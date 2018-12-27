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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:51

  akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время.
Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
Он окончил университет где?
Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства?
НЕТ!
В Испании: диплом экономиста.
Отлично учили!
Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только...
Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"!
Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе);
по "Болонской": "А"!

Можете топать ногами, но я был и есть прав:
ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии.
У меня всё.

Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:17

  Frant написав:
  akurt написав:Господа, ну вот, я проанализировал историю с так ожидаемой вами недвижимостью в Испании и хоть как-то помогу вам определиться в это трудное время.
Парень на видео вообще-то молодец: ВЫ ЗАМЕТИЛИ?
Он окончил университет где?
Учился заочно в Криворожском филиале Киевского университета народного хозяйства?
НЕТ!
В Испании: диплом экономиста.
Отлично учили!
Пять баллов! Пара-тройка "проколов" только...
Положено вообще-то ставить "4" (по пятибалльной системе); по "Болонской": "В"!
Но раз раскрыл нам глаза - добавим 1 балл: ПЯТЬ! (по пятибалльной системе);
по "Болонской": "А"!

Можете топать ногами, но я был и есть прав:
ЗАРАБАТЫВАТЬ надо в Украине, так, чтобы бабло капало на карту без вашего присутствия, так чтобы вас не волновал курс доллар-гривна (меня НИКАК не волнует) и покупать недвижимость надо в Анталии.
У меня всё.

Яка розумна особа))) заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму)))

нуворіші так і роблять, розумні люди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:22

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...
(слова украдены у названия старого фильма)

Итак, господа, все прояснилось:
- берете из-под груши 240 000 евро (вы же не забыли, что вы поменяли свои баксы на евро по курсу 1 евро=1,56 доллара?). Ну, хотя бы 70 000 евро выкопайте...
- готовите для Налоговой полиции Испании документы о "чистом происхождении" денег - НЕ имеется в виду, что после выкапывания денег из под груши вы просто протерли пачки красивых лилово-фиолетового цвета 500-евровых бумажек.
- бабло перечисляете со своего счета в Приватбанка (Альфа-банке, Укрсиббанке, и так далее, нужное выбрать)
- покупаете авиабилет "Киев-Мадрид" (Ryanair, Польоти почнуть виконувати 27 жовтня 4 рази на тиждень з аеропорту “Бориспіль”! Як свідчить оновлений розклад на сайті авіакомпанії, рейси заплановані щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Вильоти з Києва у п’ятницю о 20:25, у всі інші дні – о 12:05).
- В Мадриде приходите к симпатичному выпускнику одного из испанских университетов (фото ниже).
Зображення
- вместе с ним едете в Аликанте и идете на улицу Calle de los Professores Hermanos
Зображення
- прохаживаетесь среди цветущих кустов и апельсиновых деревьев, насдлаждаясь запахом жасмина...
Зображення
И вот там слева, на третьем этаже вам покажет мальчик - выпускник Экономического факультета - отличную квартирку площадью в 70 квадратов всего за 70 000 ойро. Высокий третий этаж с окнами на улицу и во двор...
Зображення
Милый чистый подъезд...
Зображення
Ага, у меня у тещи в Днепре на Левобережном такой же...
- Зато балкон у вас красивый... Стеклить не стали: чтобы к природе было ближе...
Зображення
- Тесть, с***, тоже такое наплел теще, а бабки пропил...

- Ну, не тратим время зря, как говорят в Одессе "Время - деньги!"
- А деньги - женщины! Это у нас так говорят...

На кухне вас ждет сытный испанский обед... Все купили за евро... Заметьте: НИКАКОЙ "вонючей рыбы" (цена от 10 евро кг) и никакого "вонючего йогурта" (дорого). Только яичница! Сытно и полезно!
Зображення
- А нельзя что-то по приличнее перекусить?
- Мы же не в Турции, брат, это там все для akurt дешево и вкусно, тут зашел перекусить - минимум 18 евро оставишь... а так на человека ужин - 30 евро... 60 на двоих... Тут , брат, так...
- Да, в Турции хорошо...
Зображення
- Ты лучше глянь: кухня в стиле "Модерн" навевает мысли о вечном...
Зображення
Так и тянет отдохнуть на милом диванчике, который помнит Генералиссимуса Франко (квартира продается с мебелью):
Зображення
Так и хочется прилечь вздремнуть в райском уголке...
Зображення
Но мальчик не даст вздремнуть, он уже шепчет на ушко:
- 70 с ремонтом и обстановкой плюс кондиционер плюс Интернет...
- (Вы, сквозь дрему): И все?
- Нет, еще платежи за эту халабуду: если все коммуникации подключены плюс годовые платежи (в том числе налог на недвижимость) - в этом районе платёж около 100 евро в месяц. Это конечно, если НИКТО никто не живет и не пользуется электричеством, водой и канализацией...
- А я канализацией пользуюсь...
- Ну вот и славно! На море идем?
- А тут еще и море есть?
- Ага... ну как море... Порт...
Зображення
- Пляж в порту?
- Нет, пляж чуть дальше, очень уютный...
Зображення
- И шо мы там будем делать на том пляже?
- Тоже, что и все: стоять... вода сегодня 24,6 градуса. Поплаваем... Скоро же домой... Вы и так засиделись...
- Слушайте, а я вот уеду: сдать это можно?
- Ну за 70 000 евро квартирка на такой улице, что только дурак снимет, но можно попробовать.
Надо только бабушатник как-то красиво назвать - лохи клюют на это.
- А как назвать?
- Ну, как то по-испански, вас как зовут?
- Боря Родин...
- Вот, назовем так: Apartamento Benjamin Rodriguez
- И что, можно сдать?
- Легко! По 44 доллара в сутки! Минус комиссионные - тут "овнеры" получают 30% от цены сдачи...
- Овнеры -это овцы или бараны?
- Овнеры это владельцы, от слова owner , можете еще себя холдером называть... или проприетором...
- Долбо...?
- Нет, "холдером" звучит лучше, от слова Hold - на руки 13 баксов получите. Тем более, что занято ТОЛЬКО сегодня, а с понедельника - и до лета уже НЕТ НИКТО.
https://www.booking.com/hotel/es/aparta ... #hotelTmpl
- Круто! Беру! 70 000 ойро - не деньги, в Украине я бы за эти деньги ни в жизнь не купил бы бабушатник и не сдал бы его за 400 баксов в месяц на целый год и не получал бы 10% годовых по валюте...
- Это уж точно... Как говорят умные люди: "Заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму?"
- Нуворіші так і роблять, розумні люди...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:16

  akurt написав:... Как говорят умные люди: "Заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму?"
- Нуворіші так і роблять, розумні люди...

маю досвід проживання на дві країни: Польща/Україна...
я б сказав, що це як одною дупою сидіти на двох кріслах...навіть якщо вони стоять досить близько... є достатньо незручностей... і вони добавляються...
з Туреччиною, думаю ще гірше, так як вона ще далі ...

До чого веду, що якщо десь селитиися, то вже надовго.

А для початку, спробуйте в Україні пожити на два міста, якщо сподобається, ну тоді можна і горизонти розширяти.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну что, падение не может быть вечным. Тем более в таком классном месте. Думаю, что скоро можно будет влезть во что-нибудь в Турции.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45609 ... e-v-evrope
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:03

  flyman написав:А для початку, спробуйте в Україні пожити на два міста, якщо сподобається, ну тоді можна і горизонти розширяти.


Маєте рацію!
В мене в Україні дві квартири на відстані в 1000 км одна від одної.
Маю досвід.

Оскільки вдало працював у Польщі ще в 1991-1998 роках, то знаю польську мову на розмовному рівні та придивлявся до житла там:
- Люблін...
- Катовіце...
- Краків Підзамче...
- Бєльсько-Б"яла...
- Вісла (гірськолижний осередок).
- Щірк (новий суперовий гірськолижний осередок);

В Бєльсько-Б"яла квартира "під ключ" - 1400 ойро квадрат, нові будинки, дуже сподобалося.
І логіка була така: на півдорозі між Краковом та Закопанє. "2-в-1!"

У містечку Вісла на півдні - майже на кордоні із Чехією - 1 000 ойро квадрат, новобудови. Але кордон із Чехією переїдеш - наче на цвинтар попав. Контраст між реально веселим життям в Польщі і цвинтарним настроєм в Чехії реально... Кордон перетинаєш - наче інша планета... Крім того, весело тільки взимку на півдні Польщі... - весь інший час відірвані всі від цивілізації... Дуже сумно якось...

Тому цю ідею із Польщєю поховав. Тим більше, що продукти зараз за такою ж ціною, як в Україні...
Утримання квартири ДОРОЖЧЕ.
Погодьтеся: на українців дивляться в Польщі, як на людей ТРЕТЬОГО гатунку.
То який сенс????????

Те саме - і в Словаччині: квартири від 1200 ойро квадрат, досить сумно, якщо не відвідувати пару раз Спішську фортецю, "Словацький рай" та покваситися у термальних басейнах... Ресторації, правда, дешеві... А пиво краще у Польщі...
ну і мова в Словаччині для українців важка: "летадло", "возідло"... Pekný plot... Študovali dnes text o Spojených štátoch americký... жах просто...
В Туреччині я Unavený ale hrdý... (це словацька, ну, ви зрозуміли)...
Budem teraz jesť chutne potraviny !!!! Raňajkujem !!!!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:40

В Аліканте купуємо щось за 160 000 ойро?
Свіжий репортаж... відео дуже цікаве... Тут панове люблять виставити щось погане про Туреччину, то вже дивимося, чого ж там...


Ну і на "пляж" в Аліканте запрошують...

Не зіваємо, купуємо квартири та здаємо в оренду...
Отримуємо 8,33% річних по валюті...

х х х
В Анталії чудова приємна погода, ну як завжди...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:14

...ЧОМУ укр-забудовник не хоче на цьому заробити????!

... а я ще повернусь сторінкою - дві назад, переглядаючи закордонні ремонти від забудовника ... - і ще раз запитаю вже на цій гілці! (бо запитував на Київській гілці - "нєт ніхто"! )
- чому у нас така рідкість, щоб забудовник здавав З РЕМОНТОМ???
- можна, наприклад, з двома видами ремонту робити "економ" і "комфорт"...
- чому? - в чім тут справа?
- ще б і на цьому забудовник міг би пару копійок заробити!
- чому не роблять це масовим?(як у Туреччині)????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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