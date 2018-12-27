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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:09

  stm написав:
  flyman написав:подумав, а як із нерухомістю в ЮВА, скажімо щоб у В"єтнамі пересидіти осінь-зиму-весну, а весну-літо-осінь в Україні.

Fly опять же если вы планируете 3 месяца нафига покупать, - снимайте. Из того что я знаю пенсионер купил квартиру в Паттайе для себя, потом переехал и купил вторую для сдачи соотечественникам. Всё, деньги к пенсии идут. Но зима и дожди и Вы сидите с двумя квартирами, что бы не было грустно подсчитываете деньги за сезон и планируете новый сезон :)

Трошки не так, там же беруть апартаменти з басейном.
А от я думаю про щось таке, щоб і жити можна було, і абонплата не капала (платиш коли користуєшся).
От наприклад недорога хатинка в селі, чи щось подібне, щоб була електрика і вода. Я за особливим комфортом не женусь.

У Таіланді, прочитав, земля не продається не громадянам...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:44

Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...

Трохи неприємних новин:
- не встиг я написати відповідь для пані stm на її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився...
- паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада...
- раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія).
Ну дуже цікаво...
Я дивлюся з великим інтересом...

Спробую після перегляду додати коментар.

На швидкоруч:
- квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю.
Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі.
- податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%).
- оплата нотаріусу - 1,5% від вартості!!! (в Туреччині нотаріус не приймає жодної участі).
- 150-250 ойро за те, що ви самі не підете в Податкову отримати іспанській ІНН ( в Туреччині - 5 хвили і безкоштовно).
- "Виписка" банківського чека -250 ойро ( вТуреччині всі опервціє безкоштовні).
- хвилина 31 - в Іспанії на здавання квартиру в оренду ПОТРІБНА ліцензія, і вона НЕ ВИДАЄТЬСЯ будь-кому.
- хвилина 31:30 Ліцензії для здачі в оренду НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН НЕ ВИДАЮТЬСЯ ЗОВСІМ. "Зовсім" - від слова "ЗОВСІМ".
- хвилина 33:29: Порада купувати квартири за ціною 70 000 - 90 000 ойро. Оце таку біду мої приятелі і купили в Аліканте. Клоповник. "Бабушатник".
- хвилина 34: Купили квартиру за 160 000 ойро - ДУЖЕ ДОВГО (так в відео) намагалися знайти клієнта - знайшли за 750 ойро. Впасти і не жити.
- на 36:37 хлопець або відверто бреше, або не знає математики: Він говорить, що заробив 40% на квартирі ЯКУ ЩЕ НЕ ПРОДАВ, а виставив на продаж. Відчуйте різницю. Там же: реальна ціна - ним сказано: 208 000 ойро+ремонт 20 000 ойро = 228 000 ойро. І квартира не продана. Які ж 40%? Перед ціим він сам сказав, що зростання цін іде - так і в Україні - і в Туреччині - на 10% в рік. Тут вірю. Але це не 40%.
- на 36:43 хлопчина вже розказує, як ви швидко заробите СТО ТИСЯЧ ОЙРО. ШВИДКО-ШВИДКО! Тут я ним пишаюсь: так і треба по вухах їздити! Перфектно! П"ять балів! Ні, 12 балів!
- хвилина 37:00: за все треба платити: наприклад, басейн - 50 ойро на місяць ! (так моя приятелька і сказала - живу не живу - а 50 ойро віддай (в Туреччині немає окремої плати за басейн, все входить в квартплату - я плачу 440 гривень на місяць. І годину тому виліз із басейна).
- 30 ойро на місяць - "за чистку" подвір"я (В туреччині чистить муніципалітет: я не плачу навіть за вивезення сміття). І знову "ляпнув зайвого": оглянув із гидотою квартиру за 78 000 ойро (68 000+РЕМОНТ 10 000 - гіпсокартон) і сказав: "Тут вот нет НИЧЕГО и то надо платить 30 евро только за уборку дома!" НЕТ_НИ_ЧЕ_ГО... Але можна і пишатися: "Продастся ли она за 100 000 евро? Да, продастся..." МО_ЛО_ДЕЦЬ! (А кому ж не продасть??? Це ж буде якраз 40%????)
- на 39:00 вправляє помилки - знову "5" балів ставлю: він не Агенство, він заробляє на тому, що їздить по вухах. Підтримую! Класно! "Мне интересно, чтобы ТЫ ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ! Класс! Круто! Ви теж вірете в цнотливість? Треба роздрукувати на форматі А4: "Ты зарабатываешь деньги - мы зарабатываем деньги! Ты не зарабатываешь деньги - (ПАУЗА) - Мы не зарабатываем деньги!" Круто! Монахи-єзуїти із індульгенціми кинули читати Вільгельма Баскервільського і почали нервово палити цигарки "Вінстон Слімс Сірий"
- хвилина 37:15: квартири мають заборгованість по 4000 - 5000 ойро, такого навіть у Білій Церкві за весь будинок немає.
- на 37:35 - хлопцеві знову 5 балів: він підводить вас до думки, що треба ще заплатити трохи грошей за те, що він з"ясує кількість боргу по квартирі. Молодець!
- на 38:20 зробив похибку і СУТТЄВУ: він розказує, що людина купила квартиру за 160 000 ойро і питає сам у себе: "Він продасть її за 160 000 ойро? Ліквідна вона чи ні?!!!!! Головне питання! Тут повинна втягнути в голову в плечі пані stm і не флудити! І похибка як менеджера: хлопець відповідає: НЕ ПРОДАСТЬ!!!!!
- на 38:25: "И будет продавать ее очень большое количество времени!"

(Чесно кажучи, мені перехотілося далі дивитися)

Але ні: далі ЦІКАВІШЕ!!!
- хвилина 38:26 (цитата): ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ЗА 130 000 он ее продал!- хвилина 40:00: "Да, мы "подрисовываем некоторые вещи" (мова про шахрайство на користь клієнта по відошенню до Податкової поліції Іспанії) Круто! Супер! Припливли...
- хвилина 40:12: "Мы "подрисовываем" некоторые вещи"... Круто! Супер! То тюрма...
- хвалена 41:20: "Плавающая ставка по ипотеке. Сегодня 0,5%, а завтра может - 10%"
Отлично, Григорий! - Годится, Константин!"
- Хвилина 43:00 - сказав правду - здача можлива в "ЛІТНІЙ ПЕРІОД" (це підтверджують і мої знайом,і і дані з сайту нижче).
- хвилина 43:30: "НАДО ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СДАЧУ КВАРТИРЫ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД".

ЗАНАВЕС (рос.) ЗАВІСА.

- дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше 8,33 відсотка річних БРУТТО (це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини).
Цифри я взяв оптимістичні - за даними сайту https://estate-spain.com/info/skloko-mo ... de-ispania
Там зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...)
- саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру за готівкові кошти ви не купите - тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!
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Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 17:48, всього редагувалось 5 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вижу Акурт не любите Вы таки конкурентов ))) Легинь свои деньги отрабатывает, бригаду свою привёз, систему умный дом впендерил. Уверенна следующая квартира будет с Алексой, у него ваше конфетка и всё с улыбкой и признанием что он ведёт бизнес, а не для себя )))
Теперь опять вернёмся к курсовым рискам. ЕС проседание на 10% это 20000евро - это супер кризис. В Турции -20-30% это от соточки те же 20-30000евро - вообще лёгкий ветерок ;)
И давайте по чесноку, разница в климате и сезоне между солнечной Анталией и не менее солнечной Аликанте максимум 1 месяц. Сезон можно и там и там начинать в мае и заканчивать в октябре.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:55

Большая к вам просьба - хотя бы временно не добавлять свои комментарии по поводу МЕНЯ лично.
Я анализирую видео выше, появляется внизу строка с количеством моих добавлений.
А я еще не закончил анализировать.
От ваших пусть слов ПРО МЕНЯ ЛИЧНО ведь ничего не изменится. И знаний никто не добавит. Договорились?
Вам-то зачем Испания, вы же живете в Италии на берегу моря... Не забыли?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:04

  akurt написав:Якщо можете видаліть свій ПУСТИЙ коментар - я додаю весь час текст вище, аналізуючи кожне слово, а ви заважаєте флудом і нижче мого тексту появляється строка з кількістю моїх редагувань,
А ваші пусті слова нікого не цікавлять, ОК?

Ржу, театр одного актера. Ладно, оставляю Вас с прекрасным Сибасом из метро редактировать свой пост. Свой же пост фиг удалю, ибо курсовые риски для фин.аналитика - это хлеб насущный ;) Может со временем поймете на практике о чем я :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:11

Господа, ну вот, флудерша слегка помешала, но я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время.
Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
Он окончил университет где?
Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства?
НЕТ!
В Испании: диплом экономиста.
Отлично учили!
Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только...
Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"!
Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе);
по "Болонской": "А"!

Можете топать ногами, но я был и есть прав:
ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии.
У меня все. Слушайте флудеров - бьет очередной рекорд - будет сегодня более 10 сообщений на ветке - и будет вам счастье.

P.S. Ставлю stm тоже в игнор. Юмористка, конечно. Даже жалко терять такую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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  #<1 ... 429430431432
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