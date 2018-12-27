RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32

Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.
Схема простая, но интересная.
Сам не ожидал.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 вер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 12.02.09
Подякував: 738 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Сам не ожидал.
есть же умнее люди
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 03.12.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:34

Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...
Вся сантехника - Grohe, в квартире 2 санузла, в душевых кабинах - на полу "трапики", никаких поддонов. Три кондиционера Mitsubishi, вытяжка+варочная поверхность+электродуховка - Siemens. Электрожалюзи (наружные) на всех окнах. Два балкона. Плавательный бассейн - 25 метров в длину. Сауна в этаже минус 1 и там же тренажерный зал.

Заехали в фирменный магазин приличной мебельной фабрики Istikbal.
https://www.istikbal.com.tr/en/dining-r ... ning-rooms
Ориентир цен:
- генеральная уборка в квартире после сдачи квартиры строителями (я провел рукой по кафелю в кухне - на пальцах пыль строительная) ну и так далее - 350 лир или 1500 гривен.

- набор мебели в гостиную - 2 диван-кровати, 2 кресла и журнальный столик - 7 500 лир или 7500/5,72=1310 долларов или 1300х24,72=32 140 гривен.
- стол обеденный в студию - раскладывается - плюс 4 стула плюс-минус 2 500 лир или 437 долларов.
- двуспалки еще не смотрели, холодильники и ковры тоже еще не смотрели.

В новую квартиру:
Заключение договора и открытие лицевого счета с установкой водомера - 600 лир или 2600 гривен.
То же - электроэнергия - с установкой трехзонного электронного счетчика (день-вечер-ночь) - 250 лир или 1075 гривен.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 12.02.09
Подякував: 738 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:13

  akurt написав:Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...
Вся сантехника - Grohe, в квартире 2 санузла, в душевых кабинах - на полу "трапики", никаких поддонов. Три кондиционера Mitsubishi, вытяжка+варочная поверхность+электродуховка - Siemens. Электрожалюзи (наружные) на всех окнах. Два балкона. Плавательный бассейн - 25 метров в длину. Сауна в этаже минус 1 и там же тренажерный зал.

Заехали в фирменный магазин приличной мебельной фабрики Istikbal.
https://www.istikbal.com.tr/en/dining-r ... ning-rooms
Ориентир цен:
- генеральная уборка в квартире после сдачи квартиры строителями (я провел рукой по кафелю в кухне - на пальцах пыль строительная) ну и так далее - 350 лир или 1500 гривен.

- набор мебели в гостиную - 2 диван-кровати, 2 кресла и журнальный столик - 7 500 лир или 7500/5,72=1310 долларов или 1300х24,72=32 140 гривен.
- стол обеденный в студию - раскладывается - плюс 4 стула плюс-минус 2 500 лир или 437 долларов.
- двуспалки еще не смотрели, холодильники и ковры тоже еще не смотрели.

В новую квартиру:
Заключение договора и открытие лицевого счета с установкой водомера - 600 лир или 2600 гривен.
То же - электроэнергия - с установкой трехзонного электронного счетчика (день-вечер-ночь) - 250 лир или 1075 гривен.


Поздравляю!
change_pm
 
Повідомлень: 529
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 434435436437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 406, 407, 408
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4074 367394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 14:10
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
153 18894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:05
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (647)
16.09.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.