"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:41

предварительно все свои обязательства по отношению к нему.

зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому.

там каждая копейка должна быть видна за последние 28 лет

Надо. Двое сынишек очень кушать хотят.

500 факсов в месяц и никаких гвоздей!

уходит в унитаз.

Если задуматься: кто и как ее бедную везти из Греции в это Сильпо?

А так полной радости у депозитчика нет.

По просьбе форумчан размещаю текст удаленный мною Части 2.Реально не мог понять (наверное я тупой и объелся вонючей рыбы), почему модераторы удалили часть 1:порнографию (как Мизантроп не выставлял), гадости (как Frant) не писал.Других орденоносных лиц не упоминал.Ну, со своим Уставом в чужой монастрырь не ходят.Текст части 1 был написан экспромтом примерно в 7-30 утра.Текст части 2 удалил, но публикую ниже. Реально: ну сколько можно читать про вонючего сибаса. Ведь правда?Но я его не напишу уже, наверное. Все материалы части 3 - по результатам многих разговоров вчера позавчера с ребятами из среднего бизнеса (не называя имен).Ключевые слова части 3:"Средний бизнес, покупка по 28, продажа по 26, товар останвоили в продаже, не знаем что делать, подскажите. Авто из США. Налоги, как их оплатить, если доллар стал 24,77".Итак, может, кому повезет прочитать, пока меня не забанили.(Исторический факт: "Юрьев день" 26 ноября — определенный законом срок, когда в Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем "порядную"имел право уйти от хозяина, выполнивЭто было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когдаВ последние дни шквал звонков ко мне по Вайберу, ВатсАппу, Скайпу: "Что делать с долларом: Покупать или продавать?"Часть вторая.Кто сегодня ", невзирая на ""?Начнем с хорошего и позитивного в эту пятницу,13-го...У меня несколько бывших сотрудников трудятся в Министерствах и образования украинцев, и охраны здоровья украинцев. Знаю о зарплате и приятных "плюшках" типа зарубежных командировках или приема иностранных делегаций. Как правило, зарплата - с бонусами от 50 000 гривен в месяц и выше. Работа не пыльная.Вчера только разговаривал опять с бывшим подчиненным, спрашивал: "Как сделать Сертификат о знании украинского языка? У меня в аттестате не "5" (тогда Сертификат выдают без экзамена), а "4" - надо всё по-новой!"Без него сейчас госчиновником не стать. Это при том, что там еще такой ворох документов надо предоставить, что ого-го,. Мучается, а хочет.Папа молодец - головОМ думает, а не ногОМ.Кум тоже молодец: потратил 2 года на создание ОТГ на базе трех сел. Ну да, не все получилось: к трем селам БОГАТЫМ присовокупить заставили 2 села убогих. Ну и что?Был у них штат в сельсовете 4 человека (голова, секретарь, бухгалтер и землемер).Стало - не поверите - 20!!!Двадцать человек в штате!Председатель ОТГ - 40 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.Первый зам председателя - 38 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.Просто зам. председателя (ясно, что все почти одноклассники или кумовья и кумушки) 35 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.Утомлять не буду - самая низкая должность - 15 000 в месяц плюс премия до 200 (ДВУХСОТ) процентов.А еще для них во всех... молчу, молчу...Тут забавно получилось. 100% моих приятелей и друзей имеют под сдачу в аренду от 2-х до 6-ти квартир в разных городах. Прибыль с неба падает в гривнах. А вот один "прокололся": всем своим арендаторам назначил цену в долларах. Так и сказал:Сейчас плачет и рыдает. Арендатор потирает руки.Все другие поют песенку:"кАнхвЄткІ- бараночкі -слОвнО лЄбЄдІ- сАнОчкІ..."Денюжка капнула как с куста аккурат 1-го числа на карточку Привата - и - гей-гей, Португалия! Гей-гей, Италия! Гей-гей Турция! Гей-гей, Норвегия! Вчера один удивил: в Исландии уже. Сказка!Именины сердца., которые сообразили, что надо работать с ОТЕЧЕСТВЕННЫМ производителем на ОТЕЧЕСТВЕННОМ товаре и получать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ деньги качестве ОТЕЧЕСТВЕННОЙ прибыли.Вот все лето я провел в Украине: и Львов, и Ровно, и Киев, и Житомир, и Харьков, и Днепр, и Запорожье...Захожу в фирму, где сидят сразу 3 (три) директора и все - мои родственники.Боже правый: и кофе подают, и секретарша бегает, и телефоны звонят, и ноубуки работают, завели в "ЗАЛ ПЕРЕГОВОРОВ" - мать моя женщина...И все товар ОТНЕЧЕСТВЕННЫЙ. Карту Украины показали - так там флажков натыкано красных -поставщики - вся наша большая страна - она же реально большая - я лично ее проехал за рулем от Чопа до Антрацита и от Балаклавы до Репки под Черниговом.Самое главное: товар НАШЕГО производителя, спрос сумасшедший. Экспорт в Турцию, Польшу, Словакию.Директор 1 прикупил себе новую квартиру к той трехе, что есть, за 100 000 долларов. И на тачках сидят как не Тойоты, так Ауди. Вот будут Теслу брать. Директор 2 - тачка выше крыши. Новая квартира. Директор 3 - тачка выше крыши. Новая квартира. Две квартиры.Оно вроде и не показатель, а вот показатель другое: только в Турции два раза в году бывают. Обнаглели совсем: звонят и говорят мне: "А как яхту из Кемер заказать?"Учитесь, парни на моих родственниках...- отчасти."Тяжела, она - каторга - царская!" (князь Меньшиков).Так же тяжела и ноша депозитчика.Конечно, и не мечтали заработать 14,5 процента годовых по валюте, а вот получилось даже и больше.Правда часть денег ушла на Корвалол, Валокордин, Корвалмент и другие кардиопрепараты.Но - хорошо.Но - плохо.Весь доход депозитчика, бегающего с кульком из АТБ то по Форвард-банку, то по Альфа-Банку, то по банку "Универсал"Разве что радости добавляет в эти дни картошка не по 16 гривен, а по 14. Ну или там в каком-то киоске прихватишь филе типа куриное - ясно что нашприцованное - по 86 гривен кг. Ну в Сильпо - если не задумываться о ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВОЗРАСТЕ - реально можно затариться Дорадо по 178 гривен кг.Вот уж сегодня 2 (два) года исполнится, как я 13 сентября в пятницу написал:"Самое умное - организовать свою жизнь так, чтобы вы получали доход в гривнах с Украины, пусть капает на несколько карточек - Приват, Альфа, ПУМБ - а сами живете за границей и наслаждаетесь жизнью, гуляя с собакой и проверяя спелость гранатов (еще все же зеленые, но уже - скоро) в саду рядом...(Продолжение будет. Самое главное-то впереди:?).Примечание: продолжения не будет.Продолжение это Часть 3.Зачем?Основное, что волнует форумчан: гнилая рыба и вонючая рыба.