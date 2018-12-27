"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06

Ай, красотуля.

Сидит в Кропивницком в квартире, купленной за 50 000 долларов и которую можно сегодня продать за 10 и так сладко поет, ну просто Шехрезада...

Сибас "ДОМАШНИЙ" - РЖУНИМАГУ.

Меняйте тактику. В инструкторы горкома партии не возьмут.

Пролетарий на вас не поведется. Но смешите здорово.



Ну уговорите форумчан переехать к Вам в город.

Расскажите о прелестях жития.

Ждем-с.

Мне уже аж хочется...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).