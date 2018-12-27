Додано: Суб 14 вер, 2019 07:57

akurt написав: Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...



Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:

В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?



х х х

Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.

Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.





Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают. Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...Паніа ось питання на честь сьогоднішньогоВ мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?х х хСегодня Десятый день месяца Мухаррам — День(Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.- а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.

не зовсім ясно з цим басурманським святом:поляки пишуть одне:Dla sunnitów, Aszura jest świętem upamiętniającym opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.Szyici odrzucają hadisy sunnickie, wedle których Mahomet zaadoptował żydowską tradycję świętowania dnia, który w przyszłości miał się stać dniem męczeństwa jego wnuka, jako wymyślone przez umajjadzką biurokrację.Daty Aszury w ostatnich latach10 września 2019 (1441)укри інше:головна дата шиїтського релігійного календаря, день пам'яті шиїтського імама Хусейна, який був вбитий 10 мухаррама 61 року хіджри (10 жовтня 680 року).Спочатку це був піст в день 10 мухаррама, запозичений у юдеїв Мухаммедом після його переїзду до Медини; пізніше, коли був встановлений піст під час Рамадану, піст в Ашура став добровільним.Тепер Ашура відзначається, як траур за третім шиїтським імамом Хусейном впродовж перших десяти днів мухарраму з кульмінацією траурних церемоній в день Ашура. В пам’ять про мученицьку смерть Хусейна та його сподвижників у місцевостях з переважно шиїтським населенням відбуваються щорічні траурні церемонії — та’зія, в яких збереглися деякі риси обрядовості давніх народів Передньої Азії.Впродовж перших десяти днів місяця мухаррам організовуються містерії, що інсценують історію загибелі Хусейна, урочисті читання оповідань про нього, вивішуються траурні прапори і гасла. 10 мухаррама — день урочистої ходи і плачу за Хусейном. Деякі учасники ходи наносять собі кровоточиві рани, які підкреслюють їх скорботу і нагадують про криваву битву загону Хусейна з омеядівськими військами. Учасники процесії голосно оплакують Хусейна і його брата Хасана. Найчастіше вони викрикують фразу «Шах Хусейн, вах, Хусейн!», що дослівно перекладається як «Цар Хусейн, ах, Хусейн». Ці виклики стали причиною того, що ашура отримала ще одну назву — шахсей-вахсей.Центром траурних походів є місто Кербела, де за переказами поховано Хусейна. Під час Ашури стікаються паломники-шиїти з усіх кінців мусульманського світу.Офіційно урочистості в пам'ять про події Ашури були запроваджені в Іраку за Буїдів в 963 році. Суніти відзначають Ашуру, як один із траурних днів.коли вже обрізання собі зробиш?