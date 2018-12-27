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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:44

:idea:
  akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ.
Двое моих приятелей имеют жилье в Испании.
Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты)
Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете.
На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео.
Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.

Смотреть это 50 мин невозможно. Просто скажите, почем там сарай этот продают в начале видео?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:48

  akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕЛУ

Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей (Хирург в районной поликлинике под Днепром).

Бог создал человека и послал ему испытание в виде чревоугодия (Из проповеди имама ближайшей мечети).

Каждое утро я несу тяжкий крест: выгуливаю Лабрадора.
В каждом плохом я вижу хорошее: по дороге назад я могу зfйти в один из двух супермаркетов типа наших АТБ.
В таких супермаркетах есть самое необходимое - чтобы далеко от дома не идти.
Ну вот, жена сказала: купишь сливочное масло, йогурт, бублики к чаю "Симит".
Ну вот, привязываю собаку на входе и делаю покупки.
Честное слово, попадаюсь на всякие акции и потому закупаю больше, чем планировал:
Зображення
Цену грубо надо умножать на "4" - будут гривны. Расплачивабюсь картой Приватбанка:
- йогурт, 1,5 кг коробка, жирность 5,5% (я не ошибся: 5,5) - 8,95 лиры или примерно 36 гривен.
- намазка сырная на хлеб - Labne - там три коробки вместе, каждая по 185 граммов - цена за 3 коробки 15,95 лиры или 64 гривен за 3 коробки.
- масло сливочное (золотистая упаковка) - там не 200 граммов, как нас, а 250 - пачка 9,95 лиры или примерно 40 гривен.
- творог MIS Peyniri - 3,95 лиры - примерно - 16 гривен - там 0,5 кг.
- две коробочки необычного молока (раньше не брал, взял для пробы - молоко какое то ореховое - написано для каждой пачки использовано либо 2 грецких ореха либо 12 орехов земляных) - каждая пачка 1,6 лиры или примерно 6,50 гривны. Возьму на пляж.
- три бутылочки апелсинового напитка - возьму на пляж (сейчас уезжаю) - они по 1 лире - содержат натуральный апельсиновый сок - в шезлонге на пляже очень пригодятся - по 1 лире или по 4 гривны примерно.
- самое главное для мужчины - МЯСО! Колбаска чисто турецкая - сырого ферементирования (!!!) - (полезные бактерии вводятся в сырой фарш) колбаску поджаривают колечками с яйцом - 11 лир - 44 гривны за упаковку в 0,22 кг.
Тут особенность: вообще-то колбаска стоит дорого: 22,90 лиры, но если вы хоть что-то покупаете на сумму в 25 лир (примерно 100 гривен) и выше - вам приз - скидка на колбасу более 50%.
Вот как умно сделано: какой мужчина не побежит по команде жены в магазин, если знает, что его там ждет колбасный приз!
- свежие бублики я взял с пекарни прямо из печи - они по 1,5 лиры.
В чеке их нет.
Зображення
Ну вот, с карты Привата ушло 56 лир, с меня Приват списал 248 гривен.
Обратите внимание: НДС в чеке 8%. А у Вас в чеках сколько? Сколько-Сколько?
Have a nice day!

тема про нерухомість а не про жрачку
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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