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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:51

  akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время.
Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
Он окончил университет где?
Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства?
НЕТ!
В Испании: диплом экономиста.
Отлично учили!
Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только...
Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"!
Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе);
по "Болонской": "А"!

Можете топать ногами, но я был и есть прав:
ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии.
У меня всё.

Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:17

  Frant написав:
  akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время.
Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
Он окончил университет где?
Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства?
НЕТ!
В Испании: диплом экономиста.
Отлично учили!
Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только...
Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"!
Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе);
по "Болонской": "А"!

Можете топать ногами, но я был и есть прав:
ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии.
У меня всё.

Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))

нуворіші так і роблять, розумні люди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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