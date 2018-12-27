akurt написав:

Вот как умно сделано: какой мужчина не побежит по команде жены в магазин, если знает, что его там ждет колбасный приз!

Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей (Хирург в районной поликлинике под Днепром).Бог создал человека и послал ему испытание в виде чревоугодия (Из проповеди имама ближайшей мечети).Каждое утро я несу тяжкий крест: выгуливаю Лабрадора.В каждом плохом я вижу хорошее: по дороге назад я могу зfйти в один из двух супермаркетов типа наших АТБ.В таких супермаркетах есть самое необходимое - чтобы далеко от дома не идти.Ну вот, жена сказала: купишь сливочное масло, йогурт, бублики к чаю "Симит".Ну вот, привязываю собаку на входе и делаю покупки.Честное слово, попадаюсь на всякие акции и потому закупаю больше, чем планировал:Цену грубо надо умножать на "4" - будут гривны. Расплачивабюсь картой Приватбанка:- йогурт, 1,5 кг коробка, жирность 5,5% (я не ошибся: 5,5) - 8,95 лиры или примерно 36 гривен.- намазка сырная на хлеб - Labne - там три коробки вместе, каждая по 185 граммов - цена за 3 коробки 15,95 лиры или 64 гривен за 3 коробки.- масло сливочное (золотистая упаковка) - там не 200 граммов, как нас, а- пачка 9,95 лиры или примерно 40 гривен.- творог MIS Peyniri - 3,95 лиры - примерно - 16 гривен - там 0,5 кг.- две коробочки необычного молока (раньше не брал, взял для пробы - молоко какое то ореховое - написано для каждой пачки использовано либо 2 грецких ореха либо 12 орехов земляных) - каждая пачка 1,6 лиры или примерно 6,50 гривны. Возьму на пляж.- три бутылочки апелсинового напитка - возьму на пляж (сейчас уезжаю) - они по 1 лире - содержат натуральный апельсиновый сок - в шезлонге на пляже очень пригодятся - по 1 лире или по 4 гривны примерно.- самое главное для мужчины - МЯСО! Колбаска чисто турецкая - сырого ферементирования (!!!) - (полезные бактерии вводятся в сырой фарш) колбаску поджаривают колечками с яйцом - 11 лир - 44 гривны за упаковку в 0,22 кг.Тут особенность: вообще-то колбаска стоит дорого: 22,90 лиры, но если вы хоть что-то покупаете на сумму в 25 лир (примерно 100 гривен) и выше - вам приз -- свежие бублики я взял с пекарни прямо из печи - они по 1,5 лиры.В чеке их нет.Ну вот, с карты Привата ушло 56 лир, с меня Приват списал 248 гривен.Обратите внимание: НДС в чекеА у Вас в чеках сколько? Сколько-Сколько?