RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:09

  stm написав:
  flyman написав:подумав, а як із нерухомістю в ЮВА, скажімо щоб у В"єтнамі пересидіти осінь-зиму-весну, а весну-літо-осінь в Україні.

Fly опять же если вы планируете 3 месяца нафига покупать, - снимайте. Из того что я знаю пенсионер купил квартиру в Паттайе для себя, потом переехал и купил вторую для сдачи соотечественникам. Всё, деньги к пенсии идут. Но зима и дожди и Вы сидите с двумя квартирами, что бы не было грустно подсчитываете деньги за сезон и планируете новый сезон :)

Трошки не так, там же беруть апартаменти з басейном.
А от я думаю про щось таке, щоб і жити можна було, і абонплата не капала (платиш коли користуєшся).
От наприклад недорога хатинка в селі, чи щось подібне, щоб була електрика і вода. Я за особливим комфортом не женусь.

У Таіланді, прочитав, земля не продається не громадянам...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 951 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:44

Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...

Трохи неприємних новин:
- не встиг я написати відповідь для пані stm на її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився...
- паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада...
- раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія).
Ну дуже цікаво...
Я дивлюся з великим інтересом...

Спробую після перегляду додати коментар.

На швидкоруч:
- квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю.
Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі.
- податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%).
- дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше 8,33 відсотка річних БРУТТО (це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини).
Цифри я взяв оптимістичні - за даними сайту https://estate-spain.com/info/skloko-mo ... de-ispania
Там зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...)
- саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру за готівкові кошти ви не купите - тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!
Зображення
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3548
З нами з: 12.02.09
Подякував: 736 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 429430431432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 406, 407, 408
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4070 366969
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 09:51
Модератор
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
150 18707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 13:59
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6697
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23484)
14.09.2019 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.