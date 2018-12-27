Додано: Нед 15 вер, 2019 20:52

Ну вот.

Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С.

Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки.

Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе.

Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!).

Получает 8 000 в месяц.

За сколько вас застрахуют от Гепатита С?

От туберкулеза?

Сколько получите?

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).