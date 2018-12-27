Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ. Двое моих приятелей имеют жилье в Испании. Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты) Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете. На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео. Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ. Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Смотреть это 50 мин невозможно. Просто скажите, почем там сарай этот продают в начале видео?
akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕЛУ
Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей (Хирург в районной поликлинике под Днепром).
Бог создал человека и послал ему испытание в виде чревоугодия (Из проповеди имама ближайшей мечети).
Каждое утро я несу тяжкий крест: выгуливаю Лабрадора. В каждом плохом я вижу хорошее: по дороге назад я могу зfйти в один из двух супермаркетов типа наших АТБ. В таких супермаркетах есть самое необходимое - чтобы далеко от дома не идти. Ну вот, жена сказала: купишь сливочное масло, йогурт, бублики к чаю "Симит". Ну вот, привязываю собаку на входе и делаю покупки. Честное слово, попадаюсь на всякие акции и потому закупаю больше, чем планировал: Цену грубо надо умножать на "4" - будут гривны. Расплачивабюсь картой Приватбанка: - йогурт, 1,5 кг коробка, жирность 5,5% (я не ошибся: 5,5) - 8,95 лиры или примерно 36 гривен. - намазка сырная на хлеб - Labne - там три коробки вместе, каждая по 185 граммов - цена за 3 коробки 15,95 лиры или 64 гривен за 3 коробки. - масло сливочное (золотистая упаковка) - там не 200 граммов, как нас, а 250 - пачка 9,95 лиры или примерно 40 гривен. - творог MIS Peyniri - 3,95 лиры - примерно - 16 гривен - там 0,5 кг. - две коробочки необычного молока (раньше не брал, взял для пробы - молоко какое то ореховое - написано для каждой пачки использовано либо 2 грецких ореха либо 12 орехов земляных) - каждая пачка 1,6 лиры или примерно 6,50 гривны. Возьму на пляж. - три бутылочки апелсинового напитка - возьму на пляж (сейчас уезжаю) - они по 1 лире - содержат натуральный апельсиновый сок - в шезлонге на пляже очень пригодятся - по 1 лире или по 4 гривны примерно. - самое главное для мужчины - МЯСО! Колбаска чисто турецкая - сырого ферементирования (!!!) - (полезные бактерии вводятся в сырой фарш) колбаску поджаривают колечками с яйцом - 11 лир - 44 гривны за упаковку в 0,22 кг. Тут особенность: вообще-то колбаска стоит дорого: 22,90 лиры, но если вы хоть что-то покупаете на сумму в 25 лир (примерно 100 гривен) и выше - вам приз - скидка на колбасу более 50%. Вот как умно сделано: какой мужчина не побежит по команде жены в магазин, если знает, что его там ждет колбасный приз! - свежие бублики я взял с пекарни прямо из печи - они по 1,5 лиры. В чеке их нет. Ну вот, с карты Привата ушло 56 лир, с меня Приват списал 248 гривен. Обратите внимание: НДС в чеке 8%. А у Вас в чеках сколько? Сколько-Сколько? Have a nice day!
тема про нерухомість а не про жрачку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Ну а сегодня наслаждаемся видео о покупке недвижимости в ИСПАНИИ. Двое моих приятелей имеют жилье в Испании. Наталья с мужем купили за 70 000 евро то, что будет в сюжете 3 (примерно с 12-ой минуты) Людмила с мужем купили за 140 000 евро то, что показано в последнем сюжете. На словах они мне рассказывали то, что я увидел в этом видео. Скажу вам, что я это смотрел вчера с бокалом розового сухого и то мне приснились кошмары. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ. Такого ужаса в Турции даже представить себе нельзя.
Смотреть это 50 мин невозможно. Просто скажите, почем там сарай этот продают в начале видео?
Для сравнения. Как он говорит (в видео) сначала показывают дно, а потом немного дороже и лучше и так вам уже легче и понятнее почему вам надо дорогую недвигу покупать, а не дешевую.
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Нерухомість без їжі - за версією flyman - "жрачки" - не буває. Прочитайте пан flyman початок мого тексту, який ви так ретельно копіюєте невідомо навіщо.
Ще для загального розвитку.
Вчені провели дослідження того, що викликає НАЙБІЛЬШЕ задоволення від життя у людини: 1 місце: ПОЇСТИ. 2 місце: Позбавитися наслідків перетворення їжі. 3 місце: Секс. 4 місце: Власне житло. Посилання на ресурс не даю - читав про те давно. Але розподіл місць запам"ятав добре.
В мене є пропозиція: припинити розказувати мені, як погано я живу, заробляю гроші та харчуюся. Повірите, хлопці, це реально смішно. І це принижує не мене, а вас.
х х х
Про відео вище про Іспанію - було питання, по якій ціні продається оте лайно з сусідами із Марокко. Якщо я не помиляюся, там пролунало "50 000" ойро.
Як читач знає, я завжди пишу ПЕРЕВІРЕНУ інформацію та вивірені цифри.
Таке житло, як у відео на початку відео - а особливо там, де автор їде на автівці по вулицях - десь з 12-ої хвилини - купили у 2014 році мої приятелі. Точніше, купили в 2014 році за 70 000 ойро трохи південніше - я точну назву забув, мабуть Торревьеха. Три роки приїздили туди раз на рік. Інший час намагалися здавати через посередника. За їх словами грошей від орендарів вистачало ТІЛЬКИ на те, що самим там прохарчуватися тиждень або два. Тому в 2018 року продали із збитком та купили в Аліканте, я сторінок з 50 (ви ж знаєте, тут заливають гілку сміттям НАВМИСНО, щоби "опустити" всі важливі матеріали як можна нижче та поховати під шаро бруду) - так ось, сторінок 50 назад я писав подробиці про утримання і витрати, там щось більше 150 ойро на місяць, навіть якщо не живеш. Вони сподіваються, що прибуток отримають більше, ніж "на покушать". Поки ще не питав, чим закінчилося. Але вулиця точно така, як ви можете подивитися на відео починаючі із 12-ої хвилини: жодного дерева, жодного кущика, все дуже сумне. Все - в три поверхи, в середині квартири - як і на відео - виглядає так, наче ви у бабусі в селі. Квартира продавалася із всім старим мотлохом.
У 2018 році після досить успішного продажу хатинки в селі - я теж про це писав - але засмітили гілку так - що стало ГИДКО писати продовження (а було б багатьом корисно - ось ви ж не змогли продати хатинку в селі ВЧАСНО) - продали хатинку в селі за 450 000 доларів США мої інші приятелі та купили за - по пам’яті - 140 000 ойро саме таке житло, як на відео в останньому сюжеті. Як вони сказали: квартира маненька, але веранда велика - щось там навіть 14 квадратів. За 2 роки були там 1 (ОДИН) раз, зараз збираються другий раз поїхати. За 2 роки прибуток від здачі в оренду 3 000 ойро.
Крім мене вам ніхто цю арифметику не розкаже. Розкажуть тільки дурниці.
P.S. Пан ol_zy - мені відео сподобалося тим, що там показують все відверто і без брехні. Ось так, як воно є. Там ще цікаво дивитися на ріелтора та її чоловіка. Я для порівняння хочу зробити фотосесію об’єктів, які - я думаю, будуть закінчувати до Нового року поруч із моїм будинком - закінчують - 5 (п’ять) нових будинків. Якщо ви пам’ятаєте - рівно рік тому тут на гілці кликуні та хВахівці пророкували, що все будівництво зупиниться. НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ І НЕ ПЛАНУЄ. І ціни зростають і зростають.
Наприклад, у потужного відомого забудовника AKG на сьогодні в Анталії здано 22 (!!!) будинка і в жодному на продаж станом на вчора на вечір НЕМАЄ ЖОДНОЇ КВАРТИРИ НА ПРОДАЖ. Жодної.
І на останок: панове весь час плутають грішне з праведним. Прочитайте назву гілки: ДЛЯ СЕБЕ. ДЛЯ СЕБЕ. Я тут живу. Ви ж десь в якійсь квартирі живете? Ось і слава Богу. І я маю декілька квратир, де і живу.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Нерухомість без їжі - за версією flyman - "жрачки" - не буває. Прочитайте пан flyman початок мого тексту, який ви так ретельно копіюєте невідомо навіщо.
Ще для загального розвитку.
Вчені провели дослідження того, що викликає НАЙБІЛЬШЕ задоволення від життя у людини: 1 місце: ПОЇСТИ. 2 місце: Позбавитися наслідків перетворення їжі. 3 місце: Секс. 4 місце: Власне житло. Посилання на ресурс не даю - читав про те давно. Але розподіл місць запам"ятав добре.
В мене є пропозиція: припинити розказувати мені, як погано я живу, заробляю гроші та харчуюся. Повірите, хлопці, це реально смішно. І це принижує не мене, а вас. В мене стабільна фінансова ситуація. Перехрещуюся, бо багатьох з вас знаю. І я ніколи в житті не роблю щось "в мінус". Просто вчиться у мене, поки мені не набридло ділитися досвідом та фактами.
х х х
Про відео вище про Іспанію - було питання, по якій ціні продається оте лайно з сусідами із Марокко. Якщо я не помиляюся, там пролунало "50 000" ойро.
Як читач знає, я завжди пишу ПЕРЕВІРЕНУ інформацію та вивірені цифри.
Таке житло, як у відео на початку відео - а особливо там, де автор їде на автівці по вулицях - десь з 12-ої хвилини - купили у 2014 році мої приятелі. Точніше, купили в 2014 році за 70 000 ойро трохи південніше - я точну назву забув, мабуть Торревьеха. Три роки приїздили туди раз на рік. Інший час намагалися здавати через посередника. За їх словами грошей від орендарів вистачало ТІЛЬКИ на те, що самим там прохарчуватися тиждень або два. Тому в 2018 року продали із збитком та купили в Аліканте, я сторінок з 50 (ви ж знаєте, тут заливають гілку сміттям НАВМИСНО, щоби "опустити" всі важливі матеріали як можна нижче та поховати під шаро бруду) - так ось, сторінок 50 назад я писав подробиці про утримання і витрати, там щось більше 150 ойро на місяць, навіть якщо не живеш. Вони сподіваються, що прибуток отримають більше, ніж "на покушать". Поки ще не питав, чим закінчилося. Але вулиця точно така, як ви можете подивитися на відео починаючі із 12-ої хвилини: жодного дерева, жодного кущика, все дуже сумне. Все - в три поверхи, в середині квартири - як і на відео - виглядає так, наче ви у бабусі в селі. Квартира продавалася із всім старим мотлохом.
У 2018 році після досить успішного продажу хатинки в селі - я теж про це писав - але засмітили гілку так - що стало ГИДКО писати продовження (а було б багатьом корисно - ось ви ж не змогли продати хатинку в селі ВЧАСНО) - продали хатинку в селі за 450 000 доларів США мої інші приятелі та купили за - по пам’яті - 140 000 ойро саме таке житло, як на відео в останньому сюжеті. Як вони сказали: квартира маненька, але веранда велика - щось там навіть 14 квадратів. За 2 роки були там 1 (ОДИН) раз, зараз збираються другий раз поїхати. За 2 роки прибуток від здачі в оренду 3 000 ойро.
Крім мене вам ніхто цю арифметику не розкаже. Розкажуть тільки дурниці. Навіщо днюють і ночують на цій гілці - якщо немає кеби сказати щось цікаве, пізнавальне, корисне або путнє - не зрозуміло.
P.S. Пан ol_zy - мені відео сподобалося тим, що там показують все відверто і без брехні. Ось так, як воно є. Там ще цікаво дивитися на ріелтора та її чоловіка. Я для порівняння хочу зробити фотосесію об’єктів, які - я думаю, будуть закінчувати до Нового року поруч із моїм будинком - закінчують - 5 (п’ять) нових будинків. Якщо ви пам’ятаєте - рівно рік тому тут на гілці кликуні та хВахівці пророкували, що все будівництво зупиниться. НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ І НЕ ПЛАНУЄ. І ціни зростають і зростають.
Наприклад, у потужного відомого забудовника AKG на сьогодні в Анталії здано 22 (!!!) будинка і в жодному на продаж станом на вчора на вечір НЕМАЄ ЖОДНОЇ КВАРТИРИ НА ПРОДАЖ. Жодної.
І на останок: панове весь час плутають грішне з праведним. Прочитайте назву гілки: ДЛЯ СЕБЕ. ДЛЯ СЕБЕ. Я тут живу. Повторюю: ДЛЯ СЕБЕ. У Вас є житло, де ви живете? Ось і в мене - слава Богу - є. Я тут живу. Просто я думав мозком, де і що купити для СЕБЕ ще. Купив і про те розказую.
Бачите, як вам тепер буде легко дихати. Ви думали - для Вас? Як кажуть в Одесі: "Вас тут не стояло".
Акурт и что ж входит в эти больше 150 евро, бассейна у них нет, охраны комплекса вроде тоже. Налоги если это единственное жильё в стране не платятся. В Италии затраты на содержание дома 40 евро раз в 2 месяца. А тут более 150... Или что бы Турция показалась раем можно и приврать чуток
Если бы такие как вы не наполняли ветку мусором - то прочитали бы мой ПОДРОБНЫЙ репортаж с цифрами что и сколько стоит - приятели дали полный отчет. Но вы уже загадили так ветку, что даже теряюсь на какой странице ветки это написано.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Если бы такие как вы не наполняли ветку мусором - то прочитали бы мой ПОДРОБНЫЙ репортаж с цифрами что и сколько стоит - приятели дали полный отчет. Но вы уже загадили так ветку, что даже теряюсь на какой странице ветки это написано.
Я понимаю что Вы никогда не признаете что Вы в одной лодке с потерявшими в Испании деньги при продаже, но давайте по цифрам всё же без отступлений, а то будет как с акциями Теслы, "вот вам картинка, а через какого брокера, я вам не скажу" )))
akurt написав:Вчені провели дослідження того, що викликає НАЙБІЛЬШЕ задоволення від життя у людини: 1 місце: ПОЇСТИ. 2 місце: Позбавитися наслідків перетворення їжі. 3 місце: Секс. 4 місце: Власне житло. Посилання на ресурс не даю - читав про те давно. Але розподіл місць запам"ятав добре.
і шо? базові потреби: правда там не житло, а сон... житло може бути і чуже... правда Долярчик?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.