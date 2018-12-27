"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Так много интересных персонажей на сайте.
Поневоле возникает вопрос: "Что они здесь забыли?"
Вот эти все флайманы и франты?
Откуда они?
Кто они?
Зачем они?
О чем они?
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Додано: Суб 14 вер, 2019 20:49
Так много интересных персонажей на сайте.
Поневоле возникает вопрос: "Что они здесь забыли?"
Вот эти все флайманы и франты?
Откуда они?
Кто они?
Зачем они?
О чем они?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 14 вер, 2019 20:52
Это со мной.Воины света,воины добра
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 14 вер, 2019 20:59
О! На дежурсто заступил Мизантроп.
Посты этого персонажа хоть удаляют (на его странице написано "Гинеколог женских душ") - а вот что забавно - все другие флудеры откровенно нарушают все Правила форума - не удаляют.
Флайман вон явно нарушает пункт 2.1 - и ничего...
Прикольно, правда?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 вер, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:07
Достойні і розумні люди, які виправляють помилки і рецензують графоманські тексти однієї османофільної особи.
А взагалі-то, пані Акурт:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:09
Frant заступил на дежурство.
Отлично, парни!
Скоро - 450 000 просмотров!
Старайтесь!
Ума заработать бабулеты нет, так хоть мне помогайте на трафике заработать.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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