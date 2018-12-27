Додано: Нед 15 вер, 2019 19:49

shapo написав: akurt написав: Earthquake insurance (DASK): 50 € pr. year (Even if the property is not in a “earthquake zone”, this insurance is obligatory for everyone owning a property in Turkey



Страховка квартиры от землетрясения и вообще разрушения: 90 лир в год или 14 евро.

Хотел застраховать на бОльшую сумму - НЕЛЬЗЯ, "...вот написано у Вас в Праве собственности цена квартиры - из того и исходим".

(Even if the property is not in a “earthquake zone”, this insurance is obligatory for everyone owning a property in TurkeyСтраховка квартиры от землетрясения и вообще разрушения:Хотел застраховать на бОльшую сумму - НЕЛЬЗЯ, "...вот написано у Вас в Праве собственности цена квартиры - из того и исходим".

Почему нельзя? Что вообще страхуется за такие деньги? Например, что получат наследники если владелец квартиры после разрушительного землетрясения останется под плитой перекрытия? Почему нельзя? Что вообще страхуется за такие деньги? Например, что получат наследники если владелец квартиры после разрушительного землетрясения останется под плитой перекрытия?

Вообще-то все очень просто и так, как в "советчике времена": ОБЯЗАТЕЛЬНО страхование домовладения.Не забыли? Каждый год домой приходила инспектор и ВЫБИВАЛА платеж в 10 рублей.И дом ваш по Акту страхования оценивался в 6 000 рублей (это 18.75 зарплаты доцента или 27 зарплат лейтенанта СА или 70 зарплат фельдшера "Скорая помощь").И все равно никто и ничего не получил, так же как Страхование к бракосочетанию и тому подробное.Тут все просто и понятно: вы купили квартиру за Х долларов или ХХ турецких лир, вот на эту сумму и застрахована ваша квартира. Невероятно просто.Я реально пришел страховую и говорю: хочу застраховать на 1 000 000 долларов. Готов оплатить платеж. А нет, не можем: только пот реальной цене: как указанно в Праве собственности на момент покупки. Как видите, никто никого не обманывает и не хочет обмануть (ну кроме "наших людей).От страховой компании в Киеве?После разрушительных действий Мерии/неМерии Киева?Реально интересно узнать.