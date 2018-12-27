Додано: Нед 15 вер, 2019 07:22

- Да, в Турции хорошо...

что занято ТОЛЬКО сегодня, а с понедельника - и до лета уже НЕТ НИКТО.

(слова украдены у названия старого фильма)Итак, господа, все прояснилось:- берете из-под груши 240 000 евро (вы же не забыли, что вы поменяли свои баксы на евро по курсу 1 евро=1,56 доллара?). Ну, хотя бы 70 000 евро выкопайте...- готовите для Налоговой полиции Испании документы о "чистом происхождении" денег - НЕ имеется в виду, что после выкапывания денег из под груши вы просто протерли пачки красивых лилово-фиолетового цвета 500-евровых бумажек.- бабло перечисляете со своего счета в Приватбанка (Альфа-банке, Укрсиббанке, и так далее, нужное выбрать)- покупаете авиабилет "Киев-Мадрид" (Ryanair, Польоти почнуть виконувати 27 жовтня 4 рази на тиждень з аеропорту “Бориспіль”! Як свідчить оновлений розклад на сайті авіакомпанії, рейси заплановані щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Вильоти з Києва у п’ятницю о 20:25, у всі інші дні – о 12:05).- В Мадриде приходите к симпатичному выпускнику одного из испанских университетов (фото ниже).- вместе с ним едете в Аликанте и идете на улицу Calle de los Professores Hermanos- прохаживаетесь среди цветущих кустов и апельсиновых деревьев, насдлаждаясь запахом жасмина...И вот там слева, на третьем этаже вам покажет мальчик - выпускник Экономического факультета - отличную квартирку площадью в 70 квадратов всего за 70 000 ойро. Высокий третий этаж с окнами на улицу и во двор...Милый чистый подъезд...Ага, у меня у тещи в Днепре на Левобережном такой же...- Зато балкон у вас красивый... Стеклить не стали: чтобы к природе было ближе...- Тесть, с***, тоже такое наплел теще, а бабки пропил...- Ну, не тратим время зря, как говорят в Одессе "Время - деньги!"- А деньги - женщины! Это у нас так говорят...На кухне вас ждет.. Все купили за евро... Заметьте: НИКАКОЙ "вонючей рыбы" (цена от 10 евро кг) и никакого "вонючего йогурта" (дорого). Только яичница! Сытно и полезно!- А нельзя что-то по приличнее перекусить?- Мы же не в Турции, брат, это там все длядешево и вкусно, тут зашел перекусить - минимум 18 евро оставишь... а так на человека ужин - 30 евро... 60 на двоих... Тут , брат, так...- Ты лучше глянь: кухня в стиле "Модерн" навевает мысли о вечном...Так и тянет отдохнуть на милом диванчике, который помнит Генералиссимуса Франко (квартира продается с мебелью):Так и хочется прилечь вздремнуть в райском уголке...Но мальчик не даст вздремнуть, он уже шепчет на ушко:- 70 с ремонтом и обстановкой плюс кондиционер плюс Интернет...- (Вы, сквозь дрему): И все?- Нет, еще платежи за эту халабуду: если все коммуникации подключены плюс годовые платежи (в том числе налог на недвижимость) - в этом районе платёж около 100 евро в месяц. Это конечно, если НИКТО никто не живет и не пользуется электричеством, водой и канализацией...- А я канализацией пользуюсь...- Ну вот и славно! На море идем?- А тут еще и море есть?- Ага... ну как море... Порт...- Пляж в порту?- Нет, пляж чуть дальше, очень уютный...- И шо мы там будем делать на том пляже?- Тоже, что и все: стоять... вода сегодня 24,6 градуса. Поплаваем... Скоро же домой... Вы и так засиделись...- Слушайте, а я вот уеду: сдать это можно?- Ну за 70 000 евро квартирка на такой улице, что только дурак снимет, но можно попробовать.Надо только бабушатник как-то красиво назвать - лохи клюют на это.- А как назвать?- Ну, как то по-испански, вас как зовут?- Боря Родин...- Вот, назовем так: Apartamento Benjamin Rodriguez- И что, можно сдать?- Легко! По 44 доллара в сутки! Минус комиссионные - тут "овнеры" получают 30% от цены сдачи...- Овнеры -это овцы или бараны?- Овнеры это владельцы, от слова owner , можете еще себя холдером называть... или проприетором...- Долбо...?- Нет, "холдером" звучит лучше, от слова Hold - на руки 13 баксов получите. Тем более,- Круто! Беру! 70 000 ойро - не деньги, в Украине я бы за эти деньги ни в жизнь не купил бы бабушатник и не сдал бы его за 400 баксов в месяц на целый год и не получал бы 10% годовых по валюте...- Это уж точно... Как говорят умные люди: "))) Горе від розуму?"