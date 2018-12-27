Додано: Суб 14 вер, 2019 15:44

НЕ ПРОДАСТЬ!!!!!

Цифри я взяв оптимістичні

Так, стає все цікавіше: Венесуелу вже пропонували, тепер Таїланд... В"єтнам... Наступною, мабуть, буде Монголія...Трохи неприємних новин:- не встиг я написати відповідь для паніна її запитання до мене про брокерів - видалили так миттєво, що я і здивувся і замислився...- паромну переправу з України до Румунії "Орлівка-Ісакча" знову не відкрито - планували з 1 червня, потім з 1 вересня, в ці дні перенесли на 1 листопада...- раджу панам подивитися нове відео про купівлю нерухомості в Аліканте (Іспанія).Ну дуже цікаво...Я дивлюся з великим інтересом...Спробую після перегляду додати коментар.На швидкоруч:- квартира за 208 000 ойро + ремонт 20 000 ойро (доплачували навіть за меблі в кухні) - непогана. Таку можна взяти в Анталії вдвічі дешевше. Я як раз над цим думаю.Квартира за 60 000 ойро - податок 8000 (!!!!) ойро плюс ремонт (пофарбуали стіни в білий колір) - 10 000 !!!! ойро). Цікаво, цікаво... Ось таку - за 70 000 ойро ц купили мої приятелі.- податок на нерухомість під час купівлі - 10%. (В Туреччині - 3%).- оплата нотаріусу - 1,5% від вартості!!! (в Туреччині нотаріус не приймає жодної участі).- 150-250 ойро за те, що ви самі не підете в Податкову отримати іспанській ІНН ( в Туреччині - 5 хвили і безкоштовно).- "Виписка" банківського чека -250 ойро ( вТуреччині всі опервціє безкоштовні).- хвилина 31 - в Іспанії на здавання квартиру в оренду ПОТРІБНА ліцензія, і вона НЕ ВИДАЄТЬСЯ будь-кому.- хвилина 31:30 Ліцензії для здачі в оренду НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН НЕ ВИДАЮТЬСЯ ЗОВСІМ. "Зовсім" - від слова "ЗОВСІМ".- хвилина 33:29: Порада купувати квартири за ціною 70 000 - 90 000 ойро. Оце таку біду мої приятелі і купили в Аліканте. Клоповник. "Бабушатник".- хвилина 34: Купили квартиру за 160 000 ойро - ДУЖЕ ДОВГО (так в відео) намагалися знайти клієнта - знайшли за 750 ойро. Впасти і не жити.- на 36:37 хлопець або відверто бреше, або не знає математики: Він говорить, що заробив 40% на квартирі ЯКУ ЩЕ НЕ ПРОДАВ, а виставив на продаж. Відчуйте різницю. Там же: реальна ціна - ним сказано: 208 000 ойро+ремонт 20 000 ойро = 228 000 ойро. І квартира не продана. Які ж 40%? Перед ціим він сам сказав, що зростання цін іде - так і в Україні - і в Туреччині - на 10% в рік. Тут вірю. Але це не 40%.- на 36:43 хлопчина вже розказує, як ви швидко заробите СТО ТИСЯЧ ОЙРО. ШВИДКО-ШВИДКО! Тут я ним пишаюсь: так і треба по вухах їздити! Перфектно! П"ять балів! Ні, 12 балів!- хвилина 37:00: за все треба платити: наприклад, басейн - 50 ойро на місяць ! (так моя приятелька і сказала - живу не живу - а 50 ойро віддай (в Туреччині немає окремої плати за басейн, все входить в квартплату - я плачу 440 гривень на місяць. І годину тому виліз із басейна).- 30 ойро на місяць - "за чистку" подвір"я (В туреччині чистить муніципалітет: я не плачу навіть за вивезення сміття). І знову "ляпнув зайвого": оглянув із гидотою квартиру за 78 000 ойро (68 000+РЕМОНТ 10 000 - гіпсокартон) і сказав: "Тут вот нет НИЧЕГО и то надо платить 30 евро только за уборку дома!"Але можна і пишатися: "Продастся ли она за 100 000 евро? Да, продастся..." МО_ЛО_ДЕЦЬ! (А кому ж не продасть??? Це ж буде якраз 40%????)- на 39:00 вправляє помилки - знову "5" балів ставлю: він не Агенство, він заробляє на тому, що їздить по вухах. Підтримую! Класно! "Мне интересно, чтобы ТЫ ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ! Класс! Круто! Ви теж вірете в цнотливість? Треба роздрукувати на форматі А4: "Круто! Монахи-єзуїти із індульгенціми кинули читати Вільгельма Баскервільського і почали нервово палити цигарки "Вінстон Слімс Сірий"- хвилина 37:15: квартири мають заборгованість по 4000 - 5000 ойро, такого навіть у Білій Церкві за весь будинок немає.- на 37:35 - хлопцеві знову 5 балів: він підводить вас до думки, що треба ще заплатити трохи грошей за те, що він з"ясує кількість боргу по квартирі. Молодець!- на 38:20 зробив похибку і СУТТЄВУ: він розказує, що людина купила квартиру за 160 000 ойро і питає сам у себе: "Він продасть її? Ліквідна вона чи ні?!!!!!Тут повинна втягнути в голову в плечі паніі не флудити! І похибка як менеджера: хлопець відповідає:- на 38:25: "(Чесно кажучи, мені перехотілося далі дивитися)Але ні: далі ЦІКАВІШЕ!!!- хвилина 38:26 (цитата):- хвилина 40:00: "Да, мы "подрисовываем некоторые вещи" () Круто! Супер! Припливли...- хвилина 40:12: "Мы "подрисовываем" некоторые вещи"... Круто! Супер! То тюрма...- хвалена 41:20: "ставка по ипотеке. Сегодня 0,5%, а завтра может - 10%"Отлично, Григорий! - Годится, Константин!"- Хвилина 43:00 - сказав правду - здача можлива в "ЛІТНІЙ ПЕРІОД" (це підтверджують і мої знайом,і і дані з сайту нижче).- хвилина 43:30: "НАДО ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СДАЧУ КВАРТИРЫ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД".ЗАНАВЕС (рос.) ЗАВІСА.- дохідність при здачі в оренду - високий сезон - липень та серпень при вкладенні 120 000 ойро (нижче реальний приклад) - не більше - я спеціально порахував - не більше(це я не віднімав ще податки та інші платежі, про які говорять після 25-ої хвилини).- за даними сайтуТам зазначено, що навіть в січні лютому грудні здавтися буде не менше 15 днів в місяць (брешуть, бо реально в Аліканте якісь люди бувають тільки з квітня по жовтень - клімат не той...)- саме цікаве для читача - 24:30: "Квартиру- тільки банківський переказ з Росії (України) із викриттям джерел отримання коштів. Мені навіть посмішка жвавого легіня сподобалася!