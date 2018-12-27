Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради, в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности
akurt написав:Ну вот. Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С. Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки. Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе. Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!). Получает 8 000 в месяц. За сколько вас застрахуют от Гепатита С? От туберкулеза? Сколько получите?
В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради, в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности
Кстати, а как с медкнижками и медосмотрами в Турции? Где-то читал, что там вообще это не требуется? Вроде с 2013 года отменили обязательный медосмотр.
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Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей. Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи. Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей. Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи. Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.
ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ