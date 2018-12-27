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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:14

  stm написав:
  akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).

Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум ;) Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии ;)


если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро :)

зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.

ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:27

  change_pm написав:
  stm написав:
  akurt написав:Третью страницу никому не показывайте - там во-первых вонючий Сибас по 23 лиры (примерно 100 гривен) и меня заинтересовало три шоколадки Милка (Написано: Украина, Польша и Германия) плюс пачка кофе Арабика 100 граммов всего за 8,5 лиры - это круто - 37 гривен!!!
Заеду вечером возьму.
Виски у меня есть, а к нему шоколада нет.

Шикарная цена на кофе в зернах - там пакеты по 0,5 кг и 1 кг - скидка 55%!!!
Банка масла оливкового 5 литров - 80 лир - это по 345 гривен за ПЯТЬ литров - по такой цене не возьмешь даже в оливковом саду у производителя (еще и ехать надо километров 10-15).

Вонючий сибас за тушку в 400гр максимум ;) Аланья рынок на моем видео 40лир кг или 55лир домашний, скидка в 5 лир и 50лир кг и уже цена опа и от 218грн ))) видео дату посмотрите свежак сентябрь 2019 )))
И стоит ли проседание недвиги от 10% этой экономии ;)


если кацапстан в том видео не знает "места", то это только его проблема, не так ли?
в проспекте метро, сибас, что на рынке в Алании по 40, в Метро по 23. Вы как думаете, на рынке он откуда взялся? Мне что-то подсказывает из Метро :)

зы. Я вообще конструктива не вижу в этих подколках. Нравится человеку в Анталии, может себе позволить - купить, жить и делиться с нами новостями. Так пусть себе делится.

ззы. Мясо действительно дорогое, около 50 лир за кг, но что-то мне кажется, что если все на круг считать, то экономия на всем остальном (фрукты, овощи, молочка) даст цену на мясо, как в Украине.
А баранина и телятина и у нас недешева, не так ли?

Какие уж приколы, Вам так же как и топикастеру можно терять на стоимости основного актива ради призрачной экономии на еде ;) Но с важным видом при этом говорить о своих финансовых подвигах по картинкам блумберга :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:05

Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:03

Панове, пропоную обговорити купівлю віли в Марокко. Для себе. За 90 000 євро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Панове, пропоную обговорити купівлю віли в Марокко. Для себе. За 90 000 євро.
надо брать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 07:27

  change_pm написав:Мне нет, кроме грязи в подъезде в честь праздника - вынесем арбузные корки в кульке в руках, так как мусоропровод заварили (новостройка). И за собой никто не спешит убирать, видимо сердобольные дюже, мух любят кормить.

зы. Я много где бывал, но самые злостые люди из всех религий, это походу северные православные. Греки - южные православные, но не такие ...овнистые, как все, что выше Черного моря.

це ти про мокшан?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:01

Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ.
Двое моих приятелей имеют жилье в Испании.
Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты)
Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете.
На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео.
Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:47

  akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ.
Двое моих приятелей имеют жилье в Испании.
Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты)
Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете.
На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео.
Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.

В Турции тоже на вторичке опасно покупать, особенно если там есть арендатор, который гарантирует, что вот через 1-2 недели съезжает:
http://turkey-info.ru/forum/nedvijimost-turcii/kak-viselit-kvartir-antov-t3017371.html
Насколько я понял арендатора даже неплательщика не так просто выселить и даже суд может быть на его стороне. В Турции закон на стороне арендатора, т.к. считается, что ему негде жить раз снимает, а от вас не убудет раз сдаете.
Могу ошибаться - прошу поправить.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:18

  ol_zy написав:Насколько я понял арендатора даже неплательщика не так просто выселить и даже суд может быть на его стороне. В Турции закон на стороне арендатора, т.к. считается, что ему негде жить раз снимает, а от вас не убудет раз сдаете.
Могу ошибаться - прошу поправить.

Буде ще гірше, так як орендатор "свій" турок, а орендодавець "невірний" кровосіся. Так що хіба що "для себе, а не в оренду.", якщо вже стане немила ненька і захочеться знайти милу мачуху.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 10:46, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:24

НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕЛУ

Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей (Хирург в районной поликлинике под Днепром).

Бог создал человека и послал ему испытание в виде чревоугодия (Из проповеди имама ближайшей мечети).

Каждое утро я несу тяжкий крест: выгуливаю Лабрадора.
В каждом плохом я вижу хорошее: по дороге назад я могу зfйти в один из двух супермаркетов типа наших АТБ.
В таких супермаркетах есть самое необходимое - чтобы далеко от дома не идти.
Ну вот, жена сказала: купишь сливочное масло, йогурт, бублики к чаю "Симит".
Ну вот, привязываю собаку на входе и делаю покупки.
Честное слово, попадаюсь на всякие акции и потому закупаю больше, чем планировал:
Зображення
Цену грубо надо умножать на "4" - будут гривны. Расплачивабюсь картой Приватбанка:
- йогурт, 1,5 кг коробка, жирность 5,5% (я не ошибся: 5,5) - 8,95 лиры или примерно 36 гривен.
- намазка сырная на хлеб - Labne - там три коробки вместе, каждая по 185 граммов - цена за 3 коробки 15,95 лиры или 64 гривен за 3 коробки.
- масло сливочное (золотистая упаковка) - там не 200 граммов, как нас, а 250 - пачка 9,95 лиры или примерно 40 гривен.
- творог MIS Peyniri - 3,95 лиры - примерно - 16 гривен - там 0,5 кг.
- две коробочки необычного молока (раньше не брал, взял для пробы - молоко какое то ореховое - написано для каждой пачки использовано либо 2 грецких ореха либо 12 орехов земляных) - каждая пачка 1,6 лиры или примерно 6,50 гривны. Возьму на пляж.
- три бутылочки апелсинового напитка - возьму на пляж (сейчас уезжаю) - они по 1 лире - содержат натуральный апельсиновый сок - в шезлонге на пляже очень пригодятся - по 1 лире или по 4 гривны примерно.
- самое главное для мужчины - МЯСО! Колбаска чисто турецкая - сырого ферементирования (!!!) - (полезные бактерии вводятся в сырой фарш) колбаску поджаривают колечками с яйцом - 11 лир - 44 гривны за упаковку в 0,22 кг.
Тут особенность: вообще-то колбаска стоит дорого: 22,90 лиры, но если вы хоть что-то покупаете на сумму в 25 лир (примерно 100 гривен) и выше - вам приз - скидка на колбасу более 50%.
Вот как умно сделано: какой мужчина не побежит по команде жены в магазин, если знает, что его там ждет колбасный приз!
- свежие бублики я взял с пекарни прямо из печи - они по 1,5 лиры.
В чеке их нет.
Зображення
Ну вот, с карты Привата ушло 56 лир, с меня Приват списал 248 гривен.
Обратите внимание: НДС в чеке 8%. А у Вас в чеках сколько? Сколько-Сколько?
Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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