Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Так Вы еще и примитивная врунья. Смортрите, я вас научу: - если читаетe слова "Вонючий Сибас" - это значит пишет stm. - если читаетe слова "Гнила риба" - это значит пишет Frant. Видите как просто. В чем люди живут - такие у них и мысли, и дела.
Нет, не поеду смотреть на вашу хрущевку.... Нет уговаривайте.
х х х Госпожа stm - а вот прикольный вопрос - а вам вот не стыдно выставлять себя профессиональной сельской дурочкой на весь Финансовый форум Украины?
Нет, я сразу при регистрации объявила что я блондинка с голубыми глазами и не стесняюсь этого и по сей день
akurt написав:Ну тогда вам - приз! Прямо из МЕТРО по наводке change_pm! И баранина вонючая, и шоколадка гнилоподобная, и медок подгнивший, и кофеек с червячками... Винчик я уже открыл. Угощайтесь, подкисшее, с плесенью... Все как вы любите. Розовое урожая 2018.
Акурт, если бы я знала что Вас так торкнет ваша же цитата, признаюсь не использовала бы никогда. Ладно, прекращаю, а то вас уже не остановить, обиды и реакция просто круче чем у моей 4х летней крестницы )))
По просьбе форумчан размещаю текст удаленный мною Части 2. Реально не мог понять (наверное я тупой и объелся вонючей рыбы), почему модераторы удалили часть 1: порнографию (как Мизантроп не выставлял), гадости (как Frant) не писал. Других орденоносных лиц не упоминал. Ну, со своим Уставом в чужой монастрырь не ходят. Текст части 1 был написан экспромтом примерно в 7-30 утра. Текст части 2 удалил, но публикую ниже. Реально: ну сколько можно читать про вонючего сибаса. Ведь правда? Текст части 3 - наверное - был бы самым интересным.
Но я его не напишу уже, наверное. Все материалы части 3 - по результатам многих разговоров вчера позавчера с ребятами из среднего бизнеса (не называя имен). Ключевые слова части 3: "Средний бизнес, покупка по 28, продажа по 26, товар останвоили в продаже, не знаем что делать, подскажите. Авто из США. Налоги, как их оплатить, если доллар стал 24,77".
Итак, может, кому повезет прочитать, пока меня не забанили. Я ведь не умею писать про гнилую рыбу....
А КОГДА, БАБУШКА, НАСТУПИТ ЮРЬЕВ ДЕНЬ?
(Исторический факт: "Юрьев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную" крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.)
В последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"
Часть вторая.
Кто сегодня "На коне", невзирая на "Пятницу, 13-е"? Начнем с хорошего и позитивного в эту пятницу,13-го...
- Державні службовці. У меня несколько бывших сотрудников трудятся в Министерствах и образования украинцев, и охраны здоровья украинцев. Знаю о зарплате и приятных "плюшках" типа зарубежных командировках или приема иностранных делегаций. Как правило, зарплата - с бонусами от 50 000 гривен в месяц и выше. Работа не пыльная. Вчера только разговаривал опять с бывшим подчиненным, спрашивал: "Как сделать Сертификат о знании украинского языка? У меня в аттестате не "5" (тогда Сертификат выдают без экзамена), а "4" - надо всё по-новой!" Без него сейчас госчиновником не стать. Это при том, что там еще такой ворох документов надо предоставить, что ого-го, там каждая копейка должна быть видна за последние 28 лет. Мучается, а хочет. Надо. Двое сынишек очень кушать хотят. Папа молодец - головОМ думает, а не ногОМ. Кум тоже молодец: потратил 2 года на создание ОТГ на базе трех сел. Ну да, не все получилось: к трем селам БОГАТЫМ присовокупить заставили 2 села убогих. Ну и что? Был у них штат в сельсовете 4 человека (голова, секретарь, бухгалтер и землемер). Стало - не поверите - 20!!! Двадцать человек в штате! Председатель ОТГ - 40 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов. Первый зам председателя - 38 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов. Просто зам. председателя (ясно, что все почти одноклассники или кумовья и кумушки) 35 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов. Утомлять не буду - самая низкая должность - 15 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов. А еще для них во всех... молчу, молчу...
- Лендлорды украинские. Тут забавно получилось. 100% моих приятелей и друзей имеют под сдачу в аренду от 2-х до 6-ти квартир в разных городах. Прибыль с неба падает в гривнах. А вот один "прокололся": всем своим арендаторам назначил цену в долларах. Так и сказал: 500 факсов в месяц и никаких гвоздей! Сейчас плачет и рыдает. Арендатор потирает руки. Все другие поют песенку: "кАнхвЄткІ- бараночкі - слОвнО лЄбЄдІ- сАнОчкІ..." Денюжка капнула как с куста аккурат 1-го числа на карточку Привата - и - гей-гей, Португалия! Гей-гей, Италия! Гей-гей Турция! Гей-гей, Норвегия! Вчера один удивил: в Исландии уже. Сказка! Именины сердца.
- УМНЫМ И СООБРАЗИТЕЛЬНЫМ, которые сообразили, что надо работать с ОТЕЧЕСТВЕННЫМ производителем на ОТЕЧЕСТВЕННОМ товаре и получать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ деньги качестве ОТЕЧЕСТВЕННОЙ прибыли. Вот все лето я провел в Украине: и Львов, и Ровно, и Киев, и Житомир, и Харьков, и Днепр, и Запорожье... Захожу в фирму, где сидят сразу 3 (три) директора и все - мои родственники. Боже правый: и кофе подают, и секретарша бегает, и телефоны звонят, и ноубуки работают, завели в "ЗАЛ ПЕРЕГОВОРОВ" - мать моя женщина... И все товар ОТНЕЧЕСТВЕННЫЙ. Карту Украины показали - так там флажков натыкано красных -поставщики - вся наша большая страна - она же реально большая - я лично ее проехал за рулем от Чопа до Антрацита и от Балаклавы до Репки под Черниговом. Самое главное: товар НАШЕГО производителя, спрос сумасшедший. Экспорт в Турцию, Польшу, Словакию. Директор 1 прикупил себе новую квартиру к той трехе, что есть, за 100 000 долларов. И на тачках сидят как не Тойоты, так Ауди. Вот будут Теслу брать. Директор 2 - тачка выше крыши. Новая квартира. Директор 3 - тачка выше крыши. Новая квартира. Две квартиры. Оно вроде и не показатель, а вот показатель другое: только в Турции два раза в году бывают. Обнаглели совсем: звонят и говорят мне: "А как яхту из Кемер заказать?" Учитесь, парни на моих родственниках...
- Депозитчикам - отчасти. "Тяжела, она - каторга - царская!" (князь Меньшиков). Так же тяжела и ноша депозитчика. Конечно, и не мечтали заработать 14,5 процента годовых по валюте, а вот получилось даже и больше. Правда часть денег ушла на Корвалол, Валокордин, Корвалмент и другие кардиопрепараты. Но - хорошо. Но - плохо. Весь доход депозитчика, бегающего с кульком из АТБ то по Форвард-банку, то по Альфа-Банку, то по банку "Универсал" уходит в унитаз. Разве что радости добавляет в эти дни картошка не по 16 гривен, а по 14. Ну или там в каком-то киоске прихватишь филе типа куриное - ясно что нашприцованное - по 86 гривен кг. Ну в Сильпо - если не задумываться о ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВОЗРАСТЕ - реально можно затариться Дорадо по 178 гривен кг. Если задуматься: кто и как ее бедную везти из Греции в это Сильпо? А так полной радости у депозитчика нет.
- Таким как я: умеющим считать на калькуляторе. Вот уж сегодня 2 (два) года исполнится, как я 13 сентября в пятницу написал: "Самое умное - организовать свою жизнь так, чтобы вы получали доход в гривнах с Украины, пусть капает на несколько карточек - Приват, Альфа, ПУМБ - а сами живете за границей и наслаждаетесь жизнью, гуляя с собакой и проверяя спелость гранатов (еще все же зеленые, но уже - скоро) в саду рядом...
(Продолжение будет. Самое главное-то впереди: кому и почему жить плохо?).
Примечание: продолжения не будет. Продолжение это Часть 3. Зачем? Основное, что волнует форумчан: гнилая рыба и вонючая рыба.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).