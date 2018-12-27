Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Earthquake insurance (DASK): 50 € pr. year (Even if the property is not in a “earthquake zone”, this insurance is obligatory for everyone owning a property in Turkey
Страховка квартиры от землетрясения и вообще разрушения: 90 лир в год или 14 евро. Хотел застраховать на бОльшую сумму - НЕЛЬЗЯ, "...вот написано у Вас в Праве собственности цена квартиры - из того и исходим".
Почему нельзя? Что вообще страхуется за такие деньги? Например, что получат наследники если владелец квартиры после разрушительного землетрясения останется под плитой перекрытия?
Вообще-то все очень просто и так, как в "советчике времена": ОБЯЗАТЕЛЬНО страхование домовладения. Не забыли? Каждый год домой приходила инспектор и ВЫБИВАЛА платеж в 10 рублей. И дом ваш по Акту страхования оценивался в 6 000 рублей (это 18.75 зарплаты доцента или 27 зарплат лейтенанта СА или 70 зарплат фельдшера "Скорая помощь"). И все равно никто и ничего не получил, так же как Страхование к бракосочетанию и тому подробное. Тут все просто и понятно: вы купили квартиру за Х долларов или ХХ турецких лир, вот на эту сумму и застрахована ваша квартира. Невероятно просто. Я реально пришел страховую и говорю: хочу застраховать на 1 000 000 долларов. Готов оплатить платеж. А нет, не можем: только пот реальной цене: как указанно в Праве собственности на момент покупки. Как видите, никто никого не обманывает и не хочет обмануть (ну кроме "наших людей). А что получат ваши наследники? От страховой компании в Киеве? После разрушительных действий Мерии/неМерии Киева? Реально интересно узнать.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 вер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Ну вот видите, как все просто. То есть наследники не получат НИ_ЧЕ_ГО. Из того и исходим. Понимая, где и в чем живем...
Эх. жаль, что зять господина shapo в эти дни не отдыхает в 100 км от Анталии - он бы как опытный строитель - контролировал бы реально комсомольские темпы строительства нового комплекса за перекрестком моей тихой улицы... Сперва залили подготовленную площадку слоем бетона, потом выстроили по периметру стенки, уложили еврорубероид (наверное так называется), потом уложили увязали арматуру и вот сегодня залили слоем бетона опять. Это первый корпус, где будут квартиры только "1+1"... Старт цены - 67 000 евро... Площадь 60 квадратов. Уже выкупают. на заднем плане - апельсиновый сад (я не ошибся - не фабрика по производству ртутных термометров, а апельсиновый сад) и горы... планирую подняться туда в четверг-пятницу...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 вер, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну вот видите, как все просто. То есть наследники не получат НИ_ЧЕ_ГО. Из того и исходим. Понимая, где и в чем живем...
В случае разрушения недвижимости от пожара, наводнения, землетрясения мои не получат ничего т.к. я ничего не плачу за страховку. Но вы-то платите за что-то. Вот я и спросил у вас что все-таки страховые Турции компенсируют по такой экзотической статье по которой может быть очень широкий разброс страховых случаев - от незначительной поломки мебели до полного разрушения дома. По заливке плиты фундамента под дом, похоже, кирпичные стенки с пенополистирлом по контуру выполняют роль несъемной опалубки, хотя как по мне это рисковано - кладка от горизонтального давления бетона мало спасает т.к. прочность по неперевязанным швам у кладки очень небольшая. Видимо, еще будет какое-то раскрепление стен какой-то опалубкой.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 15 вер, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Где это вы прочитали у меня что за поломку ножки от дивана я получу 1 000 000 долларов? Страхование идет на случай РАЗРУШЕНИЯ дома в силу природных катаклизмов. И это - обязательное страхование. В определенном смысле - необязательное - то есть вы не оформите лицевой счет на воду и электроэнергию без этого страхования. Но потом - может и не страховать. Но цена смешная - например, мы ресторане поужинали с приятелями - нас четверо - на 89 лир - примерно 400 гривен - это цена страховки на год. О чем сыр-бор?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Полную - указанную в Страховом свидетельстве и она же - в Праве собственности на квартиру. И она же указана в Госреестре. Все очень просто. Нашему человеку во многие вещи трудно поверить: - вот вы пришли в ЛЮБОЙ банк оплатить 3% налога на покупку недвижимости (платит всегда покупатель) - оператор просто набирает ваш турецкий ИНН - сразу видит сумму платежа - без всяких квитанций и комиссий - 3% от стоимости - внесли денежку - и вот уже пошел платеж - его сразу видит Госреестр недвижимости - еще через час вы придете за Правом собственности (точнее вам прийдет СМС-сообщение с приглашением) - вам его выдают, так как видят, что все платежи прошли и видят настоящую цену вашей недвижимости. Все просто. И никаких нотариусов с наличкой нотариусам.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).