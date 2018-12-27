Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:24

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).