же Вы хвастаетесь за зря...