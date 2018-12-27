Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
Фейкер, не вішай лапшу читачам! Для торгівлі продуктами треба пройти медогляд. Якщо він працює незаконно, тоді питання до його роботодавців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради, в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности
akurt написав:Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради, в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности
Кстати, а как с медкнижками и медосмотрами в Турции? Где-то читал, что там вообще это не требуется? Вроде с 2013 года отменили обязательный медосмотр.
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Я не медик и не санитарный инспектор. А вообще по таким вопросам лучше обращаться в БЕСПЛАТНУЮ юридическую консультацию, открытую ТОЛЬКО для граждан Украины в Анталии и которая работает при Консульстве.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).