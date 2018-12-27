Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:подумав, а як із нерухомістю в ЮВА, скажімо щоб у В"єтнамі пересидіти осінь-зиму-весну, а весну-літо-осінь в Україні.
Fly опять же если вы планируете 3 месяца нафига покупать, - снимайте. Из того что я знаю пенсионер купил квартиру в Паттайе для себя, потом переехал и купил вторую для сдачи соотечественникам. Всё, деньги к пенсии идут. Но зима и дожди и Вы сидите с двумя квартирами, что бы не было грустно подсчитываете деньги за сезон и планируете новый сезон
Трошки не так, там же беруть апартаменти з басейном. А от я думаю про щось таке, щоб і жити можна було, і абонплата не капала (платиш коли користуєшся). От наприклад недорога хатинка в селі, чи щось подібне, щоб була електрика і вода. Я за особливим комфортом не женусь.
У Таіланді, прочитав, земля не продається не громадянам...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...
Трохи неприємних новин: - не встиг я написати відповідь для пані stm на її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився... - паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада... - раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія). Ну дуже цікаво... Я дивлюся з великим інтересом...
Спробую після перегляду додати коментар.
На швидкоруч: - квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю. Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі. - податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%). - дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше 8,33 відсотка річних БРУТТО (це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини). Цифри я взяв оптимістичні - за даними сайту https://estate-spain.com/info/skloko-mo ... de-ispania Там зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...) - саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру за готівкові кошти ви не купите - тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).