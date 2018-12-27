"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Суб 14 вер, 2019 20:49

Так много интересных персонажей на сайте.

Поневоле возникает вопрос: "Что они здесь забыли?"

Вот эти все флайманы и франты?

Откуда они?

Кто они?

Зачем они?

О чем они?

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).