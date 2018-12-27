Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.
Схема простая но интересная.
Сам не ожидал.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32
Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.
Схема простая но интересная.
Сам не ожидал.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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