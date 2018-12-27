Схема простая, но интересная.
Сам не ожидал.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32
Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.
Схема простая, но интересная.
Сам не ожидал.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 вер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:34
Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...
Вся сантехника - Grohe, в квартире 2 санузла, в душевых кабинах - на полу "трапики", никаких поддонов. Три кондиционера Mitsubishi, вытяжка+варочная поверхность+электродуховка - Siemens. Электрожалюзи (наружные) на всех окнах. Два балкона. Плавательный бассейн - 25 метров в длину. Сауна в этаже минус 1 и там же тренажерный зал.
Заехали в фирменный магазин приличной мебельной фабрики Istikbal.
Ориентир цен:
- генеральная уборка в квартире после сдачи квартиры строителями (я провел рукой по кафелю в кухне - на пальцах пыль строительная) ну и так далее - 350 лир или 1500 гривен.
- набор мебели в гостиную - 2 диван-кровати, 2 кресла и журнальный столик - 7 500 лир или 7500/5,72=1310 долларов или 1300х24,72=32 140 гривен.
- стол обеденный в студию - раскладывается - плюс 4 стула плюс-минус 2 500 лир или 437 долларов.
- двуспалки еще не смотрели, холодильники и ковры тоже еще не смотрели.
В новую квартиру:
Заключение договора и открытие лицевого счета с установкой водомера - 600 лир или 2600 гривен.
То же - электроэнергия - с установкой трехзонного электронного счетчика (день-вечер-ночь) - 250 лир или 1075 гривен.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:13
Поздравляю!
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