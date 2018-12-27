Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ. Двое моих приятелей имеют жилье в Испании. Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты) Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете. На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео. Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ. Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Смотреть это 50 мин невозможно. Просто скажите, почем там сарай этот продают в начале видео?
akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕЛУ
Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей (Хирург в районной поликлинике под Днепром).
Бог создал человека и послал ему испытание в виде чревоугодия (Из проповеди имама ближайшей мечети).
Каждое утро я несу тяжкий крест: выгуливаю Лабрадора. В каждом плохом я вижу хорошее: по дороге назад я могу зfйти в один из двух супермаркетов типа наших АТБ. В таких супермаркетах есть самое необходимое - чтобы далеко от дома не идти. Ну вот, жена сказала: купишь сливочное масло, йогурт, бублики к чаю "Симит". Ну вот, привязываю собаку на входе и делаю покупки. Честное слово, попадаюсь на всякие акции и потому закупаю больше, чем планировал: Цену грубо надо умножать на "4" - будут гривны. Расплачивабюсь картой Приватбанка: - йогурт, 1,5 кг коробка, жирность 5,5% (я не ошибся: 5,5) - 8,95 лиры или примерно 36 гривен. - намазка сырная на хлеб - Labne - там три коробки вместе, каждая по 185 граммов - цена за 3 коробки 15,95 лиры или 64 гривен за 3 коробки. - масло сливочное (золотистая упаковка) - там не 200 граммов, как нас, а 250 - пачка 9,95 лиры или примерно 40 гривен. - творог MIS Peyniri - 3,95 лиры - примерно - 16 гривен - там 0,5 кг. - две коробочки необычного молока (раньше не брал, взял для пробы - молоко какое то ореховое - написано для каждой пачки использовано либо 2 грецких ореха либо 12 орехов земляных) - каждая пачка 1,6 лиры или примерно 6,50 гривны. Возьму на пляж. - три бутылочки апелсинового напитка - возьму на пляж (сейчас уезжаю) - они по 1 лире - содержат натуральный апельсиновый сок - в шезлонге на пляже очень пригодятся - по 1 лире или по 4 гривны примерно. - самое главное для мужчины - МЯСО! Колбаска чисто турецкая - сырого ферементирования (!!!) - (полезные бактерии вводятся в сырой фарш) колбаску поджаривают колечками с яйцом - 11 лир - 44 гривны за упаковку в 0,22 кг. Тут особенность: вообще-то колбаска стоит дорого: 22,90 лиры, но если вы хоть что-то покупаете на сумму в 25 лир (примерно 100 гривен) и выше - вам приз - скидка на колбасу более 50%. Вот как умно сделано: какой мужчина не побежит по команде жены в магазин, если знает, что его там ждет колбасный приз! - свежие бублики я взял с пекарни прямо из печи - они по 1,5 лиры. В чеке их нет. Ну вот, с карты Привата ушло 56 лир, с меня Приват списал 248 гривен. Обратите внимание: НДС в чеке 8%. А у Вас в чеках сколько? Сколько-Сколько? Have a nice day!
тема про нерухомість а не про жрачку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.