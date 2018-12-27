Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:подумав, а як із нерухомістю в ЮВА, скажімо щоб у В"єтнамі пересидіти осінь-зиму-весну, а весну-літо-осінь в Україні.
Fly опять же если вы планируете 3 месяца нафига покупать, - снимайте. Из того что я знаю пенсионер купил квартиру в Паттайе для себя, потом переехал и купил вторую для сдачи соотечественникам. Всё, деньги к пенсии идут. Но зима и дожди и Вы сидите с двумя квартирами, что бы не было грустно подсчитываете деньги за сезон и планируете новый сезон
Трошки не так, там же беруть апартаменти з басейном. А от я думаю про щось таке, щоб і жити можна було, і абонплата не капала (платиш коли користуєшся). От наприклад недорога хатинка в селі, чи щось подібне, щоб була електрика і вода. Я за особливим комфортом не женусь.
У Таіланді, прочитав, земля не продається не громадянам...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...
Трохи неприємних новин: - не встиг я написати відповідь для пані stm на її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився... - паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада... - раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія). Ну дуже цікаво... Я дивлюся з великим інтересом...
Спробую після перегляду додати коментар.
На швидкоруч: - квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю. Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі. - податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%). - оплата нотаріусу - 1,5% від вартості!!! (в Туреччині нотаріус не приймає жодної участі). - 150-250 ойро за те, що ви самі не підете в Податкову отримати іспанській ІНН ( в Туреччині - 5 хвили і безкоштовно). - "Виписка" банківського чека -250 ойро ( вТуреччині всі опервціє безкоштовні). - хвилина 31 - в Іспанії на здавання квартиру в оренду ПОТРІБНА ліцензія, і вона НЕ ВИДАЄТЬСЯ будь-кому. - хвилина 31:30 Ліцензії для здачі в оренду НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН НЕ ВИДАЮТЬСЯ ЗОВСІМ. "Зовсім" - від слова "ЗОВСІМ". - хвилина 33:29: Порада купувати квартири за ціною 70 000 - 90 000 ойро. Оце таку біду мої приятелі і купили в Аліканте. Клоповник. "Бабушатник". - хвилина 34: Купили квартиру за 160 000 ойро - ДУЖЕ ДОВГО (так в відео) намагалися знайти клієнта - знайшли за 750 ойро. Впасти і не жити. - на 36:37 хлопець або відверто бреше, або не знає математики: Він говорить, що заробив 40% на квартирі ЯКУ ЩЕ НЕ ПРОДАВ, а виставив на продаж. Відчуйте різницю. Там же: реальна ціна - ним сказано: 208 000 ойро+ремонт 20 000 ойро = 228 000 ойро. І квартира не продана. Які ж 40%? Перед ціим він сам сказав, що зростання цін іде - так і в Україні - і в Туреччині - на 10% в рік. Тут вірю. Але це не 40%. - на 36:43 хлопчина вже розказує, як ви швидко заробите СТО ТИСЯЧ ОЙРО. ШВИДКО-ШВИДКО! Тут я ним пишаюсь: так і треба по вухах їздити! Перфектно! П"ять балів! Ні, 12 балів! - хвилина 37:00: за все треба платити: наприклад, басейн - 50 ойро на місяць ! (так моя приятелька і сказала - живу не живу - а 50 ойро віддай (в Туреччині немає окремої плати за басейн, все входить в квартплату - я плачу 440 гривень на місяць. І годину тому виліз із басейна). - 30 ойро на місяць - "за чистку" подвір"я (В туреччині чистить муніципалітет: я не плачу навіть за вивезення сміття). І знову "ляпнув зайвого": оглянув із гидотою квартиру за 78 000 ойро (68 000+РЕМОНТ 10 000 - гіпсокартон) і сказав: "Тут вот нет НИЧЕГО и то надо платить 30 евро только за уборку дома!" НЕТ_НИ_ЧЕ_ГО... Але можна і пишатися: "Продастся ли она за 100 000 евро? Да, продастся..." МО_ЛО_ДЕЦЬ! (А кому ж не продасть??? Це ж буде якраз 40%????) - на 39:00 вправляє помилки - знову "5" балів ставлю: він не Агенство, він заробляє на тому, що їздить по вухах. Підтримую! Класно! "Мне интересно, чтобы ТЫ ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ! Класс! Круто! Ви теж вірете в цнотливість? Треба роздрукувати на форматі А4: "Ты зарабатываешь деньги - мы зарабатываем деньги! Ты не зарабатываешь деньги - (ПАУЗА) - Мы не зарабатываем деньги!" Круто! Монахи-єзуїти із індульгенціми кинули читати Вільгельма Баскервільського і почали нервово палити цигарки "Вінстон Слімс Сірий" - хвилина 37:15: квартири мають заборгованість по 4000 - 5000 ойро, такого навіть у Білій Церкві за весь будинок немає. - на 37:35 - хлопцеві знову 5 балів: він підводить вас до думки, що треба ще заплатити трохи грошей за те, що він з"ясує кількість боргу по квартирі. Молодець! - на 38:20 зробив похибку і СУТТЄВУ: він розказує, що людина купила квартиру за 160 000 ойро і питає сам у себе: "Він продасть її за 160 000 ойро? Ліквідна вона чи ні?!!!!! Головне питання! Тут повинна втягнути в голову в плечі пані stm і не флудити! І похибка як менеджера: хлопець відповідає: НЕ ПРОДАСТЬ!!!!! - на 38:25: "И будет продавать ее очень большое количество времени!"
(Чесно кажучи, мені перехотілося далі дивитися)
Але ні: далі ЦІКАВІШЕ!!! - хвилина 38:26 (цитата): ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ЗА 130 000 он ее продал!- хвилина 40:00: "Да, мы "подрисовываем некоторые вещи" (мова про шахрайство на користь клієнта по відошенню до Податкової поліції Іспанії) Круто! Супер! Припливли... - хвилина 40:12: "Мы "подрисовываем" некоторые вещи"... Круто! Супер! То тюрма... - хвалена 41:20: "Плавающая ставка по ипотеке. Сегодня 0,5%, а завтра может - 10%" Отлично, Григорий! - Годится, Константин!" - Хвилина 43:00 - сказав правду - здача можлива в "ЛІТНІЙ ПЕРІОД" (це підтверджують і мої знайом,і і дані з сайту нижче). - хвилина 43:30: "НАДО ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СДАЧУ КВАРТИРЫ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД".
ЗАНАВЕС (рос.) ЗАВІСА.
- дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше 8,33 відсотка річних БРУТТО (це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини). Цифри я взяв оптимістичні - за даними сайту https://estate-spain.com/info/skloko-mo ... de-ispania Там зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...) - саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру за готівкові кошти ви не купите - тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 17:48, всього редагувалось 5 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Вижу Акурт не любите Вы таки конкурентов ))) Легинь свои деньги отрабатывает, бригаду свою привёз, систему умный дом впендерил. Уверенна следующая квартира будет с Алексой, у него ваше конфетка и всё с улыбкой и признанием что он ведёт бизнес, а не для себя ))) Теперь опять вернёмся к курсовым рискам. ЕС проседание на 10% это 20000евро - это супер кризис. В Турции -20-30% это от соточки те же 20-30000евро - вообще лёгкий ветерок И давайте по чесноку, разница в климате и сезоне между солнечной Анталией и не менее солнечной Аликанте максимум 1 месяц. Сезон можно и там и там начинать в мае и заканчивать в октябре.
Большая к вам просьба - хотя бы временно не добавлять свои комментарии по поводу МЕНЯ лично. Я анализирую видео выше, появляется внизу строка с количеством моих добавлений. А я еще не закончил анализировать. От ваших пусть слов ПРО МЕНЯ ЛИЧНО ведь ничего не изменится. И знаний никто не добавит. Договорились? Вам-то зачем Испания, вы же живете в Италии на берегу моря... Не забыли?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Якщо можете видаліть свій ПУСТИЙ коментар - я додаю весь час текст вище, аналізуючи кожне слово, а ви заважаєте флудом і нижче мого тексту появляється строка з кількістю моїх редагувань, А ваші пусті слова нікого не цікавлять, ОК?
Ржу, театр одного актера. Ладно, оставляю Вас с прекрасным Сибасом из метро редактировать свой пост. Свой же пост фиг удалю, ибо курсовые риски для фин.аналитика - это хлеб насущный Может со временем поймете на практике о чем я
Господа, ну вот, флудерша слегка помешала, но я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время. Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ? Он окончил университет где? Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства? НЕТ! В Испании: диплом экономиста. Отлично учили! Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только... Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"! Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе); по "Болонской": "А"!
Можете топать ногами, но я был и есть прав: ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии. У меня все. Слушайте флудеров - бьет очередной рекорд - будет сегодня более 10 сообщений на ветке - и будет вам счастье.
P.S. Ставлю stm тоже в игнор. Юмористка, конечно. Даже жалко терять такую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...
Трохи неприємних новин: - не встиг я написати відповідь для пані stm на її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився... - паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада... - раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія). Ну дуже цікаво... Я дивлюся з великим інтересом...
Спробую після перегляду додати коментар.
На швидкоруч: - квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю. Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі. - податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%). - оплата нотаріусу - 1,5% від вартості!!! (в Туреччині нотаріус не приймає жодної участі). - 150-250 ойро за те, що ви самі не підете в Податкову отримати іспанській ІНН ( в Туреччині - 5 хвили і безкоштовно). - "Виписка" банківського чека -250 ойро ( вТуреччині всі опервціє безкоштовні). - хвилина 31 - в Іспанії на здавання квартиру в оренду ПОТРІБНА ліцензія, і вона НЕ ВИДАЄТЬСЯ будь-кому. - хвилина 31:30 Ліцензії для здачі в оренду НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН НЕ ВИДАЮТЬСЯ ЗОВСІМ. "Зовсім" - від слова "ЗОВСІМ". - хвилина 33:29: Порада купувати квартири за ціною 70 000 - 90 000 ойро. Оце таку біду мої приятелі і купили в Аліканте. Клоповник. "Бабушатник". - хвилина 34: Купили квартиру за 160 000 ойро - ДУЖЕ ДОВГО (так в відео) намагалися знайти клієнта - знайшли за 750 ойро. Впасти і не жити. - на 36:37 хлопець або відверто бреше, або не знає математики: Він говорить, що заробив 40% на квартирі ЯКУ ЩЕ НЕ ПРОДАВ, а виставив на продаж. Відчуйте різницю. Там же: реальна ціна - ним сказано: 208 000 ойро+ремонт 20 000 ойро = 228 000 ойро. І квартира не продана. Які ж 40%? Перед ціим він сам сказав, що зростання цін іде - так і в Україні - і в Туреччині - на 10% в рік. Тут вірю. Але це не 40%. - на 36:43 хлопчина вже розказує, як ви швидко заробите СТО ТИСЯЧ ОЙРО. ШВИДКО-ШВИДКО! Тут я ним пишаюсь: так і треба по вухах їздити! Перфектно! П"ять балів! Ні, 12 балів! - хвилина 37:00: за все треба платити: наприклад, басейн - 50 ойро на місяць ! (так моя приятелька і сказала - живу не живу - а 50 ойро віддай (в Туреччині немає окремої плати за басейн, все входить в квартплату - я плачу 440 гривень на місяць. І годину тому виліз із басейна). - 30 ойро на місяць - "за чистку" подвір"я (В туреччині чистить муніципалітет: я не плачу навіть за вивезення сміття). І знову "ляпнув зайвого": оглянув із гидотою квартиру за 78 000 ойро (68 000+РЕМОНТ 10 000 - гіпсокартон) і сказав: "Тут вот нет НИЧЕГО и то надо платить 30 евро только за уборку дома!" НЕТ_НИ_ЧЕ_ГО... Але можна і пишатися: "Продастся ли она за 100 000 евро? Да, продастся..." МО_ЛО_ДЕЦЬ! (А кому ж не продасть??? Це ж буде якраз 40%????) - на 39:00 вправляє помилки - знову "5" балів ставлю: він не Агенство, він заробляє на тому, що їздить по вухах. Підтримую! Класно! "Мне интересно, чтобы ТЫ ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ! Класс! Круто! Ви теж вірете в цнотливість? Треба роздрукувати на форматі А4: "Ты зарабатываешь деньги - мы зарабатываем деньги! Ты не зарабатываешь деньги - (ПАУЗА) - Мы не зарабатываем деньги!" Круто! Монахи-єзуїти із індульгенціми кинули читати Вільгельма Баскервільського і почали нервово палити цигарки "Вінстон Слімс Сірий" - хвилина 37:15: квартири мають заборгованість по 4000 - 5000 ойро, такого навіть у Білій Церкві за весь будинок немає. - на 37:35 - хлопцеві знову 5 балів: він підводить вас до думки, що треба ще заплатити трохи грошей за те, що він з"ясує кількість боргу по квартирі. Молодець! - на 38:20 зробив похибку і СУТТЄВУ: він розказує, що людина купила квартиру за 160 000 ойро і питає сам у себе: "Він продасть її за 160 000 ойро? Ліквідна вона чи ні?!!!!! Головне питання! Тут повинна втягнути в голову в плечі пані stm і не флудити! І похибка як менеджера: хлопець відповідає: НЕ ПРОДАСТЬ!!!!! - на 38:25: "И будет продавать ее очень большое количество времени!"
(Чесно кажучи, мені перехотілося далі дивитися)
Але ні: далі ЦІКАВІШЕ!!! - хвилина 38:26 (цитата): ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ЗА 130 000 он ее продал!- хвилина 40:00: "Да, мы "подрисовываем некоторые вещи" (мова про шахрайство на користь клієнта по відошенню до Податкової поліції Іспанії) Круто! Супер! Припливли... - хвилина 40:12: "Мы "подрисовываем" некоторые вещи"... Круто! Супер! То тюрма... - хвалена 41:20: "Плавающая ставка по ипотеке. Сегодня 0,5%, а завтра может - 10%" Отлично, Григорий! - Годится, Константин!" - Хвилина 43:00 - сказав правду - здача можлива в "ЛІТНІЙ ПЕРІОД" (це підтверджують і мої знайом,і і дані з сайту нижче). - хвилина 43:30: "НАДО ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СДАЧУ КВАРТИРЫ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД".
ЗАНАВЕС (рос.) ЗАВІСА.
- дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше 8,33 відсотка річних БРУТТО (це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини). Цифри я взяв оптимістичні - за даними сайту https://estate-spain.com/info/skloko-mo ... de-ispania Там зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...) - саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру за готівкові кошти ви не купите - тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!
ЭФФЕКТ ПРИМАНКИ Красивая девушка с некрасивой
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.