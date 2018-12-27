Додано: Нед 15 вер, 2019 20:17

Полную - указанную в Страховом свидетельстве и она же - в Праве собственности на квартиру.

И она же указана в Госреестре.

Все очень просто.

Нашему человеку во многие вещи трудно поверить:

- вот вы пришли в ЛЮБОЙ банк оплатить 3% налога на покупку недвижимости (платит всегда покупатель) - оператор просто набирает ваш турецкий ИНН - сразу видит сумму платежа - без всяких квитанций и комиссий - 3% от стоимости - внесли денежку - и вот уже пошел платеж - его сразу видит Госреестр недвижимости - еще через час вы придете за Правом собственности (точнее вам прийдет СМС-сообщение с приглашением) - вам его выдают, так как видят, что все платежи прошли и видят настоящую цену вашей недвижимости.

Все просто.

И никаких нотариусов с наличкой нотариусам.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).