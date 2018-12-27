Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32

Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.

Схема простая но интересная.

Сам не ожидал.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).