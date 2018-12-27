Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время. Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ? Он окончил университет где? Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства? НЕТ! В Испании: диплом экономиста. Отлично учили! Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только... Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"! Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе); по "Болонской": "А"!
Можете топать ногами, но я был и есть прав: ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии. У меня всё.
Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время. Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ? Он окончил университет где? Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства? НЕТ! В Испании: диплом экономиста. Отлично учили! Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только... Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"! Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе); по "Болонской": "А"!
Можете топать ногами, но я был и есть прав: ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии. У меня всё.
Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))
нуворіші так і роблять, розумні люди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ... (слова украдены у названия старого фильма)
Итак, господа, все прояснилось: - берете из-под груши 240 000 евро (вы же не забыли, что вы поменяли свои баксы на евро по курсу 1 евро=1,56 доллара?). Ну, хотя бы 70 000 евро выкопайте... - готовите для Налоговой полиции Испании документы о "чистом происхождении" денег - НЕ имеется в виду, что после выкапывания денег из под груши вы просто протерли пачки красивых лилово-фиолетового цвета 500-евровых бумажек. - бабло перечисляете со своего счета в Приватбанка (Альфа-банке, Укрсиббанке, и так далее, нужное выбрать) - покупаете авиабилет "Киев-Мадрид" (Ryanair, Польоти почнуть виконувати 27 жовтня 4 рази на тиждень з аеропорту “Бориспіль”! Як свідчить оновлений розклад на сайті авіакомпанії, рейси заплановані щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Вильоти з Києва у п’ятницю о 20:25, у всі інші дні – о 12:05). - В Мадриде приходите к симпатичному выпускнику одного из испанских университетов (фото ниже). - вместе с ним едете в Аликанте и идете на улицу Calle de los Professores Hermanos - прохаживаетесь среди цветущих кустов и апельсиновых деревьев, насдлаждаясь запахом жасмина... И вот там слева, на третьем этаже вам покажет мальчик - выпускник Экономического факультета - отличную квартирку площадью в 70 квадратов всего за 70 000 ойро. Высокий третий этаж с окнами на улицу и во двор... Милый чистый подъезд... Ага, у меня у тещи в Днепре на Левобережном такой же... - Зато балкон у вас красивый... Стеклить не стали: чтобы к природе было ближе... - Тесть, с***, тоже такое наплел теще, а бабки пропил...
- Ну, не тратим время зря, как говорят в Одессе "Время - деньги!" - А деньги - женщины! Это у нас так говорят...
На кухне вас ждет сытный испанский обед... Все купили за евро... Заметьте: НИКАКОЙ "вонючей рыбы" (цена от 10 евро кг) и никакого "вонючего йогурта" (дорого). Только яичница! Сытно и полезно! Кухня в стиле "Модерн" навевает мысли о вечном... Так и тянет отдохнуть на милом диванчике, который помнит Генералиссимуса Франко (квартира продается с мебелью): Так и хочется прилечь вздремнуть в райском уголке... Но мальчик не даст вздремнуть, он уже шепчет на ушко: - 70 с ремонтом и обстановкой плюс кондиционер плюс Интернет... - (Вы, сквозь дрему): И все? - Нет, еще платежи за эту халабуду: если все коммуникации подключены плюс годовые платежи (в том числе налог на недвижимость) - в этом районе платёж около 100 евро в месяц. Это конечно, если НИКТО никто не живет и не пользуется электричеством, водой и канализацией... - А я канализацией пользуюсь... - Ну вот и славно! На море идем? - А тут еще и море есть? - Ага... ну как море... Порт... - Пляж в порту? - Нет, пляж чуть дальше, очень уютный... - И шо мы там будем делать на том пляже? - Тоже, что и все: стоять... вода сегодня 24,6 градуса. Поплаваем... Скоро же домой... Вы и так засиделись... - Слушайте, а я вот уеду: сдать это можно? - Ну за 70 000 евро квартирка на такой улице, что только дурак снимет, но можно попробовать. Надо только бабушатник как-то красиво назвать - лохи клюют на это. - А как назвать? - Ну, как то по-испански, вас как зовут? - Боря Родин... - Вот, назовем так: Apartamento Benjamin Rodriguez - И что, можно сдать? - Легко! По 44 доллара в сутки! Минус комиссионные - тут "овнеры" получают 30% от цены сдачи... - Овнеры -это овцы или бараны? - Овнеры это владельцы, от слова owner , можете еще себя холдером называть... или проприетором... - Долбо...? - Нет, "холдером" звучит лучше, от слова Hold - на руки 13 баксов получите. Тем более, что занято ТОЛЬКО сегодня, а с понедельника - и до лета уже НЕТ НИКТО. https://www.booking.com/hotel/es/aparta ... #hotelTmpl - Круто! Беру! 70 000 ойро - не деньги, в Украине я бы за эти деньги ни в жизнь не купил бы бабушатник и не сдал бы его за 400 баксов в месяц на целый год и не получал бы 10% годовых по валюте... - Это уж точно... Как говорят умные люди: "Заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму?" - Нуворіші так і роблять, розумні люди...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).