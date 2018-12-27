Додано: Нед 15 вер, 2019 13:02

flyman написав: akurt написав: ... Как говорят умные люди: "Заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму?"

- Нуворіші так і роблять, розумні люди... ... Как говорят умные люди: "))) Горе від розуму?"

маю досвід проживання на дві країни: Польща/Україна...

я б сказав, що це як одною дупою сидіти на двох кріслах...навіть якщо вони стоять досить близько... є достатньо незручностей... і вони добавляються...

з Туреччиною, думаю ще гірше, так як вона ще далі ...



До чого веду, що якщо десь селитиися, то вже надовго.



А для початку, спробуйте в Україні пожити на два міста, якщо сподобається, ну тоді можна і горизонти розширяти. я б сказав, що це як одною дупою сидіти на двох кріслах...навіть якщо вони стоять досить близько... є достатньо незручностей... і вони добавляються...з Туреччиною, думаю ще гірше, так як вона ще далі ...До чого веду, що якщо десь селитиися, то вже надовго.А для початку, спробуйте в Україні пожити на два міста, якщо сподобається, ну тоді можна і горизонти розширяти.

Нужно же уточнять, что это был за досвидне все же на форуме долго, и имеют крепкую память.А было так:флаймен на электричке, маршруточке, пешим переходом добирался в Польшу (в Медику), как в Польше было уже не помню, но помню, что за плечами у флаймена был рюкзачок с "цибюлькою и земняками", бо дома в Тернополе дешевле. Не так?Потом флаймен добирался до своего жилища в виде комнаты в Щецине, жил и не тужил.Теперь сравним с Акуртом:на машине или на летадле добирается из пункта А в пункт В, в обоих пунктах у него свое комфортабельное жилье.Добирается удобно, руки от тяжести не отрываются, жилье свое.Точка зрения зависит от точки сидения. У акурта, видимо, опыт поприличней