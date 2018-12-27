Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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change_pm написав: Вот вам кто-то из соседей в честь какого-нибудь праздника что-то принес???
не переживай, і приносять і помогають ... не знаю як в кого, вважаю, що в мене ліпші сусіди чим акуртові турки
ладно, щоб не вразити релігійні почуття акурта і чанже_пм, тема жрачки і голодного дитинства без солодощів
akurt написав:Ну тогда вам - приз! Прямо из МЕТРО по наводке change_pm! И баранина вонючая, и шоколадка гнилоподобная, и медок подгнивший, и кофеек с червячками... Винчик я уже открыл. Угощайтесь, подкисшее, с плесенью... Все как вы любите. Розовое урожая 2018.
що ти зациклений на жратві? акурт, от в тебе було голодне дитинство?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Ну ось, я вдже в Кропивницькій речі зібрав вилітати - не похвалить ніяк та не прорекламує...
Пані stm а ось питання на честь сьогоднішнього Дня програміста: В мене MacBook Pro останньої моделі - але він все жа таки запахи гилої та вонючої риби не передає, у вас який ноутбук, що ви відчули запах гнилої риби?
х х х Сегодня Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of Ashur). На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура. Возвращаемся с моря - а тут сюрприз - бабушка-турчанка со второго этажа несет на подносе угощение в честь праздника. Так и называется блюдо "Ашура". Мне и жене по тарелочке.
Чисто чтобы помочь форумчанам: гнилоподобное, вонючее, гнилое, мерзкое, отвратительное, гадость, вонь, фуфло, только мура и фуфлоны лабают.
Dla sunnitów, Aszura jest świętem upamiętniającym opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.
Szyici odrzucają hadisy sunnickie, wedle których Mahomet zaadoptował żydowską tradycję świętowania dnia, który w przyszłości miał się stać dniem męczeństwa jego wnuka, jako wymyślone przez umajjadzką biurokrację.
Спочатку це був піст в день 10 мухаррама, запозичений у юдеїв Мухаммедом після його переїзду до Медини; пізніше, коли був встановлений піст під час Рамадану, піст в Ашура став добровільним. Тепер Ашура відзначається, як траур за третім шиїтським імамом Хусейном впродовж перших десяти днів мухарраму з кульмінацією траурних церемоній в день Ашура. В пам’ять про мученицьку смерть Хусейна та його сподвижників у місцевостях з переважно шиїтським населенням відбуваються щорічні траурні церемонії — та’зія, в яких збереглися деякі риси обрядовості давніх народів Передньої Азії. Впродовж перших десяти днів місяця мухаррам організовуються містерії, що інсценують історію загибелі Хусейна, урочисті читання оповідань про нього, вивішуються траурні прапори і гасла. 10 мухаррама — день урочистої ходи і плачу за Хусейном. Деякі учасники ходи наносять собі кровоточиві рани, які підкреслюють їх скорботу і нагадують про криваву битву загону Хусейна з омеядівськими військами. Учасники процесії голосно оплакують Хусейна і його брата Хасана. Найчастіше вони викрикують фразу «Шах Хусейн, вах, Хусейн!», що дослівно перекладається як «Цар Хусейн, ах, Хусейн». Ці виклики стали причиною того, що ашура отримала ще одну назву — шахсей-вахсей.
Центром траурних походів є місто Кербела, де за переказами поховано Хусейна. Під час Ашури стікаються паломники-шиїти з усіх кінців мусульманського світу.
Офіційно урочистості в пам'ять про події Ашури були запроваджені в Іраку за Буїдів в 963 році. Суніти відзначають Ашуру, як один із траурних днів.
коли вже обрізання собі зробиш?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 08:08, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ. Двое моих приятелей имеют жилье в Испании. Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты) Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете. На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео. Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ. Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ. Двое моих приятелей имеют жилье в Испании. Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты) Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете. На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео. Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ. Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
В Турции тоже на вторичке опасно покупать, особенно если там есть арендатор, который гарантирует, что вот через 1-2 недели съезжает: http://turkey-info.ru/forum/nedvijimost-turcii/kak-viselit-kvartir-antov-t3017371.html Насколько я понял арендатора даже неплательщика не так просто выселить и даже суд может быть на его стороне. В Турции закон на стороне арендатора, т.к. считается, что ему негде жить раз снимает, а от вас не убудет раз сдаете. Могу ошибаться - прошу поправить.
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