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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 07:44

  change_pm написав: Вот вам кто-то из соседей в честь какого-нибудь праздника что-то принес???

не переживай, і приносять і помогають ...
не знаю як в кого, вважаю, що в мене ліпші сусіди чим акуртові турки

ладно, щоб не вразити релігійні почуття акурта і чанже_пм, тема жрачки і голодного дитинства без солодощів

  akurt написав:Ну тогда вам - приз! Прямо из МЕТРО по наводке change_pm!
Зображення
И баранина вонючая, и шоколадка гнилоподобная, и медок подгнивший, и кофеек с червячками...
Винчик я уже открыл. Угощайтесь, подкисшее, с плесенью... Все как вы любите.
Розовое урожая 2018.


що ти зациклений на жратві?
акурт, от в тебе було голодне дитинство?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 07:57

  akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...

Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста:
В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?

х х х
Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.
Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника.
Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Зображення

Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.


не зовсім ясно з цим басурманським святом:
поляки пишуть одне:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszura

Dla sunnitów, Aszura jest świętem upamiętniającym opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.

Szyici odrzucają hadisy sunnickie, wedle których Mahomet zaadoptował żydowską tradycję świętowania dnia, który w przyszłości miał się stać dniem męczeństwa jego wnuka, jako wymyślone przez umajjadzką biurokrację.

Daty Aszury w ostatnich latach
10 września 2019 (1441)
укри інше:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
головна дата шиїтського релігійного календаря, день пам'яті шиїтського імама Хусейна, який був вбитий 10 мухаррама 61 року хіджри (10 жовтня 680 року).

Спочатку це був піст в день 10 мухаррама, запозичений у юдеїв Мухаммедом після його переїзду до Медини; пізніше, коли був встановлений піст під час Рамадану, піст в Ашура став добровільним.
Тепер Ашура відзначається, як траур за третім шиїтським імамом Хусейном впродовж перших десяти днів мухарраму з кульмінацією траурних церемоній в день Ашура. В пам’ять про мученицьку смерть Хусейна та його сподвижників у місцевостях з переважно шиїтським населенням відбуваються щорічні траурні церемонії — та’зія, в яких збереглися деякі риси обрядовості давніх народів Передньої Азії.
Впродовж перших десяти днів місяця мухаррам організовуються містерії, що інсценують історію загибелі Хусейна, урочисті читання оповідань про нього, вивішуються траурні прапори і гасла. 10 мухаррама — день урочистої ходи і плачу за Хусейном. Деякі учасники ходи наносять собі кровоточиві рани, які підкреслюють їх скорботу і нагадують про криваву битву загону Хусейна з омеядівськими військами. Учасники процесії голосно оплакують Хусейна і його брата Хасана. Найчастіше вони викрикують фразу «Шах Хусейн, вах, Хусейн!», що дослівно перекладається як «Цар Хусейн, ах, Хусейн». Ці виклики стали причиною того, що ашура отримала ще одну назву — шахсей-вахсей.

Центром траурних походів є місто Кербела, де за переказами поховано Хусейна. Під час Ашури стікаються паломники-шиїти з усіх кінців мусульманського світу.

Офіційно урочистості в пам'ять про події Ашури були запроваджені в Іраку за Буїдів в 963 році. Суніти відзначають Ашуру, як один із траурних днів.

коли вже обрізання собі зробиш?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 08:08, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:01

Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ.
Двое моих приятелей имеют жилье в Испании.
Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты)
Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете.
На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео.
Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:47

  akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ.
Двое моих приятелей имеют жилье в Испании.
Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты)
Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете.
На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео.
Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.

В Турции тоже на вторичке опасно покупать, особенно если там есть арендатор, который гарантирует, что вот через 1-2 недели съезжает:
http://turkey-info.ru/forum/nedvijimost-turcii/kak-viselit-kvartir-antov-t3017371.html
Насколько я понял арендатора даже неплательщика не так просто выселить и даже суд может быть на его стороне. В Турции закон на стороне арендатора, т.к. считается, что ему негде жить раз снимает, а от вас не убудет раз сдаете.
Могу ошибаться - прошу поправить.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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