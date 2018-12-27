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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:02
flyman написав:
маю досвід проживання на дві країни: Польща/Україна...
akurt написав:
... Как говорят умные люди: "Заробляти гроші слід в бідній країні, а витрачати - в багатшій))) Горе від розуму?"- Нуворіші так і роблять, розумні люди...
я б сказав, що це як одною дупою сидіти на двох кріслах...навіть якщо вони стоять досить близько... є достатньо незручностей... і вони добавляються...
з Туреччиною, думаю ще гірше, так як вона ще далі ...
До чого веду, що якщо десь селитиися, то вже надовго.
А для початку, спробуйте в Україні пожити на два міста, якщо сподобається, ну тоді можна і горизонти розширяти.
Нужно же уточнять, что это был за досвид
не все же на форуме долго, и имеют крепкую память.
А было так:
флаймен на электричке, маршруточке, пешим переходом добирался в Польшу (в Медику), как в Польше было уже не помню, но помню, что за плечами у флаймена был рюкзачок с "цибюлькою и земняками", бо дома в Тернополе дешевле. Не так?
Потом флаймен добирался до своего жилища в виде комнаты в Щецине, жил и не тужил.
Теперь сравним с Акуртом:
на машине или на летадле добирается из пункта А в пункт В, в обоих пунктах у него свое комфортабельное жилье.
Добирается удобно, руки от тяжести не отрываются, жилье свое.
Точка зрения зависит от точки сидения. У акурта, видимо, опыт поприличней
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:47
change_pm написав:
Добирается удобно, руки от тяжести не отрываются, жилье свое.
Точка зрения зависит от точки сидения. У акурта, видимо, опыт поприличней
ага, дві доби в одну сторону, дуже зручно, за рулем
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:11
flyman написав: change_pm написав:
Добирается удобно, руки от тяжести не отрываются, жилье свое.
Точка зрения зависит от точки сидения. У акурта, видимо, опыт поприличней
ага, дві доби в одну сторону, дуже зручно, за рулем
Меня немного смущает другое: бассейн входит в стоимость содержания апартов которые составляют аж 18 евро. В это же входит лифт, уборка внутри, стрижка газонов, мусор тоже муниципалитет убирает, обслуживание солнечных панелей. И депозиты под 28%. Я прям вижу будущее города всё светлее и светлее.
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