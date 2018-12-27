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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:52

Ну вот.
Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С.
Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки.
Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе.
Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!).
Получает 8 000 в месяц.
За сколько вас застрахуют от Гепатита С?
От туберкулеза?
Сколько получите?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:22

  akurt написав:Ну вот.
Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С.
Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки.
Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе.
Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!).
Получает 8 000 в месяц.
За сколько вас застрахуют от Гепатита С?
От туберкулеза?
Сколько получите?

В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради,
в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49

  shapo написав:
  akurt написав:Ну вот.
Вот из ЧЕТВЕРТОЙ отсидки за грабеж вернулся сын приятелей - конченный наркоман с гепатитом С.
Родители к возвращению сделали четвертый раз ремонт в его однушке, в которую они селят его после очередной ходки. До этого выносит парень с квартиры даже розетки.
Ну вот сейчас поселили: соседи в ужасе.
Не знают ужаса только покупатели хлеба в Запорожье: Коля работает на фасовке резанного (!!!).
Получает 8 000 в месяц.
За сколько вас застрахуют от Гепатита С?
От туберкулеза?
Сколько получите?

В Украине живут фаталисты которые твёрдо верят, что тем кому суждено сгореть не утонут. Справедливости ради,
в благополучных странах при большом желании тоже можно насобирать букет заболеваний если не выполнять простые правила безопасности

Кстати, а как с медкнижками и медосмотрами в Турции? Где-то читал, что там вообще это не требуется? Вроде с 2013 года отменили обязательный медосмотр.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:24

Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.
Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.
Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:41

  akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.
Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.
Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.

ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ

https://www.5.ua/ru/myr/v-turtsyy-80-turystov-popaly-v-bolnytsu-yz-za-otravlenyia-197702.html
Мы же не про отравления говорили, а о допуске Кости с Гепатитом С к работе с продуктами, вопрос был в том сможет ли "Костя" в Турции работать с продуктами.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:16

Я вообще-то написал ответ еще вчера - но его удалили.
Там было написано, что я не врач и не санитарный инспектор.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:01

  akurt написав:Я вообще-то написал ответ еще вчера - но его удалили.
Там было написано, что я не врач и не санитарный инспектор.

Ответ я видел. Просто про Костю в Украине Вы написали думал Вас этот вопрос интересует и Вы в курсе как такая проблема решается в Турции. То что я прочитал, что в Турции вообще отменили прохождение медосмотра мне не очень понравилось, если это правда. У нас хотя бы гипотетически собственника заведения можно привлечь к ответственности, за то что принял Костю с липовой мед. книжкой (да собственник обязан проверять подлинность) на работу.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:05

Олег,Турция-страна возможностей!Уверен таких Кость там много работает :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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