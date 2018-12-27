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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:18

  akurt написав:Так Вы еще и примитивная врунья.
Смортрите, я вас научу:
- если читаетe слова "Вонючий Сибас" - это значит пишет stm.
- если читаетe слова "Гнила риба" - это значит пишет Frant.
Видите как просто.
В чем люди живут - такие у них и мысли, и дела.

Нет, не поеду смотреть на вашу хрущевку.... Нет уговаривайте.

х х х
Госпожа stm - а вот прикольный вопрос - а вам вот не стыдно выставлять себя профессиональной сельской дурочкой на весь Финансовый форум Украины?

Нет, я сразу при регистрации объявила что я блондинка с голубыми глазами и не стесняюсь этого и по сей день :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:24

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:35

  akurt написав:Ну тогда вам - приз! Прямо из МЕТРО по наводке change_pm!
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И баранина вонючая, и шоколадка гнилоподобная, и медок подгнивший, и кофеек с червячками...
Винчик я уже открыл. Угощайтесь, подкисшее, с плесенью... Все как вы любите.
Розовое урожая 2018.

Акурт, если бы я знала что Вас так торкнет ваша же цитата, признаюсь не использовала бы никогда. Ладно, прекращаю, а то вас уже не остановить, обиды и реакция просто круче чем у моей 4х летней крестницы )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:41

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Ще нагадаю, що на гілці дозволено писати тільки особам, які не мають відношення до теми гілки.
Гадаю, що нижче буде розміщено щось цікаве за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:34

А що це за флуд на 20 000 знаків?
Знову риба, фрукти, класифікація якихось тузиків і лендлордів.

Чи не могла би ріелторша випорожнюватись в іншому місці?
Я повинен сказати графоманці з advego.com, що

  akurt написав:Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 вер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:52

  akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...

Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:
В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?

х х х
Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.
Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.
Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Зображення

Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.

що ти зациклений на жратві?
акурт, от в тебе було голодне дитинство?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:23

  flyman написав:
  akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...

Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:
В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?

х х х
Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.
Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.
Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Зображення

Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.

що ти зациклений на жратві?
акурт, от в тебе було голодне дитинство?


Какой-то вы, flyman, богохулец!

Человек же рассказал о соседке, которая в честь праздника, угостила. Вот вам кто-то из соседей в честь какого-нибудь праздника что-то принес???

Мне нет, кроме грязи в подъезде в честь праздника - вынесем арбузные корки в кульке в руках, так как мусоропровод заварили (новостройка). И за собой никто не спешит убирать, видимо сердобольные дюже, мух любят кормить.

зы. Я много где бывал, но самые злостые люди из всех религий, это походу северные православные. Греки - южные православные, но не такие ...овнистые, как все, что выше Черного моря.
change_pm
 
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