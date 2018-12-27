Додано: Суб 14 вер, 2019 11:38

Нерухомість без їжі - за версією flyman - "жрачки" - не буває.

Прочитайте пан flyman початок мого тексту, який ви так ретельно копіюєте невідомо навіщо.



Ще для загального розвитку.



Вчені провели дослідження того, що викликає НАЙБІЛЬШЕ задоволення від життя у людини:

1 місце: ПОЇСТИ.

2 місце: Позбавитися наслідків перетворення їжі.

3 місце: Секс.

4 місце: Власне житло.

Посилання на ресурс не даю - читав про те давно. Але розподіл місць запам"ятав добре.



В мене є пропозиція:

припинити розказувати мені, як погано я живу, заробляю гроші та харчуюся.

Повірите, хлопці, це реально смішно.

І це принижує не мене, а вас.



х х х



Про відео вище про Іспанію - було питання, по якій ціні продається оте лайно з сусідами із Марокко.

Якщо я не помиляюся, там пролунало "50 000" ойро.



Як читач знає, я завжди пишу ПЕРЕВІРЕНУ інформацію та вивірені цифри.



Таке житло, як у відео на початку відео - а особливо там, де автор їде на автівці по вулицях - десь з 12-ої хвилини - купили у 2014 році мої приятелі.

Точніше, купили в 2014 році за 70 000 ойро трохи південніше - я точну назву забув, мабуть Торревьеха.

Три роки приїздили туди раз на рік. Інший час намагалися здавати через посередника.

За їх словами грошей від орендарів вистачало ТІЛЬКИ на те, що самим там прохарчуватися тиждень або два.

Тому в 2018 року продали із збитком та купили в Аліканте, я сторінок з 50 (ви ж знаєте, тут заливають гілку сміттям НАВМИСНО, щоби "опустити" всі важливі матеріали як можна нижче та поховати під шаро бруду) - так ось, сторінок 50 назад я писав подробиці про утримання і витрати, там щось більше 150 ойро на місяць, навіть якщо не живеш.

Вони сподіваються, що прибуток отримають більше, ніж "на покушать". Поки ще не питав, чим закінчилося. Але вулиця точно така, як ви можете подивитися на відео починаючі із 12-ої хвилини: жодного дерева, жодного кущика, все дуже сумне. Все - в три поверхи, в середині квартири - як і на відео - виглядає так, наче ви у бабусі в селі. Квартира продавалася із всім старим мотлохом.



У 2018 році після досить успішного продажу хатинки в селі - я теж про це писав - але засмітили гілку так - що стало ГИДКО писати продовження (а було б багатьом корисно - ось ви ж не змогли продати хатинку в селі ВЧАСНО) - продали хатинку в селі за 450 000 доларів США мої інші приятелі та купили за - по пам’яті - 140 000 ойро саме таке житло, як на відео в останньому сюжеті.

Як вони сказали: квартира маненька , але веранда велика - щось там навіть 14 квадратів.

За 2 роки були там 1 (ОДИН) раз, зараз збираються другий раз поїхати.

За 2 роки прибуток від здачі в оренду 3 000 ойро.



Крім мене вам ніхто цю арифметику не розкаже.

Розкажуть тільки дурниці.



P.S. Пан ol_zy - мені відео сподобалося тим, що там показують все відверто і без брехні.

Ось так, як воно є. Там ще цікаво дивитися на ріелтора та її чоловіка.

Я для порівняння хочу зробити фотосесію об’єктів, які - я думаю, будуть закінчувати до Нового року поруч із моїм будинком - закінчують - 5 (п’ять) нових будинків.

Якщо ви пам’ятаєте - рівно рік тому тут на гілці кликуні та хВахівці пророкували, що все будівництво зупиниться.

НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ І НЕ ПЛАНУЄ. І ціни зростають і зростають.



Наприклад, у потужного відомого забудовника AKG на сьогодні в Анталії здано 22 (!!!) будинка і в жодному на продаж станом на вчора на вечір НЕМАЄ ЖОДНОЇ КВАРТИРИ НА ПРОДАЖ.

Жодної.



І на останок: панове весь час плутають грішне з праведним.

Прочитайте назву гілки: ДЛЯ СЕБЕ.

ДЛЯ СЕБЕ.

Я тут живу. Ви ж десь в якійсь квартирі живете? Ось і слава Богу.

І я маю декілька квратир, де і живу.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).